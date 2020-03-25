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Все про:акциз (308) ВР (24640) карантин (1305) спирт (242) Укрспирт (146) Холодов (17) Сергей Блескун (1) COVID-19 (1954) коронавирус (643)

 Отменить акциз на спирт для производства антисептиков может только ВР, - и.о. директора "Укрспирта" Блескун ответил "слуге народа" Холодову

Депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов написал пост об "Укрспирте" "с криками об измене".

К нему обратился в Facebook и.о. директора "Укрспирта" Сергей Блескун, передает Цензор.НЕТ.

"Акциз, который вы так срочно требуете отменить, отменяю не я и не чиновники. Возможно, я сейчас познакомлю вас с законодательством, но отменить его можете только вы - народные депутаты. Так что адресуйте свой призыв самому себе. Если хотите не пропиариться, а сделать дело, помогите собрать коллег на сессию в ВР, проголосуйте за изменения, которые мы еще на прошлой неделе (!) вместе с Кабмином подготовили для отмены акциза для производителей антисептиков. И система заработает", - призвал он.

По словам Блескуна, многие народные депутаты обратились к нему.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нынешняя монопольная позиция государства на спиртовом рынке разрушает отрасль", - и.о. директора "Укрспирта" Блескун

"Господин Холодов, вы в своем посте пишете "передайте Блескуну". У вас деньги закончились на мобильном счете? Есть руководители аграрного, экономического комитетов, масса депутатов из вашей же фракции, с которыми я на постоянной связи. Мессенджер в Фейсбуке, в конце концов. Пишите - дам телефон. Разговор с глазу на глаз - это не страшно, правда. Сейчас многие из ваших коллег нашли мой телефон и спросили, чем помочь, чтобы быстрее наладить процессы, в то время как вы тратите время и деньги на пиар-компанию. Вы же свой пост на рекламу поставили. Я думаю, лучше бы эти деньги передали на помощь в борьбе с коронавирусом. Вряд ли вы быстро найдете себе славу. Возможно, надо заняться делом? Весь рынок ждет, когда наконец депутаты соберутся на внеочередную сессию", - подчеркнул глава "Укрспирта".

Отменить акциз на спирт для производства антисептиков может только ВР, - и.о. директора Укрспирта Блескун ответил слуге народа Холодову 01

Напомним, народный депутат от "Слуги народа", заместитель главы финансового комитета парламента Андрей Холодов заявил, что нехватку антисептиков для рук в Украине можно восполнить, и для этого не нужны новые спиртзаводы.

Также читайте: Цены на спирт подниматься не будут, - "Укрспирт"

Источник: https://censor.net.ua/n3184344
 
 
 Топ комментарии
 
Партія ЄС передала лікарням необхідне медичне обладнання. Партія СН передала лікарням хворих нардепів. ДумайТЕ
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у всьому, нормальному свiтi виробники антисептикiв, лiк, парфумiв, побутовоi хiмii, мед.спирту, що повинен бути в аптеках, отримують спирт у його виробникiв по цiнi сировини без акцизу, тобто дуже дешево. Цi виробники повиннi мати лише лiцензiю на придбання спирту без акцизу. Це в нормальних краiнах. В нас не так?
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Партія ЄС передала лікарням необхідне медичне обладнання. Партія СН передала лікарням хворих нардепів. ДумайТЕ
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Не можна відміняти акциз на спирт, а що бюджет буде отримувати під час карантину, коли вся економіка не працює? Акциз потрібно ще підняти! Спиртзаводи потрібно перевести в цілодобовий режим роботи і активно виробляти спирт як для внутрішніх потреб так і на експорт! Зараз зоряний час для України та всієї української промисловості - потрібно завалити зовнішні ринки власною продукцією!
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Потрібно держзамовлення на спирт, і починати працювати негайно на повну потужність всіх спиртзаводів, а спирт здавати в держрезерв і звідти розподіляти! Тільки так ми подолаємо нелегальний ринок спирту і сформуємо стратегічний запас спирту на випадок будь якої епідемії та війни! Потім спирт можна використати як добавку в бензин, він не пропаде!
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ага...5000+ поправок к такому проекту закона и пару месяцев рассмотрения в раде.а тогда и спирт уже не понадобится-выжившие обретут иммунитет.
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у всьому, нормальному свiтi виробники антисептикiв, лiк, парфумiв, побутовоi хiмii, мед.спирту, що повинен бути в аптеках, отримують спирт у його виробникiв по цiнi сировини без акцизу, тобто дуже дешево. Цi виробники повиннi мати лише лiцензiю на придбання спирту без акцизу. Це в нормальних краiнах. В нас не так?
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акциз сплачує не той, хто отримує, а той, хто продає.

а ліцензійна придбання в Україні взагалі немає
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якщо виробник спирту продає спирт перелiченим виробникам "антисептикiв, лiк, парфумiв, побутовоi хiмii, мед.спирту, що повинен бути в аптеках" , то такий продавець вiдпускає спирт без включення в цiну акцизу, спирт продається дешево. а такi виробники купують спирт по цiнi без акцизу.
коли виробники алкоголю купують у спирт.комбiнату харчовий спирт, вони купують по цiнi, що мiстить акциз, самi виробники алкогольних напоiв в свою чергу вiдпускають свою продукцiю по цiнам, що також мiстить акциз.
виробники "антисептикiв, лiк, парфумiв, побутовоi хiмii, мед.спирту, що повинен бути в аптеках" не сплочують акциз, такi вироби не мiстять акцизу, тому й сировуну, спирт, купують без акцизу. що незрозумiло?
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Если отменить акциз, то появятся в продаже антисептики, которые на 90% состоят из спирта и при этом будут стоить по 10 грн за ведро. Думаю очереди в аптеки будут чуть побольше, чем в мавзолей....
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...сиди вперде, вася, со своим квартальным йумором Отменить акциз на спирт для производства антисептиков может только ВР, - и.о. директора "Укрспирта" Блескун ответил "слуге народа" Холодову - Цензор.НЕТ 8242
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Депутатам ...издеть - не мешки ворочать!
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