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 Политика Украины
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 Закон о рынке земли нельзя принимать во время эпидемии в турборежиме, - Ирина Геращенко

Закон о рынке земли нельзя принимать в условиях турборежима, как этого хочет действующая власть.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" сказала в своем видеоблоге.

"Нам пытаются турборежиме протащить закон о земле. Простите, такие вещи, которые могут возмутить общество, могут вызвать массовые акции протеста, они недопустимы во время эпидемии. Об этом мы откровенно говорим и правительству, и руководству парламента", - сказала Геращенко.

"Европейская Солидарность" выступает за рынок земли, мы даже готовы поддержать закон, если там останется норма о праве продажи своей земли фермерам, крестьянам, потому что это действительно их паи, они имеют на это право, но мы никогда не поддержим закон, в котором заложен сейчас, без создания прозрачного реестра земли, кадастра земли, заложен дерибан 11 млн. га государственной земли, потому что это повтор аферы так называемой большой приватизации, когда люди получили так называемые ваучеры и эти ваучеры не стоим даже одной девальвированной гривни", - добавила Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С таким темпом рассмотрения вопроса земли на следующей неделе можем выйти на голосование, - Арахамия

Она отметила, что подобные законы не принимаются в условиях турборежима.

"Для того, чтобы просто это донести МВФ, нужно усилить наши переговорные позиции, чтобы этим занимались не любители, которые сегодня, к сожалению, представлены в правительстве. Как и в предыдущем правительстве, которое просто довело страну до катастрофы, я имею в виду правительство так называемых технократов, которое было назначено лично Зеленским", - отметила сопредседатель фракции.

По словам Геращенко, сейчас правительство хочет переложить ответственность на парламент, как будто он не хочет собираться.

Я еще раз подчеркиваю, что это попытка переложить с больной головы на здоровую. У Зеленского и его команды, как мы видим, нет никакого плана борьбы с коронавирусом. Это они не провели разъяснительную работу для тех людей, которые приехали из стран Европы и не направили их на самоизоляцию", - добавила она.

Также Геращенко отметила, что до сих пор ни одного депутата из оппозиции не включили в координационный центр по борьбе с распространением коронавируса.

"Власть хочет все решать сама, а нам хотят прислать законы, чтобы мы просто нажали на кнопочку", - подчеркнула парламентарий.

Источник: https://censor.net.ua/n3184347
 
   
 Топ комментарии
 
Так це ж якраз їм і треба карантин, щоб після дерибану легко тікати з награбованим.
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Для слуг урода даже если бы не было эпидемии, её бы пришлось придумать, чтобы протащить дерибан земли. А с эпидемией протащат заодно и капитуляцию перед парашей. Два в одном. Закон о рынке земли нельзя принимать во время эпидемии в турборежиме, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 6423
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При чем тут эпидемия.Закон о рынке земли нельзя вообще принимать во время войны и оккупации, во время глобальных перемен в мире, во время климатических изменений и катастроф. Только глубокие олигофрены могут думать, что это можно и нужно.Пусть Бог бережет Украину от слабоумных мародеров.
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Как это нельзя? Еще недельку и их там вообще не останется.
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Хай приймають і подовгу радяться в закритих кабінетах, потім Конституційний Суд все відмінить бо всі вони вже були хворі і не розуміли наслідків своїх дій.
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Чому ж тоді результати виборів не відмінили? Адже 73% ідіотів теж не розуміли, що вони роблять!!
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Нарід ніколи не помиляється тому влада завжди від Бога!
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Для слуг урода даже если бы не было эпидемии, её бы пришлось придумать, чтобы протащить дерибан земли. А с эпидемией протащат заодно и капитуляцию перед парашей. Два в одном. Закон о рынке земли нельзя принимать во время эпидемии в турборежиме, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 6423
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"турборежим"...покажите мне документ Минюста в котором загегистрирован сей замечательный термин, равно как и описание тех действий, которые могут производиться в его условиях???
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Так це ж якраз їм і треба карантин, щоб після дерибану легко тікати з награбованим.
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фото не дуже, але, по суті, вона права на всі 100%
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А кого цікавить, що тобі ввижається? Є що сказати по темі
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При чем тут эпидемия.Закон о рынке земли нельзя вообще принимать во время войны и оккупации, во время глобальных перемен в мире, во время климатических изменений и катастроф. Только глубокие олигофрены могут думать, что это можно и нужно.Пусть Бог бережет Украину от слабоумных мародеров.
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За цей закон взагалі в турборежмі і без карантину голосувати не можна.
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Ринок землі потрібно було відкрити 25 років тому. Не було б того "дерибану", що ми маємо, не було б землевих олігархів, як і той Порошенко, був би ринок, заснований на попиту та задоволений пропозицією. Його необхідно відкрити не завтра, а позавчора
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якби його відкрили 25 років тому, то ходив би ти зараз на панщину коломойщину, щоб хоч якось вижити..... Вже заводи і фабрики приватизували і що? пінчук, фірташ, ахмєтов, каломийша і ще кілька шидів володіють всією промисловістю України, заплативши копійки за ваучери лохам
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При більшості камуняк в ВР? Вони б ще тоді роздерибанили не тільки заводи, а і землю.
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абсолютно слушне зауваження. тiльки для дебiлiв та ЗеБiлiв це не зрозумiло.

проголосуйте у Радi, щоб послати бородату бабу каломойшу з його вимогами по Привату, займайтеся економiкою, закiнчуйте грати дурникiв з вашими заграваннями з пуйлом та ОРДЛОМ, бо вас винесуть вперед ногами, ******* срана.




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Вирус временно, а кодлан Коломойского смародёрит землю воюющей Украины навсегда. Аргентина сопротивлялась китайской экспансии, но сдалась когда стоимость земли стала для "туземцев" неподъемной. Подобная картина имеет место и в Бразилии. Там, как и в Аргентине, сельского населения не осталось. Знаменитые бразильские фавелы возникли из-за того, что их населили безземельные крестьяне.«Мы не должны идти аргентино-бразильским путем и потерять "как наших крестьян, так и социо-культурный феномен украинского села"»-рассуждает специалист. /Раз не должны,значит, пойдём обязательно. Не должен быть уклонист-пианист быть главнокомандующим во время войны а он есть.
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Теперь понятно зачем нужен фейковый карантин.
Больных виртуальным КОВИД-19 реально нет, они болеют и умирают от других традиционных болезней..
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Мы пока в этом - сторонние наблюдатели - "вирусоло-эпидемиоло-инфекционисты", пусть этим занимаются спецы чуть позже. Свои версии все уже выдали, теперь не будем им мешать.
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О Боже! Знову ця прибацана !
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ирочка в попке большая дырочка- такой тяжкий карьерный шлях
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Закон про землю конечно сейчас принимать нельзя . Но Порошенко привёл вУкраину этих Соросов
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Или закон и кредит от МВФ, или дефолт. Выбирай, Ирка.
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Дядя, нє свісті.
У МВФ главноє трєбованіє, не отдать Бєнє Пріват.
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Приват МВФу в йух не впирався ЗЕМЛЯ їхня головна і справжня ціль ...решту вони вирішать через "уряд" чергових долбо#обов соросят
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є ще варіант ...але для цього потрібні залізні яйця ...послати найух МВФ ...разом з рештою шахраїв
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а що продавати будеш як землю продаси ...курка грьобана "риночна" ...ЗЕМЛЯ НЕ ТОВАР ...торгуй тим що ти виробив а не тим за що вмирали й тепер вмирають наші рідні і близькі ...була куркою безмізкою єю й залишилася торговка базарна
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А вона пропонує продавати? Чукча пісатєль.
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Ринок землі давно мав би бути оформлений. Видатна державна діячка Херащенко не відчуває в тому потреби, як і вся шобла, що у ВР сидить від каденції до каденції. В них свій "ринок" і все давно накатано. А по іншому вони жити не зуміють.
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Закон о растаможке машин сейчас важнее всего, или даже уже поздно Но повесить за это виновных никогда не поздно.
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Как раз самое время, в панике и тотальном обнищании народ будет продавать землю за копейки , чтобы не умереть с голоду.
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Чтобы земля стоила дорого рынок должен быть открытым.Да и продавать что то нужно чтобы уйти от обнищания,работать я так понимаю никто не будет.
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Лучше иметь возможность продать землю чем не иметь таковой.Да и МВФ не даст кредит и тогда дефолт ,а это совсем плохо.
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зебіли бажають Неньку роздербанити, кляті виродки!!
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Якщо карантин, то законотворення він стосується у першу чергу.
Приймати закони треба на здорову голову.
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А по какой цене будет продавать барыга продукты,в данной ситуацыи
если продать ему землю ?
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