 Аваков: Комендантский час. Думаю, это та мера, которая нам сейчас не нужна

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Комендантский час. Думаю, эта та мера, которая нам сейчас не нужна. Это та мера, к которой мы, возможно, будем прибегать, когда этого потребуют обстоятельства", - сказал Аваков в среду в комментарии журналистам.
Он отметил в этом контексте: "Если мы сейчас будем придерживаться карантина, то, может, сумеем справиться с этой ситуацией".
Himikus@MrHimikus 11 ч
Міністр Аваков виступає за жорсткий карантин із забороною користуватись навіть власним транспортом.
- А дихати можна буде, пане Аваков?
- Можна, тільки ви в дієслові букву «З» пропустили
Или когда в кармане 2 евро а к тебе пришли платежки за свет,газ и воду. И угражают отключить. И выселить.
2 год ·
Мы не будем искусственно создавать ситуацию, когда люди вынуждены набиваться в автобусы, как это происходит на Украине, - пояснил мэр.
Ну, что ж. Поздравляю население ***** с очередной славой на весь мир. Эй, ребят, смотрите. Про вас тут опять газеты пишут. В пример вас приводят. Равняемся на них, говорят. На умных, логичных, профессиональных.
А нет. Ошибся. Ровно наоборот.
Ну, испанский грипп мы вместе с Бубочкой, слава те господи, одолели. Теперь бы еще испанский стыд одолеть - и совсем цены бы Ясному Солнышку не было.
Впрочем, мне уже давно не стыдно.
Привык.
Ну то, что население Таллина в 10 раз меньше Киева - можно Аркаше Папченку простить как опытному порохоботу.
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далі прийдеться знов цю недолюстровану сволоту вдягати в нову форму, щоб відбілити репутацію, та вже мабуть не допоможе))
пусть мусорня идет волонтерами бесплатно работать, а не за премии))..
Обстоятельства - это когда народ будет собираться на Вече???