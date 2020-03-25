 В Черновицкой области подтвердили еще 4 случая заражения коронавирусом, - ОГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

"Сегодня Черновицкий областной лабораторный центр провел анализы 32 образов, которые были отобраны врачами. Выявлены 4 новые случая заражения коронавирусной инфекцией. Это две женщины и двое мужчин. Из 4 человек, которые инфицированы, один вернулся из Италии, а трое контактирвоали с ранее инфицированными", - сказал председатель ОГА Сергей Осадчук.

Глава ОГА отметил, что двое заболевших из села Коленковцы, один из Лужан и один человек – из г. Черновцы.

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Теперь общее количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 в Черновицкой области составляет 42 человека.