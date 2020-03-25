 Аваков: Комендантский час. Думаю, это та мера, которая нам сейчас не нужна

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Комендантский час. Думаю, эта та мера, которая нам сейчас не нужна. Это та мера, к которой мы, возможно, будем прибегать, когда этого потребуют обстоятельства", - сказал Аваков в среду в комментарии журналистам.

Он отметил в этом контексте: "Если мы сейчас будем придерживаться карантина, то, может, сумеем справиться с этой ситуацией".

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