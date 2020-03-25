 Авиасообщение будет остановлено через 2 дня, съезжайтесь или оставайтесь за границей, - Аваков обратился к украинцам за границей

"Самолеты будут к нам прибывать до пятницы. В ночь с пятницы на субботу любое авиасообщение будет остановлено. Как и сообщение поездами",- сказал глава МВД в среду в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он сообщил: "Думаю, в пятницу комиссия по чрезвычайным ситуациям огласит все детали".
Министр подчеркнул, что при этом конституционные права гражданина Украины никто не отменял.
"Если вы перешли пешком или на своей машине границу Украины и у вас есть паспорт гражданина Украины – дома вас примут всегда", - заверил Аваков.
По его словам, речь идет о том, что к подобного рода вещам необходимо относиться более строго, с учетом интереса миллионов людей, которые живут в Украине.
"Есть два дня. Давайте, съезжайтесь, дорогие мои. А после этого (решения о закрытии авиасообщения - ИФ), сидишь ты где-то на Цейлоне в хорошей хижине, ну, посиди там еще, раз ты так решил. Потому что прошло уже две недели с того момента, как мы попали в такую ситуацию", - призвал министр.
Он подчеркнул важность контроля передвижения и состояния здоровья людей, которые вернулись из-за границы, так как у многих вернувшихся из-за рубежа подтверждено инфицирование коронавирусом. По словам министра, все, кто прибыл, проходили тесты, но экспресс-тесты не дают полной картины.
"Каждый прилетевший должен быть на самоизоляции или в обсервации. Каждый из них подписывает обязательство находиться на самоизоляции. Эти адреса передаются Национальной полиции, и Нацполция контролирует", - отметил Аваков.
а самолеты в Жулянах все садились взлетали как и раньше
*********! команда твоей зеленой мрии!
Министр - многостаночник: и чрезвычайное положение и транспортное сообщение и мвд!
Складывается впечатление что этот Бе-Бе-Бе явно не на своем месте
Вроде ж почти год назад президенсткие выборы были
Изумруды и рубины рассыпаются дождем!
Если хочешь быть богатым, если хочешь быть счастливым -
Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем!
Ты будешь нашим королем!
Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
Ла-ла, хей-ла, ла-ла ла-ла-ла-хэй!
Не дай Боже з'явиться!🐸
Ну и местный разводить, кудауж терь без него.
Какой-то клоун записал ролик, что дает два дня на возврат украинцев.
"Згорів сарай,гори і хата"-це вже точно.
рюкзакян ещё и главный воздухонавт оказываеццо...
это волюнтаризм.