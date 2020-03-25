 Коронавирус из Куршевеля: как олигархи заразили Украину. ВИДЕО

Почему олигархи с разрешения президента поделили между собой области, а граждане должны приостанавливать свой бизнес? Не получится ли в конце концов так, что от карантина поумирает больше людей, чем от коронавируса? Нас постоянно пугали тем, что коронавирус принесут заробитчане, а на деле заразу привезли vip-отдыхающие, в частности - с пьяной сходки украинских и российских олигархов. Срыв посевной, отсутствие валютной выручки за зерно, смерть малого и среднего бизнеса, уничтоженная логистика - далеко не полный перечень последствий того, что украинская элита не умеет мыть руки и соблюдать личную гигиену.
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Того холера схватит за живот
Махает саблей пулемётчик Хаим
И Мойша отправляется в поход
Азохен вей и танки наши быстры
И наши лётчики отважества полны
Громят врага бесстрашные танкисты
Вперёд за родину еврейские орлы
За словами медперсоналу Олександрівської лікарні міста Києва, де лікуються "віпи" з т.зв. "куршавельської групи", ординаторські переобладнують на VIP-палати, бо нардепсько-бізнесова скотобаза НЕ ХОЧЕ селитися по двоє-троє, а вимагає одиночних палат зі всіма "ніштяками".
Окрім цього, скотобазу обурює, що біля них не знаходиться медперсонал на постійній основі...
А що ви хотіли, бл.дь? Інфекціоністів та вірусологів навіть в університети не набирали останні 5 років - їх ДУЖЕ мало, і вони мають доглядати за ВСІМА пацієнтами, а не тільки за вашими "обраними" жопами. Жрітє, що посіяли.
Вітчизняна медицина на ладан дихає ВСІ роки з часів відновлення Незалежності, тому прошу тих, у кого є фаворит серед всіх Міністрів охорони здоров'я України подумати, перш ніж писати якийсь коментар. Моя дружина - вірусолог в ОХМАТДИТ, так от їх всіх, разом із завідувачкою ТРОЄ на всю лабораторію ОХМАТДИТ (!!!) замість хоча б семи! Це щоб ви розуміли реалії...
Так що ще раз - жрітє. Це ВИ наробили, ви і розхльобуйте. Я розумію, що це не "Шаріте" і не "Рудольфінерхауз", втім, це одна з найкращих ДЕРЖАВНИХ, СТОЛИЧНИХ лікарень. Скажіть "Дякую, дуже дякую!" за те, що вас там у "шанхай" не поклали, а ще в більш менш палати. В "шанхаї" ви б зрозуміли сповна, яку катастрофічну х.йню ви всі натворили...
Не подобається їм, бл.дь...
закривала лІкарні та скорочувала персонал . СЕС ліквідували. функції розподілили..
а щоб відновити де людей шукати? які за 3-5 років або найшли нову роботу або на пенсію.
з новин 2018року--- за 5 років закрито 800 лікарень.
лікарня лише для віпів?з апаратами швл?
уявімо ситуацію
хтось вирубає рубильник...
А оказывается все просто)
У нас больницы випами заняты)
По дешовому 3,14здежу партия Пети опережает всех вместе взятых.
Якщо цікаво що саме передав Google на допомогу. Заодно пошукай і нам розкажеш, що віслюк оманський передав.
функції розподілили на аграрників та ще когось..
а щоб відновити де людей шукати? які за 3-5 років або найшли нову роботу або на пенсію пішли. або по безвізу до Польщі поїхали.
з новин 2018року--- за 5 років закрито 800 лікарень.
хто скорочував та добивав ледве живі лікарні?
а він аж 5-10 чи скіки апаратів передав. це ж капець як багато.
а фонди.. да цих фондів як грибів.. у кого їх нема.
у ахметових вілкулів яценюка гройсмана. а фонд катерини-чумаченко памятаєм? (дружина ющенка)
може у медведчука теж є?
3 мая 2018 в 18:41
"80 народных депутатов оказались собственниками благотворительных фондов"
из той же оперы---"В период предвыборной кампании в течение июня в Одесской области благотворительные фонды или общественные организации, осуществляющие благотворительную деятельность, работали в пользу не менее девяти кандидатов или потенциальных кандидатов в народные депутаты"
такі щедрі.. один щедріщий іншого.
Частная клиника Eurolab известного бизнесмена Андрея Пальчевского скрыла от санитарных служб информацию как минимум о 4 положительных результатах тестов на коронавирус.
Как сообщают источники OBOZREVATEL в правоохранительных органах, их сдали четверо украинцев после недавних посещений Куршевеля.
По данным нашего собеседника, по состоянию на 23 марта трое из четырех пациентов находятся в реанимационном отделении Александровской больницы, их жизнедеятельность поддерживается аппаратами искусственного дыхания.
"Формально, тесты отправили на повторное исследование в Германию, и они там дали ожидаемо положительный результат. Правда, немцы отправили ответ не только к Eurolab, но и санитарным службам нашего государства. Поэтому теперь к Пальчевскому много вопросов, ведь все эти селебритис, они публичные и небедные люди, у них охранники, водители, прислуга, дети, и пока Eurolab в течение 4-х дней скрывал данные тестов, многие заражались. Теперь надо проверять десятки людей", - отметили собеседники.
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Киевляне ну вы в курсе куда надо идти , если что