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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Здоровье
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 Авиасообщение будет остановлено через 2 дня, съезжайтесь или оставайтесь за границей, - Аваков обратился к украинцам за границей

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призывает украинцев, которые еще не вернулись на Родину, либо прибыть в страну в течение двух дней, либо оставаться за рубежом, так как в пятницу, 27 марта, будет принято решение закрыть авиационное и железнодорожное сообщение.

"Самолеты будут к нам прибывать до пятницы. В ночь с пятницы на субботу любое авиасообщение будет остановлено. Как и сообщение поездами",- сказал глава МВД в среду в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он сообщил: "Думаю, в пятницу комиссия по чрезвычайным ситуациям огласит все детали".

Министр подчеркнул, что при этом конституционные права гражданина Украины никто не отменял.

"Если вы перешли пешком или на своей машине границу Украины и у вас есть паспорт гражданина Украины – дома вас примут всегда", - заверил Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин опубликовал постановление о закрытии всех аэропортов, кроме "Борисполя"

По его словам, речь идет о том, что к подобного рода вещам необходимо относиться более строго, с учетом интереса миллионов людей, которые живут в Украине.

"Есть два дня. Давайте, съезжайтесь, дорогие мои. А после этого (решения о закрытии авиасообщения - ИФ), сидишь ты где-то на Цейлоне в хорошей хижине, ну, посиди там еще, раз ты так решил. Потому что прошло уже две недели с того момента, как мы попали в такую ситуацию", - призвал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для обеспечения карантина чрезвычайное положение сейчас не нужно, - Аваков

Он подчеркнул важность контроля передвижения и состояния здоровья людей, которые вернулись из-за границы, так как у многих вернувшихся из-за рубежа подтверждено инфицирование коронавирусом. По словам министра, все, кто прибыл, проходили тесты, но экспресс-тесты не дают полной картины.

"Каждый прилетевший должен быть на самоизоляции или в обсервации. Каждый из них подписывает обязательство находиться на самоизоляции. Эти адреса передаются Национальной полиции, и Нацполция контролирует", - отметил Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моя позиция - тотальный полный карантин, - Аваков о борьбе с коронавирусом

Источник: https://censor.net.ua/n3184350
 
   
 Топ комментарии
 
Арсеніо Муссоріні жжот Авиасообщение будет остановлено через 2 дня, съезжайтесь или оставайтесь за границей, - Аваков обратился к украинцам за границей - Цензор.НЕТ 3121
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авиасообщение останаливалось в третий раз за последние две недели
а самолеты в Жулянах все садились взлетали как и раньше
коземанда! команда твоей зеленой мрии!
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Це помилка влади, потрібно було навпаки заспокоювати українців за кордоном що авіасполучення буде завжди, щоб вони сиділи за кордоном і не їхали в Україну. Аваков робить жахливі помилки, його потрібно знімати! Краще не ввозити хворих в Україну ніж потім шукати їх з собаками! Але Аваков хоче щоб проблем було якнайбільше, тоді він буде царь і бог і буде всім виставляти свої умови! Зеленському потрібно обмежити Авакова в його тупих гомосексуальних фантазіях і краще взагалі звільнити Авакова! Авіасполучення має бути відновлене, немає причин його зупиняти. Кількість хворих на коронавірус в Україні дуже мала і не становить загрози для безпеки держави!
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игореха! где мущина твоей мечты? где спрятался пан гриценко? где этот спаситель нации когда он так нужен?
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А за него голосовали? Пусть спасают те, кого впихнули в Раду избиратели. У них все полномочия.
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Игорь, вы слишком беспечный, сейчас эпидемия растет в геометрической прогрессии, а у вас все ОК. Итальянцы были такие же и чем это закончилось?
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Понавозили уже вируса достаточно, поэтому Аваков и говорит- харе балдеть ребята, теперь сами добирайтесь, мы свой план выполнили.)
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авиасообщение останаливалось в третий раз за последние две недели
а самолеты в Жулянах все садились взлетали как и раньше
*********! команда твоей зеленой мрии!
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Больше 350 рейсов... Это карантин по зеленому. Шоу продолжается?
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мало, ще треба витримати, два контрольних в голову
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Так тут бобіки кричали.що потрібно всіх забрати.А виходить що ні.
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Лучше б разобрался, что делать с теми, кто уже приехал.
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Епт, прямо армянское радио, не заткнуть никак!
Министр - многостаночник: и чрезвычайное положение и транспортное сообщение и мвд!
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А чем должен заниматься министр МВС?
Складывается впечатление что этот Бе-Бе-Бе явно не на своем месте
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Напомните, пожалуйста, а кто у нас президент? Он вообще есть?
Вроде ж почти год назад президенсткие выборы были
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Зачем президент, если есть молодая перспективная команда?
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Разрабатывает приложение "Пасха в смартфоне"
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До жопы ваша ЧС, если прибывшие не проходят карантин.
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Корабли лежат разбиты, сундуки стоят раскрыты
Изумруды и рубины рассыпаются дождем!
Если хочешь быть богатым, если хочешь быть счастливым -
Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем!
Ты будешь нашим королем!

Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
Ла-ла, хей-ла, ла-ла ла-ла-ла-хэй!
Не дай Боже з'явиться!🐸
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зачем ты призываешь лалу? тебе мало трэша от местных зебуинов?
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Последний самолёт был кажись 16.03 или ещё до сих пор летают? Предурки имбицильные
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Т.е. до субботы ждём очередную порцию пид*расов с коронавирусом из Куршавеля? Авиасообщение будет остановлено через 2 дня, съезжайтесь или оставайтесь за границей, - Аваков обратился к украинцам за границей - Цензор.НЕТ 2305
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Сделали бы это месяц назад, то сейчас было бы у нас два-три больных и всё.
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А потом свеженький вирусец поездами подвозить будем.

Ну и местный разводить, кудауж терь без него.
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Какая неожиданность, работники которые работали с зараженными стариками в Италиях и Испаниях оказались зараженны. Аваков капитан очевидность. А депутатов на чартерах это тоже касается?
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мусор сабаков уже і авіацією управляє?
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Аваков ещё итвоего пукина ботоксного карлика вжарил
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бері вішє на внеземную орбіту виходіт
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Аваков давно это говорил .Но видать не давали так сделать .Аваков единственный министр с 2014-го года на своём месте и патриот Украины .
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Відколи це воно патріот ? Мову навіть нездатне вивчити москалощелепове. Навіть той самй росіянин Ілля Пономарьов вивчив
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що ж так швидко, ще ж не всіх інфікованих забрали !
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Так вроде ж уже 3 дня назад остановили? Или как всегда на***ли? А теперь уже точно точно остановят?
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Где ж ты раньше был, умник, ***? Завезли вирусняк, теперь получаем, Вы сделали это вместе! Дебилы, ***ть
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Так два дня было неделю назад.
Какой-то клоун записал ролик, что дает два дня на возврат украинцев.
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Рюкзаков уже все рюкзаки продал теперь вам продаст противогазы?
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***... З'їхалися з усіх світів кількасот тисяч,тепер кіпішувати з-за жмені....
"Згорів сарай,гори і хата"-це вже точно.
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Он Киве обещал,что Кива будет президентом,а Кива оооочень тупой,он сам бы такого не выдумал.
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єто біло паследнее, КІТАЙСКОЕ прідупріжденіє
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и коломойские авиалинии с мивиной по четыре евро тоже?
рюкзакян ещё и главный воздухонавт оказываеццо...
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Вот вам последнее китайское предупреждение, уже от Авакова
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Нах еще унижаться перед гастерами, они не люди, это грязный биомусор на равне с сепарами, которые за 2 гнилых бакса готовы заразить всю страну! Желаю вам сгнить с вашими шекелями...
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а куды пропала скалецкая? или дальше спит со всеми прибывшими ?
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теперь испанцы и итальянцы будут мыть сортиры сами.
это волюнтаризм.
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Сабаков а ти не хош в Італію в свій маєток, на одного вірусняка було б меньше..
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Вирус скушает экономику всего мира.А 19 апреля произойдет редкое явление,Луна станет розовой при полнолунии.Это ознаменуется большими потрясениями и землетрясениями по всему Миру.Шануймося
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ну все, ******. следующий през украины - жидоармян
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Разве это не Премьер министр должен говорить.. или министр иностранных дел, а не министр внутренних дел?
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