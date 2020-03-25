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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Аваков: Комендантский час. Думаю, это та мера, которая нам сейчас не нужна

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что в настоящее время принятых мер по недопущению распространения коронавируса в стране достаточно, а комендантский час возможен впоследствии, и лишь при определенных обстоятельствах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

"Комендантский час. Думаю, эта та мера, которая нам сейчас не нужна. Это та мера, к которой мы, возможно, будем прибегать, когда этого потребуют обстоятельства", - сказал Аваков в среду в комментарии журналистам.

Он отметил в этом контексте: "Если мы сейчас будем придерживаться карантина, то, может, сумеем справиться с этой ситуацией".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В случае необходимости полиция обеспечит принудительную госпитализацию инфицированных, - Аваков. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3184359
 
 
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ЗЄПРОЗОРІЙ так і проситься

Аваков: Комендантский час. Думаю это та мера, которая нам сейчас не нужна - Цензор.НЕТ 9253
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всех проворней из армян, был Арсений Авакян
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всех проворней из армян, был Арсений Авакян
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Я уже армян начинаю нелюбить. Скоты черножопые.
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Himikus@MrHimikus 11 ч

Міністр Аваков виступає за жорсткий карантин із забороною користуватись навіть власним транспортом.
- А дихати можна буде, пане Аваков?
- Можна, тільки ви в дієслові букву «З» пропустили
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Нам взагалі вже не потрібен карантин, бо розвиток коронавірусу в Україні показав його невисоку летальність і можливість опанувати його звичайним лікуванням без спеціальних ліків.
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Давай, давай, доведите ситуацию до полного абсурда, патрули на улицы, вертолеты в воздух...
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если б Китай такое не сделал, миллионы бы померли уже
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Да, Китай продал все маски за рубеж, и принимал инфицированных со всего мира.
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китайцы наоборот поехали весь мир заражать...
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Когда - то нам очередное продлевание надоест. Используют , суки, карантин, для личного обогащения.
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Когда все станет действительно критично,все эти деятели смоются в безопасное место с чистой совестью
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Нет сейчас безопасного места...некуда этому зеленому стаду бежать...
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Кстати да. Метро это самое чистое место. Так было в 1986, когда радиации не было в Институте ядерных исследований на пр. Науки в Киеве.
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Ну так его и его лизоблюдов ***** утыкали и намекнул что будут ******* на улицах!
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просто пожелайте всему кабмину моники чистоплотного баландёра...
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Скоро начнется по всем городам Европы..
Или когда в кармане 2 евро а к тебе пришли платежки за свет,газ и воду. И угражают отключить. И выселить.
Аваков: Комендантский час. Думаю это та мера, которая нам сейчас не нужна - Цензор.НЕТ 9132
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Думаю это Украины больше касается спасибо российскому агенту Зеленскому
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в Украине к сожалению ничего не отключают и никого не выселяют, в Харькове, как-то смотрел квитанции по подъезду... несколько квартир долги 20к+ И им похер, платят на електричество и все, ее реально могут отключить, вот и платят
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Аркадий Бабченко
2 год ·

Мы не будем искусственно создавать ситуацию, когда люди вынуждены набиваться в автобусы, как это происходит на Украине, - пояснил мэр.
Ну, что ж. Поздравляю население ***** с очередной славой на весь мир. Эй, ребят, смотрите. Про вас тут опять газеты пишут. В пример вас приводят. Равняемся на них, говорят. На умных, логичных, профессиональных.
А нет. Ошибся. Ровно наоборот.
Ну, испанский грипп мы вместе с Бубочкой, слава те господи, одолели. Теперь бы еще испанский стыд одолеть - и совсем цены бы Ясному Солнышку не было.
Впрочем, мне уже давно не стыдно.
Привык.

Аваков: Комендантский час. Думаю это та мера, которая нам сейчас не нужна - Цензор.НЕТ 883
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Вот если бы 5 лет власть закупала новый автопарк, а не устраивала показушный цирк как с Аркашей Папченко - гляди и был бы подвижный состав чтобы пускать его чаще.
Ну то, что население Таллина в 10 раз меньше Киева - можно Аркаше Папченку простить как опытному порохоботу.
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население Эстонии в раза 3 меньше чем население Киева - если не ошибаюсь их где то 1,5 милионов
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А в Києві ще й як потрібна. Кияни,ублюдку хорошковському прівєт передайте Аваков: Комендантский час. Думаю это та мера, которая нам сейчас не нужна - Цензор.НЕТ 1636
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правильно. вводить когда холопы начнуть штабелями падать.
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rкомендантский час или комендантская ночь..
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а что там с вертолетом? работает? возит кого-то? можно фамилии где-то на сайте министерства вывешивать, а то все-таки уникальная разработка.
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поліцаї на Майдані теж думали, що загонять всіх в стійло... та щось пішло у них не так...
далі прийдеться знов цю недолюстровану сволоту вдягати в нову форму, щоб відбілити репутацію, та вже мабуть не допоможе))
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Аваков в политике стал при Ющенко,Два года при Донецком Хряке был в бегах,Был иногда комендантом последнего Майдана,ну а потом вы знаете.Непотоплямый,потому,что вумный.Может ктот-то иного мнения!Порошенко! Ау!Жадность сгубила?
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Не пиши дурь Авакова сунули Порошенко на условиях по разнорядке..
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Аваков стал министром МВД ещё при Турчинове,когда Порошенко был никем и звать его было -Никак.Аваков создавал добробаты и освобождал Харьков от ордынской нечисти.,а Порошенко -оффшоры набивал.
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Щось цього "хача" забагато стало в інформпросторі, ви не знаходите,шановне товариство,невже нового *********** нам готують??
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На удивление много Авакова на Цензор,к чему бы это ? И Сеня тоже вышел из подполья .Готовят путч.
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Таки да. Зедепутаны давно об этом писали.
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рюкзаков уже думаєт і за янєлоха, і за верховну раду.
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кто может - тот и думает. сабаков, конечно, не блещет, но остальные - полные импотенты на голову вааще! Аваков: Комендантский час. Думаю, это та мера, которая нам сейчас не нужна - Цензор.НЕТ 1550
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Пускай думает. В остальных думалки нет от слова совсем.
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Комендантский час не нужен а вот сажать мародёров поднимающих цены ОБЯЗАТЕЛЬНО или потом уже никакой комендантский час не поможет ...
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А обстоятельства для комендантского часа будут такими: народ мрёт тысячами в ободранных коридорах, типа, больниц и у себя дома без всякой медицинской помощи; нормальные места с аппаратами ИВЛ заняты "слугами народа", их родными и прочими бандитами; в Украине - дефолт, гиперинфляция, безработица, денег нет, жрать нечего; Коломойский из возвращенного Приватбанка вместе с Дубинским ржут над былом, проголосовавшим за Зеленского; по телевизору по всем оставшимся телеканалам показывают только Квартал-95, "Сватов" и "Слугу народа"; Путин "спасает" русскоязычное население в Харькове и Одессе; Зеленский в смартфоне объясняет православным, как правильно праздновать Пасху.
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Слишком мрачно, но, наверное, так может быть, если это дерьмо не остановить.
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Скільки це бидло воровате показувати по новинам?
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Комендантский час. Думаю, это та мера, которая нам сейчас не нужна/ Кодлан Коломойского изображает маленькую девочку: «Ну, а это что такое,Непонятное, чудное,С десятью ногами,С десятью рогами?»«Это Бяка-Закаляка Кусачая, Я сама из головы ее выдумала».«Что ж ты бросила тетрадь,Перестала рисовать?»«Я ее боюсь!»
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Чем быстрей этот жулик свалит из Украины,тем ЛУЧШЕ БУДЕТ ДЛЯ УКРАИНЫ И УКРАИНЦЕВ.
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этот ньюфюрер накаков-мусорини - воспользовался эпидемией, чтобы из бюджета для себя выкачать миллионы, и демонстрирует бурную деятельность, как активистка шура из "служебного романа"..)) задвиньте ее уже обратно..
пусть мусорня идет волонтерами бесплатно работать, а не за премии))..
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"Это та мера, к которой мы, возможно, будем прибегать, когда этого потребуют обстоятельства"...
Обстоятельства - это когда народ будет собираться на Вече???
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Комендантский час - это только для врагов применяют оккупанты.
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вот шо значит человек в отличие от многих думкает, соображает - у него башка, как один большой рюкзак
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Украинский вариант Шойгу:специалист всех специальностей
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Аваков - будущий президент или мне так кажется?
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