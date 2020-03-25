 В Антимонопольный комитет передан список компаний, которые подозреваются в необоснованном повышении цен на продукты, - Антон Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Геращенко отметил: "Никто не имеет права необоснованно поднимать цены и наживаться на украинцах во время эпидемии!
Передал главе Антимонопольного комитета Юрию Терентьеву аналитическую информацию об оптовых компаниях, которые позволяют себе резко и необоснованно повышать цены на продукты питания и овощи, составляющие основу продуктовой корзины простых Украинцев".
"В Украине достаточно запасов зерна, круп, сахара для того, чтоб много месяцев обеспечивать пропитание украинцев.
Ожидаю начала антимонопольного расследования АМКУ по фактам резкого, необоснованного завышения цен на продукты первой необходимости, что могло стать результатом сговора крупных оптовиков.
Публикую аналитику по завышению цен для того, чтоб СМИ и общество могли контролировать ход и результаты расследования", - резюмировал Геращенко.
В Словакии правительство строго контролирует цены в магазинах - все цены не пывашаются, ассортимент товара не изменился.
Учитесь
А в Украине спирт заводы работают на полную мощь - НО ДЛЯ КОГО ? Или цистерны сейча начнут ловить на границе с рашей. Лугандоном. ,Молдавией?
Где антисептики в большом количестве ?
Жінка, вилазячи на табуретку: Пєсня!
- как излагает, собака. учитесь, киса.(с)
возвращайся туда где ты все эти годы сидел
Даже маршрутчиков нет.