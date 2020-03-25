 В Антимонопольный комитет передан список компаний, которые подозреваются в необоснованном повышении цен на продукты, - Антон Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Геращенко отметил: "Никто не имеет права необоснованно поднимать цены и наживаться на украинцах во время эпидемии!

Передал главе Антимонопольного комитета Юрию Терентьеву аналитическую информацию об оптовых компаниях, которые позволяют себе резко и необоснованно повышать цены на продукты питания и овощи, составляющие основу продуктовой корзины простых Украинцев".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минэкономики должно провести мониторинг цен на социальные продукты, - Шмыгаль

"В Украине достаточно запасов зерна, круп, сахара для того, чтоб много месяцев обеспечивать пропитание украинцев.

Ожидаю начала антимонопольного расследования АМКУ по фактам резкого, необоснованного завышения цен на продукты первой необходимости, что могло стать результатом сговора крупных оптовиков.

Публикую аналитику по завышению цен для того, чтоб СМИ и общество могли контролировать ход и результаты расследования", - резюмировал Геращенко.

Также читайте: Кличко просит Кабмин не допустить повышения цен на лекарства и продукты



