 Государство готовит проект "Пасха дома", – Зеленский

Об этом он сообщил главам ОГА и городским головам областных центров на селекторном совещании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Руководители церквей понимают, что богослужения можно проводить онлайн, в виде видеоконференции. Если какой-то обряд требует присутствия людей, то надо ограничивать количество прихожан. Все руководители церквей соглашаются с этим", – отметил Зеленский.
На совещании была рассмотрена возможность размещения патрулей у храмов и церквей. В случае большого скопления людей они должны проводить беседы с прихожанами и разъяснять, что собираться толпами опасно не только для них самих, но и для здоровья окружающих.
Зеленский сообщил, что существует договоренность с главами церквей о привлечении при необходимости их представителей в областные штабы, которые занимаются предотвращением распространения COVID-19.
Тем не менее, подчеркнул Президент, самым сложным остается вопрос Пасхальных праздников.
"Пасха обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Поэтому сейчас мы готовим и скоро презентуем проект "Пасха дома", который поможет отпраздновать этот большой праздник дома, не собираясь толпами в церквях", – сказал Зеленский.
(перефразував клясичне deus ex machina - бог з машини)
Впрочем какой электорат, таков и избранник.
Про це заявив адвокат Олександр Боришкевич на своїй сторінці в Facebook, розповідаючи про обурення медиків в лікарнях.
Боришкевич повідомив, що ординаторські в Олександрівській лікарні і імені Амосова зараз переобладнують під VIP-палати.
І додає - медики розповідають, що народні депутати, які лікуються в Олександрівській клінічній лікарні, не хочуть лежати в палатах по двоє-троє і вимагають, щоб їх селили по одному.
"Гідні вчинки справжніх владних мужів! Думай... те!", - підсумував Боришкевич.