EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  2524  59
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (4998) карантин (1305) Пасха (94) церковь (1081) COVID-19 (1954) коронавирус (643)

 Государство готовит проект "Пасха дома", – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главами церквей по поводу безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения COVID-19.

Об этом он сообщил главам ОГА и городским головам областных центров на селекторном совещании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Руководители церквей понимают, что богослужения можно проводить онлайн, в виде видеоконференции. Если какой-то обряд требует присутствия людей, то надо ограничивать количество прихожан. Все руководители церквей соглашаются с этим", – отметил Зеленский.

На совещании была рассмотрена возможность размещения патрулей у храмов и церквей. В случае большого скопления людей они должны проводить беседы с прихожанами и разъяснять, что собираться толпами опасно не только для них самих, но и для здоровья окружающих.

Зеленский сообщил, что существует договоренность с главами церквей о привлечении при необходимости их представителей в областные штабы, которые занимаются предотвращением распространения COVID-19.

Также читайте: "Самые сложные проблемы в самом простом", - Зеленский провел селекторное совещание с регионами по вопросам противодействия коронавирусу. ФОТО

Тем не менее, подчеркнул Президент, самым сложным остается вопрос Пасхальных праздников.

"Пасха обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Поэтому сейчас мы готовим и скоро презентуем проект "Пасха дома", который поможет отпраздновать этот большой праздник дома, не собираясь толпами в церквях", – сказал Зеленский.

Также смотрите: "Ходите в храм причащаться, исповедоваться и тогда будет все хорошо", - боксер Усик дал рекомендации по борьбе с коронавирусом. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3184345
 
 
 Топ комментарии
 
владімір, у тєбя ні одна програма нє работаєт. ізиді нх.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Якщо воно з'їсть оті два ведра меду, вірус втіче.
 показать весь комментарий
 
 
А якщо не їстиме мід, а питиме усі присутні в кімнаті алкоголі - то почне ганяти коронавіруси по квартирі.
 показать весь комментарий
 
 
Или диатез пообсыпает. Будет картина маслом Государство готовит проект "Пасха дома", – Зеленский - Цензор.НЕТ 5326
 показать весь комментарий
 
 
Яйца без холодильника и испортиться могут. Государство готовит проект "Пасха дома", – Зеленский - Цензор.НЕТ 682
 показать весь комментарий
 
 
пора готовіть програму "зєзікнафіг"
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
іди, готуй, чого тут сидиш?
 показать весь комментарий
 
Я вообще в шоке. Надвигается инфекция, ничего не подготовлено, экономика загнулась, люди без зарплат из-за карантина, цены на продукты растут, а у Зеля со своими зелеными занимается государственно важной программой - Паска дома. Охренеть.Это уже не цирк, а психбольница.
 показать весь комментарий
 
 
Пасха в смартфоні...бог вам того не пробаче,нашле на вас кари єгипетські .
 показать весь комментарий
 
 
Deus ex smartphone
(перефразував клясичне deus ex machina - бог з машини)
 показать весь комментарий
 
 
владімір, у тєбя ні одна програма нє работаєт. ізиді нх.
 показать весь комментарий
 
 
В нього песах, шабес-гагодел та лел-шиммурім.
 показать весь комментарий
 
 
Ну и конечно Рош а-Шана, Песах, Шавуот, ******, Шмини Ацерет и Симхат Тора. Впрочем у него ещё и ШАБАТ есть. 6 дней в неделю.
 показать весь комментарий
 
 
наговариваете вы на него...он никогда в жизни не слыхал таких слов.
 показать весь комментарий
 
 
Пасхальная корзинка тоже наполниться в режиме видеоконференции,или как ？
 показать весь комментарий
 
 
Или как. Её в турборежиме обкладут ху*ми. Государство готовит проект "Пасха дома", – Зеленский - Цензор.НЕТ 9050
 показать весь комментарий
 
 
Бл@@@ ! Оно о пасхе дома рассказывает. А подумать о кормлении людей, оставшихся по городам без средств существования подумать религия не позволяет? Нищим людям надо тупо дожить до Пасхи. А о загнувшейся экономике подумать?
 показать весь комментарий
 
 
Зеля, срочно звони сценаристу. Здесь нужны не ********* а СТРАТЕГИЯ! Государство готовит проект "Пасха дома", – Зеленский - Цензор.НЕТ 8258
 показать весь комментарий
 
 
СКАЗОЧНЫЙ ДОЛ...**.
Впрочем какой электорат, таков и избранник.
 показать весь комментарий
 
 
Это очень серьезная задача, достойная умища "величайшего лидера современности". Государство готовит проект "Пасха дома", – Зеленский - Цензор.НЕТ 3573
 показать весь комментарий
 
 
Похоже Бубочке захотелось покрасить яйца
 показать весь комментарий
 
 
Умные затарились в январе а ЗЕбилы пусть жрут дорогое!
 показать весь комментарий
 
 
Возле капищь московского шаманата ничего разьяснять не надо! Наоборот надо открыть прямые автобусные маршуты Луганда почаевская лавра! Государство готовит проект "Пасха дома", – Зеленский - Цензор.НЕТ 9608
 показать весь комментарий
 
 
сказав, як у воду перднув, лиходій зелений, розумово обмежений
 показать весь комментарий
 
 
Хер тебе по всей маланской морде. Иди в свое шапито. ******
 показать весь комментарий
 
 
Приготовьте свои яйца и оставайтесь дома - Зеля сам к вам придет их освящать.
 показать весь комментарий
 
 
А кошик мне кто святой водой кропить будет СМАРТФОН ?
 показать весь комментарий
 
Церкви ще недавно були проти телебаченя і інтернету.Такі ж пройдисвіти,як і політики.
 показать весь комментарий
 
вот он еще пасху нам ни разу не организовывал... Держава готує проєкт "Великдень вдома", – Зеленський - Цензор.НЕТ 6368
 показать весь комментарий
 
 
зато прихожан желтой святой водой регулярно окропляет
 показать весь комментарий
 
А є проєкт на Великдень Зелений і його лайно оточення на буцегарні?
 показать весь комментарий
 
 
Народні депутати, які лікуються в медзакладах Києва, де приймають хворих на коронавірус, вимагають для себе особливих VIP-умов, та окремих палат.
Про це заявив адвокат Олександр Боришкевич на своїй сторінці в Facebook, розповідаючи про обурення медиків в лікарнях.
Боришкевич повідомив, що ординаторські в Олександрівській лікарні і імені Амосова зараз переобладнують під VIP-палати.
І додає - медики розповідають, що народні депутати, які лікуються в Олександрівській клінічній лікарні, не хочуть лежати в палатах по двоє-троє і вимагають, щоб їх селили по одному.
"Гідні вчинки справжніх владних мужів! Думай... те!", - підсумував Боришкевич.
 показать весь комментарий
 
 
Идиот.... Люди до Пасхи могут не дожить.... Коммуналку не отменили, налоги платите, а на что жить?
 показать весь комментарий
 
 
От скажіть віряни,вам допомогла віра в єврейського бога? Чи може ця віра допомогла,хоча би колись українцям?
 показать весь комментарий
 
А тебе вера в какого бога помогла, мил человек ?
 показать весь комментарий
 
Більшість вірян навіть не знають що таке пасха і чиє ця свято.
 показать весь комментарий
 
Представители советского народа Украины ,могут вообще запретить церкви на время эпидемии коронавируса, такое было в годы совдепии ...на Пасху возле церкви дежурили менты .дружинники и с институтов и техникумов атеисты и молодёжь туда не пускали
 показать весь комментарий
 
Nickol Nickols Церква була конкурентом в совці.В тій же рос імперії,церква була одним з методів одурманення і пропаганди.
 показать весь комментарий
 
 
Для тих хто захоче вийти...нагадають ... Карантин як не як.
Держава готує проєкт "Великдень вдома", – Зеленський - Цензор.НЕТ 8263
 показать весь комментарий
 
А як там з благодатним вогнем,теж через інтернет? Держава готує проєкт "Великдень вдома", – Зеленський - Цензор.НЕТ 3906
 показать весь комментарий
 
Після проектів "Нам пофіг, що ти повернувся з Італії, гуляй куди хочеш", "Маска своїми руками" і "Лікар на лікарняному" це ще не найгірший варіант.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх