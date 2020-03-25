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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Здоровье
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Все про:карантин (1305) олигарх (537) Данилюк-Ярмолаева (12) COVID-19 (2099) коронавирус (643) Куршавель (1)

 Коронавирус из Куршевеля: как олигархи заразили Украину. ВИДЕО

В новом выпуске "Без цензуры" поговорим о том, как карантин по-украински все больше приобретает очертания катастрофы. Марина Данилюк-Ярмолаева рассуждает о том, как ограничения, которые должны были спасать страну, вырождаются в типичное распределение феодальных благ.

Почему олигархи с разрешения президента поделили между собой области, а граждане должны приостанавливать свой бизнес? Не получится ли в конце концов так, что от карантина поумирает больше людей, чем от коронавируса? Нас постоянно пугали тем, что коронавирус принесут заробитчане, а на деле заразу привезли vip-отдыхающие, в частности - с пьяной сходки украинских и российских олигархов. Срыв посевной, отсутствие валютной выручки за зерно, смерть малого и среднего бизнеса, уничтоженная логистика - далеко не полный перечень последствий того, что украинская элита не умеет мыть руки и соблюдать личную гигиену.

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

Источник: https://censor.net.ua/n3184342
 
   
 Топ комментарии
 
Мало того что Коломойский нас грабит, так теперь ещё и заражает Коронавирус из Куршавеля: как олигархи заразили Украину - Цензор.НЕТ 5319
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Я давно повторяю, что зря смеялись над Кличко. Он не Цицерон, конечно, но по мозгам квартальцам фору даст.
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Кріпосне право 1861 року ніхто не відміняв. То була "шутка" і "никтоникомунедолжен".
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А чи правда, я почув, що пан Коломонський пожертвував 666 доларів на боротьбу з вірусом?
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Нет, слишком хорошего вы мнения о бородатой бабке -6доляров и 66 центов
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Не 666 доларів, а 666 мільйонів, і не пожертвував, а обібрав населення.
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Кто тронет геройский Куршавель
Того холера схватит за живот
Махает саблей пулемётчик Хаим
И Мойша отправляется в поход

Азохен вей и танки наши быстры
И наши лётчики отважества полны
Громят врага бесстрашные танкисты
Вперёд за родину еврейские орлы
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корона вирус БУДЕТ ОЧЕНЬ КСТАТИ если сведет на нет то количество расплодившейся БЫДЛО-ЭЛИТЫ в УКРАИНЕ
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Нардепсько-бізнесова скотобаза збунтувалась!

За словами медперсоналу Олександрівської лікарні міста Києва, де лікуються "віпи" з т.зв. "куршавельської групи", ординаторські переобладнують на VIP-палати, бо нардепсько-бізнесова скотобаза НЕ ХОЧЕ селитися по двоє-троє, а вимагає одиночних палат зі всіма "ніштяками".

Окрім цього, скотобазу обурює, що біля них не знаходиться медперсонал на постійній основі...

А що ви хотіли, бл.дь? Інфекціоністів та вірусологів навіть в університети не набирали останні 5 років - їх ДУЖЕ мало, і вони мають доглядати за ВСІМА пацієнтами, а не тільки за вашими "обраними" жопами. Жрітє, що посіяли.

Вітчизняна медицина на ладан дихає ВСІ роки з часів відновлення Незалежності, тому прошу тих, у кого є фаворит серед всіх Міністрів охорони здоров'я України подумати, перш ніж писати якийсь коментар. Моя дружина - вірусолог в ОХМАТДИТ, так от їх всіх, разом із завідувачкою ТРОЄ на всю лабораторію ОХМАТДИТ (!!!) замість хоча б семи! Це щоб ви розуміли реалії...

Так що ще раз - жрітє. Це ВИ наробили, ви і розхльобуйте. Я розумію, що це не "Шаріте" і не "Рудольфінерхауз", втім, це одна з найкращих ДЕРЖАВНИХ, СТОЛИЧНИХ лікарень. Скажіть "Дякую, дуже дякую!" за те, що вас там у "шанхай" не поклали, а ще в більш менш палати. В "шанхаї" ви б зрозуміли сповна, яку катастрофічну х.йню ви всі натворили...

Не подобається їм, бл.дь...
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Пройде епідемія і все буде як було, на жаль. Ця влада нічого робити не буде, у них інші пріоритети.
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)) а минула що робила?)
закривала лІкарні та скорочувала персонал . СЕС ліквідували. функції розподілили..

а щоб відновити де людей шукати? які за 3-5 років або найшли нову роботу або на пенсію.
з новин 2018року--- за 5 років закрито 800 лікарень.
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по одному?
лікарня лише для віпів?з апаратами швл?

уявімо ситуацію
хтось вирубає рубильник... Коронавірус із Куршевеля: як олігархи заразили Україну - Цензор.НЕТ 5049
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А я то думаю, чего у нас вирус так вяло распространяется)
А оказывается все просто)
У нас больницы випами заняты)
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Ці "туристи" окупували всю лікарню в Києві і вимагають від лікарів особбливих умов лікування. Хотілося б щоб вони в повній мірі відчули всю нашу медицину на собі, до розвалу якої вони теж причетні. Якщо хтось з цих мудаків виживе від коронавірусу, то їх мають добити ногами.
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Был Гаврила наш дебилом, стал Гаврила подлецом!(а может он сам в ВИП палатах подрабатывать будет вышибалой! если, вдруг, народ проснется и разбудит заразных випов!)
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Тотальна зрада...просто до сліз. Ніколи такого не було, і ось знову...
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Україна мабуть єдина в світі країна де паханів нашої мафії та злодіїв в законі задля милозвучності називають олігархами. Совкова лицеміцрна звичка до замовчування і окозамилювання тягнеться від самого верху до самого низу. От з таким підходом ми і маємо те, що маємою
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Олігархи, вони і в Африці олігархи.
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Партія ЄС передала в лікарні апарати штучної вентиляції легень. А партія "Слуга народу" передала туди своїх хворих нардепів, яких будуть лікувати цими апаратами...
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Что твоя партия ЕС передала? Нифуя! Передасты, типа отремонтировали две штуки аппаратов ш.в., которые были уже на балансе в больнице!!!
По дешовому 3,14здежу партия Пети опережает всех вместе взятых.
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Лікарня швидкої допомоги в Києві, Львівський обласний госпіталь, міська клінічна лікарня №21 у Дніпрі, Одеська обласна клінічна лікарня...
Якщо цікаво що саме передав Google на допомогу. Заодно пошукай і нам розкажеш, що віслюк оманський передав.
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ваш Петя с суперсупруншей ліквіували СЕС та головного санітарного лікаря

функції розподілили на аграрників та ще когось..
а щоб відновити де людей шукати? які за 3-5 років або найшли нову роботу або на пенсію пішли. або по безвізу до Польщі поїхали.
з новин 2018року--- за 5 років закрито 800 лікарень.
хто скорочував та добивав ледве живі лікарні?

а він аж 5-10 чи скіки апаратів передав. це ж капець як багато.

а фонди.. да цих фондів як грибів.. у кого їх нема.

у ахметових вілкулів яценюка гройсмана. а фонд катерини-чумаченко памятаєм? (дружина ющенка)

може у медведчука теж є?

3 мая 2018 в 18:41
"80 народных депутатов оказались собственниками благотворительных фондов"

из той же оперы---"В период предвыборной кампании в течение июня в Одесской области благотворительные фонды или общественные организации, осуществляющие благотворительную деятельность, работали в пользу не менее девяти кандидатов или потенциальных кандидатов в народные депутаты"

такі щедрі.. один щедріщий іншого.
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Клиника Eurolab скрыла положительные тесты на коронавирус
Частная клиника Eurolab известного бизнесмена Андрея Пальчевского скрыла от санитарных служб информацию как минимум о 4 положительных результатах тестов на коронавирус.
Как сообщают источники OBOZREVATEL в правоохранительных органах, их сдали четверо украинцев после недавних посещений Куршевеля.
По данным нашего собеседника, по состоянию на 23 марта трое из четырех пациентов находятся в реанимационном отделении Александровской больницы, их жизнедеятельность поддерживается аппаратами искусственного дыхания.
"Формально, тесты отправили на повторное исследование в Германию, и они там дали ожидаемо положительный результат. Правда, немцы отправили ответ не только к Eurolab, но и санитарным службам нашего государства. Поэтому теперь к Пальчевскому много вопросов, ведь все эти селебритис, они публичные и небедные люди, у них охранники, водители, прислуга, дети, и пока Eurolab в течение 4-х дней скрывал данные тестов, многие заражались. Теперь надо проверять десятки людей", - отметили собеседники.
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Это Клык( Ермак ) замутил , так как Пальца видят конкурентом на мэры . Палец подал уже в суд , говорит , что покажет все доки , что сразу засвидетельствовал КВ у куршавельцев по всем инстанциям
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Так как же так то? Со слов гидранта не ОН!!!! МЫ все президенты!!!!! А виталя....виталя очевидно не верит в коронавирус, так как по его мнению вирус не может носить корону, блоху подковать - было , а вот корону для вируса изготовить....не, не может быть.
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пусть в Феофанию едут , там всё красиво и чисто , гробы качественные
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Брєд. Тисячі заражених заробітчан приїхали та спокійно розповсюджують. Просто "медикам" до них нема діла, а иліту поголовно перевірили і за фактами попадань в дивом недознищені інфекційні відділення лікарень вичислили частину хворих з них.
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"Коронавирус из Куршавеля: как олигархи заразили Украину." - Ивана Баканова заметили в Куршевеле: фото - скольких Баканов заразил?
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Так их теперь соберут в одном месте , так от них проще будет избавиться Коронавірус із Куршевеля: як олігархи заразили Україну - Цензор.НЕТ 7274
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Самое время ******* эту мразоту! Убежать у них не получится.
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Киевляне ну вы в курсе куда надо идти , если что Коронавірус із Куршевеля: як олігархи заразили Україну - Цензор.НЕТ 2613
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Ну що,кияни,вам можна тільки поспівчувати.... Коронавірус із Куршевеля: як олігархи заразили Україну - Цензор.НЕТ 3370
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Инсинуации с миру по нитке вот и шапка наклепу на Президента.
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І кожному в палату газовий генератор для виробництва ел.енергії, щоб дихащв без збоїв ценренерго
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не могу описать это ******** без матерных слов а потому читайте как есть и пусть блокируют НА.....УЙ. гандоны заселились в палаты по одному, где могут лечиться 4-8 нормальных людей. что бы я сделал если бы не дай Бог заболел а мне не дали места из за этих *******.. 1 пошол бы штурмом.2 помог бы сделать так чтоб их лечить было уже бесполезно .эти казлы не осознают что человек, зная что он без лечения 100% умрет через неделю. готов на все. страх перед смерьтью еще никто не отменил и не отменит. и дай Бог что б тростые, смертные не заболели
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Илон Маск полетел в Китай и купил в помощь народу США 1200 аппаратов ИВЛ, возможности "куршевельцев" ничуть не меньше.
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Эти обсосы обследовались в Евролабе. То когда у них подтвердился КВ просили не палить . с кем были итд . Пальчевский говорит .что были с ******* и мальчиками потому и палево .
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Одеть на них эбонитовые аппараты искуственного дыхания. Пусть дышут - и електричесво вырабатывают. А-ха-ха!!
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