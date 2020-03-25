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 В Антимонопольный комитет передан список компаний, которые подозреваются в необоснованном повышении цен на продукты, - Антон Геращенко

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил о том, что правоохранительные и государственные органы будут бороться с необоснованным повышением цен со стороны оптовых компаний.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Геращенко отметил: "Никто не имеет права необоснованно поднимать цены и наживаться на украинцах во время эпидемии!

Передал главе Антимонопольного комитета Юрию Терентьеву аналитическую информацию об оптовых компаниях, которые позволяют себе резко и необоснованно повышать цены на продукты питания и овощи, составляющие основу продуктовой корзины простых Украинцев".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минэкономики должно провести мониторинг цен на социальные продукты, - Шмыгаль

"В Украине достаточно запасов зерна, круп, сахара для того, чтоб много месяцев обеспечивать пропитание украинцев.

Ожидаю начала антимонопольного расследования АМКУ по фактам резкого, необоснованного завышения цен на продукты первой необходимости, что могло стать результатом сговора крупных оптовиков.

Публикую аналитику по завышению цен для того, чтоб СМИ и общество могли контролировать ход и результаты расследования", - резюмировал Геращенко.

Также читайте: Кличко просит Кабмин не допустить повышения цен на лекарства и продукты

В Антимонопольный комитет передан список компаний, которые подозреваются в необоснованном повышении цен на продукты, - Антон Геращенко 01
В Антимонопольный комитет передан список компаний, которые подозреваются в необоснованном повышении цен на продукты, - Антон Геращенко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3184354
 
 
 Топ комментарии
 
Чоловік: Що в нас на вечерю?

Жінка, вилазячи на табуретку: Пєсня!
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а в каком специальном звании находится заместитель министра?
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Та вроде антоха был недавно советником,а не заместителем.
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Почему не нагнут АТБ ??? Самая большая сеть -- реально подняли цены что бы поднять денег на горе людей !!!
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Ага сам все сожрёшь и тарелку оближешь,борцун,вон какую морду нажрал
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По роже этого борцуна видно, как он борится с продуктами питания
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антонина -борительница Мы будем бороться с необоснованным повышением цен на продукты питания, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 4959.у тебя шо за должность,что спекулянты должны начинать дрожать?
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Кто такие эти мы, Тоха? Ты и твои вошки? Ты, вообще, кто такой?!
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Нихера вы не будете бороться вы в доле со спекулянтами бандитами и коррупционерами оборотни майдана
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все . раз Антоха сказал . теперь я спокоен Мы будем бороться с необоснованным повышением цен на продукты питания, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 2512
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каким образом? Перестанем покупать?))
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Все повышения цен официально объявят обоснованными
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А про гречку брехню написали, бо вона по 38 грн кг. А ще її неможливо купити.
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Бо сьогодні її в АТБ не було, а бігати по усім магазинам не буду.
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неделя как начал ходить покупать в сильпо . в атб только чай \ замены нет равнозначной\
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А я верю в это обещание! К сожалению, не обещают победить, а бороться как-то будут. Як завжди (((
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І в борьбе с Зельоньім змієм побєждаєт змєй🐍
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Боритесь
В Словакии правительство строго контролирует цены в магазинах - все цены не пывашаются, ассортимент товара не изменился.
Учитесь
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В Польше так само,только овощи немного пошли вверх.
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Кроме этого контролируется производство , связанное с медициной.
А в Украине спирт заводы работают на полную мощь - НО ДЛЯ КОГО ? Или цистерны сейча начнут ловить на границе с рашей. Лугандоном. ,Молдавией?
Где антисептики в большом количестве ?
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И не только в Словакии - в любой нормальной стране за ценами на продовольствие следит государство ....
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де ця чорнорота мосійчучка з її цінами на борщовий набір? озвучуй давай !
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Чоловік: Що в нас на вечерю?

Жінка, вилазячи на табуретку: Пєсня!
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- цена есть продукт при полном несопротивлении сторон.
- как излагает, собака. учитесь, киса.(с)
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антон стал уже вице президентом у нас?
возвращайся туда где ты все эти годы сидел
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Я уже вижу, как у наших чиновников аж жилы на лбу вздуваются от "борьбы" с повышением цен...
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Херащенко ото тот обизыватель тарелок времен парашенко?
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опус- это та гнида прорашистская,которая постоянно брехала,брешет и продолжает брехать? Вотт ты тварь ,ты мордовецвася или лугандонецхвэдя?
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Принимать меры надо было раньше. Теперь, хозяева супермаркетов просто придержат ходовой продукт. А может продадут за границу. Экспорт продовольствия с Украины идет полным ходом...
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Цены завышает не супермаркет , а поставщик товара . .Дело в том что нехватки продовольствия нет , но цены растут и растут . Вот сейчас началось настоящее барыжничество .
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Ошибочное мнение. Условно вчерашнее подорожание продуктов (и не только) не имеет никакого отношения к закупочным ценам. Макароны, рис, гречка которые неделями стояли на прилавках и враз подорожали. При чем тут производители? Про нехватку продовольствия.- народная мудрость "Не кажите гоп!" все только начинается.
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Это не мое мнение . У меня родственник , директор Маркетопта , я у него всё подробно расcпрашивал недавно . Он сам в шоке от цен и прямо говорит , что цены взвинтили поставщики .Магазин наценяет как и раньше . В Антимонопольный комитет передан список компаний, которые подозреваются в необоснованном повышении цен на продукты, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 9336 .
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Вы спросите у вашего родственника, по каким документам торговые сети получают продукцию для реализации. Ответ будет однозначным - по заранее составленным договорам. В которых указана цена на продукцию, услугу и т.д. Для того, чтобы поставщик мог изменить цену на продукцию или товар, нужен новый договор или ссылка на форс-мажор, если это предусмотрено. Это не колхозный рынок. Так что ваш директор не рассказывает всю правду. а правда в том, что владелец супермаркета просто дал команду поднять цены
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И скорее всего по сговору с поставщиком. И оба в выиграше, навар по договорённости.
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Ну, а поки ви там боретесь, пшениця з портiв вивозиться, як тi маски. На бiржi, за день зросла на 3%
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Что передать эти данные в АМКУ, что спустить в унитаз - эффект примерно одинаковый.
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всё это херня...списки....монопольный придурошный комитет...он никогда не работал....только расстрел и посадки и штрафы миллиардные как в мире везде смогут их остановить и поставить в стойло...а так болтология пустая и вечная....((
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Оптові компанії на тебе,антоха,йух ложили. В крайньому випадку,поведуть тебе в ресторан,там тарілку оближеш,і все буде Ок
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Почему не все, кто повысил цены?
Даже маршрутчиков нет.
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