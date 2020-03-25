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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:декларация (1146) Ермак Андрей (177) Окружной админсуд Киева (53)

 ОАСК открыл производство в связи с тем, что Ермак не подал декларацию, претендуя на пост главы ОП

Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску народного депутата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда города Киева.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску народного депутата Украины Антона Полякова к председателю Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова. Истец просит суд обязать руководителя НАПК предоставить предписание главе государства Владимиру Зеленскому о проведении служебного расследования для выяснения причин непредоставления Андреем Ермаком как кандидатом на должность председателя Офиса президента Украины, декларации за 2019 год. Среди других требований иска - признание такой бездеятельности главы НАПК противоправной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд принял к рассмотрению дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184349
 
 
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Щось не віриться, що Єрмака засудять🐸
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Так быстро только котята родятся, но слепые...
может это и наоборот закрыть большое , не с большим наказанием.
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Це така тактика, самі на себе в суд подали а далі Портнов все порішає.
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Ничего, всех посадят, когда власть слуг дьявола закончится.
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Ты, наверняка, хотел написать "всех повесят", но ошибся?
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РОДИНА ЄМЦЯ ВЕДЕ СУМНІВНИЙ БІЗНЕС І МАЄ ЕЛІТНУ НЕРУХОМІСТЬ, - "СЛІДСТВО. ІНФО" ----2 кандидат...

сім'я нового міністра в останні роки отримала у власність бізнес і елітну нерухомість на десятки мільйонів, походження яких важко пояснити. Судячи з декларації, за останні чотири роки Ємець офіційно заробив трохи більше двох мільйонів гривень, однак незадовго до призначення в новий Кабмін придбав ділянку і маєток в Козині під Києвом майже за 12,5 млн гривень.
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