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 Киевские больницы получили приказ КГГА об особых условиях лечения VIP-пациентов с госохраной, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Департамент здравоохранения Киевской городской госадминистрации 25 марта разослал медицинским учреждениям города приказ об особых условиях лечения пациентов, находящихся под государственной охраной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bihus.Info.

В приказе речь идет о лицах, в отношении которых осуществляется государственная охрана. Департамент определил перечень медучреждений, которые должны будут принимать таких пациентов и прописал особые требования к содержанию больных.

В определенном Департаментом списке - 17 медучреждений, среди которых Александровская больница, Детская клиническая больница №7 и Киевский городской центр детской нейрохирургии. Вот полный перечень:

Киевские больницы получили приказ КГГА об особых условиях лечения VIP-пациентов с госохраной, - СМИ 01
Киевские больницы получили приказ КГГА об особых условиях лечения VIP-пациентов с госохраной, - СМИ 02Киевские больницы получили приказ КГГА об особых условиях лечения VIP-пациентов с госохраной, - СМИ 03

Среди главных требований - отдельные, изолированные от других помещений, палаты площадями не менее 13 квадратных метров с затененными окнами. Палаты должны иметь удобные коммуникации с операционным блоком, диагностическим и другими отделениями. Также предусмотрено наличие отдельного резерва лекарственных средств и развертывание опять таки отдельных сестринских круглосуточных постов в вышеуказанных палатах или возле них. Еще заведениям приказали зарезервировать отдельные операционные и обеспечить их необходимыми лекарствами, медицинскими средствами и оборудованием.

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Киевские больницы получили приказ КГГА об особых условиях лечения VIP-пациентов с госохраной, - СМИ 04

Специальные требования Департамент КГГА прописал и к профессиональному составу бригад медицинской помощи для VIP-пациентов. В них должно быть по четыре человека - врач, двое фельдшеров и водитель. Все они должны иметь опыт работы в заведениях экстренной медицинской помощи не менее 5 лет. Если таковых не найдется, то бригады должны формироваться с "наиболее квалифицированных медицинских работников".

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Киевские больницы получили приказ КГГА об особых условиях лечения VIP-пациентов с госохраной, - СМИ 05

Круг людей, которые будут пользоваться VIP-режимом в приказе определено, как "лица, в отношении которых осуществляется государственная охрана". Государственная охрана по закону предоставляется целому ряду должностных лиц, в частности - президенту, премьер-министру, генпрокурору, председателю Конституционного суда, министру иностранных дел и тому подобное.

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Однако отметим, что нередко президенты персональными распоряжениями выделяют госохрану и не включенным в определенный законом перечень лицам. Соответственно, в "особых" больных согласно приказа может попасть широкий круг людей. Так, например, госохраной пользуются бывший глава Службы безопасности и его первый заместитель - Василий Грицак и Виталий Маликов, экс-глава Офиса президента Андрей Богдан и экс-премьер Арсений Яценюк. Всего по состоянию на конец 2019 таких лиц было около двух десятков. Сегодня этот перечень скорее всего существенно расширился после кадровых изменений в Офисе генпрокурора и Кабмине. 

Источник: https://censor.net.ua/n3184357
 
 
 Топ комментарии
 
ВИП-палаты для больных депутангов. быстро же они спрыгнули с общедоступной медицины.
скоро появится документ требующий отдельного протокола лечения для таких.
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відчуваєш себе наче ти жебрак чи злидень у власній країні, коли таке читаєш..
Це вам не Меркель, яка носить годинник за 200 євро і живе у звичайному домі на звичайній німецькій вулиці..
Ці прийшли, точніше, повилізали зі своїх брудних дірок, щоб стати тими "VIP"-ами.. І за всі їх забаганки мусимо платити ми. Але ж вони не Ілони Маски, і не Стіви Джобси, які своїми мізками заробили привілеї, вони звичайні зелені клопи, які присмоктались до чужого тіла і сосуть кров.
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Перший українець який вилікувався від корона вірусу лежав в куртці в холодному боксі поки не одужав.В ту ж палату цих депутатів.Провірено пересічним громадянином-виживуть.
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Надеюсь это неправда, иначе не спасет охрана от народа за чьи средства эти больницы построены и снабжены лекарствами
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народ даже туда не приблизиться. а сунет морду . то получит дубиной от народа ( мента ).
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Бараны должны кормить и ублажать олигархов . Нужны будут органы . то бараны дадут ( свои) .
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Если на вип палатах будут решетки и охрана соответствующая,то я не против. Вам понравится зебуиновая власть. Спросите у тимохи
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