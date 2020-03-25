 ОАСК открыл производство в связи с тем, что Ермак не подал декларацию, претендуя на пост главы ОП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда города Киева.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску народного депутата Украины Антона Полякова к председателю Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова. Истец просит суд обязать руководителя НАПК предоставить предписание главе государства Владимиру Зеленскому о проведении служебного расследования для выяснения причин непредоставления Андреем Ермаком как кандидатом на должность председателя Офиса президента Украины, декларации за 2019 год. Среди других требований иска - признание такой бездеятельности главы НАПК противоправной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд принял к рассмотрению дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.

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