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 Кабмин рекомендовал работодателям не допустить увольнения сотрудников во время карантина

Правительство приняло решение, призванное защитить трудовые права работников и госслужащих в период ограничительных мер в связи с распространением COVID-19.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, решение по обеспечению трудовых прав граждан на время чрезвычайной ситуации и ограничительных мер разработано по поручению премьер-министра Украины.

"Обращаем внимание, что за работниками сохраняются их трудовые права и оплата труда на время ограничительных мер, а также работы из дому. Это касается как государственных служащих, так и работников частного сектора", - отметил министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, принятым решением рекомендовано государственным органам, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности и государственным банкам на время установки ограничительных мер не допускать увольнения работников, выполняющих работу на дому, и работников, находящихся в отпуске без сохранения заработной платы. А также воздержаться от кадровых изменений в органах управления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководители предприятий не имеют права заставлять работников увольняться из-за ситуации с коронавирусом, - Зеленский

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что государство выплатит украинцам, которые остались без работы, или не смогут работать из-за карантина, финансовую помощь в установленном законодательством размере из так называемого стабилизационного фонда, который сформируют в ближайшее время.

По словам заместителя главы Нацполиции н начальника Главного следственного управления Максима Цуцкиридзе, руководителям, незаконно увольняющим сотрудников во время карантина, грозит штраф до 51 тыс гривен или исправительные работы. В Уголовном кодексе есть ст. 172 (Грубое нарушение законодательства о труде), и в случае незаконного увольнения работники могут обращаться на 102 либо писать заявление в полицию.

Источник: https://censor.net.ua/n3184358
 
 
 Топ комментарии
 
А податки за них хто буде платити?
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А рекомендации, как бабло из воздуха делать и платить им зарплаты, когда будут? Кабмин рекомендовал работодателям не допустить увольнения сотрудников во время карантина - Цензор.НЕТ 5398
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Шмыгаль, а давай, начинай платить финансовую помощь такой же величины , как и штрафы. А то помощь - 300-500 гривен, а штрафы 50000. Вы не ухуели там все ?
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А рекомендации, как бабло из воздуха делать и платить им зарплаты, когда будут? Кабмин рекомендовал работодателям не допустить увольнения сотрудников во время карантина - Цензор.НЕТ 5398
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А кабмин порекомендует где деньги брать на оплату зарплат, налогов?Ну очень интересный вопрос!
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Если бы я сейчас работал на заводе, я бы предпочел ночевать возле станка на раскладушке. Кабмин рекомендовал работодателям не допустить увольнения сотрудников во время карантина - Цензор.НЕТ 6094
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Такіе рекомендации нужно дополнять информацией, где взять деньги на зарплату и налоги, в условиях когда огромное количество бизнесов остановилось.
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Німеччина виділяє 750 млрд єврів для бізнесу і населення..як у нас..?
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А у нас штраф для роботодавця..генітально..
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Тётя Роза

Мы с Изей уже научились делать маски и антисептики.
Никто не подскажет, как в домашних условиях сделать аппарат ИВЛ?
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Идиоты!!! В место того чтобы помочь работодателям транспортом и средствами защиты., они Фсякую Фуйню предлагают. Кабмин рекомендовал работодателям не допустить увольнения сотрудников во время карантина - Цензор.НЕТ 7647
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эээй, кабмин, а не пошли бы вы на икс со своими "рекомендациями"...вот когда денег малому и среднему бизнесу выделите на оплату зарплат, налогов, аренды - тогда и советы свои раздавать будете!!!
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"принятым решением рекомендовано".
А банкротится не рекомендовано?
Аренда, коммуналка, охрана ... Остановить и запустить работу тоже денег стоит.
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Супер рекомендація підприємство закрийте на карантин , а з/п платіть , а де роботодавцю гроші взяти в непрацюючому підприємстві ?
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