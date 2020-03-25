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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Здоровье
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 Коронавирус из Куршавеля: как олигархи заразили Украину. ВИДЕО

В новом выпуске "Без цензуры" поговорим о том, как карантин по-украински все больше приобретает очертания катастрофы. Марина Данилюк-Ярмолаева рассуждает о том, как ограничения, которые должны были спасать страну, вырождаются в типичное распределение феодальных благ.

Почему олигархи с разрешения президента поделили между собой области, а граждане должны приостанавливать свой бизнес? Не получится ли в конце концов так, что от карантина поумирает больше людей, чем от коронавируса? Нас постоянно пугали тем, что коронавирус принесут заробитчане, а на деле заразу привезли vip-отдыхающие, в частности - с пьяной сходки украинских и российских олигархов. Срыв посевной, отсутствие валютной выручки за зерно, смерть малого и среднего бизнеса, уничтоженная логистика - далеко не полный перечень последствий того, что украинская элита не умеет мыть руки и соблюдать личную гигиену.

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

Источник: https://censor.net.ua/n3184342
 
   
 Топ комментарии
 
Мало того что Коломойский нас грабит, так теперь ещё и заражает Коронавирус из Куршавеля: как олигархи заразили Украину - Цензор.НЕТ 5319
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Мало того что Коломойский нас грабит, так теперь ещё и заражает
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Для того ,щоб виморити всіх українців,потрібно зазделегідь вигідно продати всі засоби захисту за кордон,а потім звести всіх українців до купи-це ж очевидно..
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Почему эти молодые новые хитрожопые морды лиц постоянно небриты ,а бороденки паскудные и редкие?
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Я еще скажу -- и все в одинаковых синих костюмах, как с одного инкубатора. На встречах аж смех разбирает, стадный инстинкт.
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Оцей пвдраєовуж бабло. Він в плюсах завжди, навіть при пандемії.
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Хозяин зеленых кукол, х**ли. Подсчитывает гешэфт от вложенных в бубочку денег.
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Вот сволочи! Люди должны в первую очередь лечиться ,а не эти казнокрады!
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Их бы всех собрать под одним куполом и не выпускать месяц. Должен быть естественный отбор
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Я бы эту шалаву на батон узучил.

--
переведи на общепонятный.
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Это кацапский...для внутреннего общения винторого скота...на общепонятный не переводится..
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Да какой там батон? Золотой что-ли? Обычный наёмный сотрудник. 500 баксов максимум. В месяц, а скорее всего меньше. Она не пропагандист даже. Просто озвучивает тексты.
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Смешно со стороны наблюдать за вашими унижениями.
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ВСЕХ олигархов не НАРЫ на ПОЖИЗНЕННОЕ !!! Коронавирус из Куршавеля: как олигархи заразили Украину - Цензор.НЕТ 4572
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А зубожілих нарід справді вірив, що вся оця вакзаналія з прибуваючими в Україну літаками - то піклування про босоту? 😏
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Да это никакие не журналисты .Это проплаченные пропагандисты этихсамых Соросов ублюдков . .
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На чей зарплате сидишь у Ахметки или Бени?
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жаль что красивых женщин уже не найти для видео
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Ну почему,-у вас захарова красавица на всех видео.
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Для чого тобі жінки, якщо тебе давно розстріляли?
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Так олигархи действительно и принесли заразу в страну .А обвинили заробитчан
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Они были первые-заробитчане потом.
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А скажіть-но,дітки,хто з дядь поводить себе під час епідемії правильно ?
І чому совати пальчики до рота не можна ?
Коронавирус из Куршавеля: как олигархи заразили Украину - Цензор.НЕТ 9015
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Я давно повторяю, что зря смеялись над Кличко. Он не Цицерон, конечно, но по мозгам квартальцам фору даст.
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В кино про кортелацо таким движением кокс после дорожки по дёснам розтирают
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Нардепы потребовали VIP-условий в больнице, где лечат зараженных коронавирусом. Ординаторские в Александровской больнице и имени Амосова сейчас переоборудуют под VIP-палаты. Медики рассказывают, что народные депутаты, которые лечатся в Александровской клинической больнице, не хотят лежать в палатах по двое-трое и требуют, чтобы их селили по одному. https://www.obozrevatel.com/society/nardepyi-potrebovali-vip-uslovij-v-bolnitse-gde-lechat-zarazhennyih-koronavirusom-video.htm
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І різати будуть не скальпелями, а антикварними єгипетськими ножами🤢
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...а поддерживающая терапия для обычных граждан тоже на уровне
Коронавірус із Куршевеля: як олігархи заразили Україну - Цензор.НЕТ 511
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Лижат с диагназай куршавель галавнова мосха. Коронавірус із Куршевеля: як олігархи заразили Україну - Цензор.НЕТ 8976 Коронавірус із Куршевеля: як олігархи заразили Україну - Цензор.НЕТ 8976 Коронавірус із Куршевеля: як олігархи заразили Україну - Цензор.НЕТ 8976
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как заразили, как заразили... китаянок, на ужин заказывали...
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От вам і Господь і «Чорного Лебедя» прислав.
Enjoy «атеїсти».

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социальное неравенство и коррупция в нашей стране убивает больше чем короновирус, но власть упорно об этом молчит, так как вся с потрохами куплена олигархами, по сути теми, кто в этом виноват... за время независимости исчезло 20 млн. украинцев, так если мы не поменяем систему за двадцать лет умрут-исчезнут ещё 10 млн. но не от короновируса...
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Что правда, что наши олигархи жлобы, сколько отсюда вывезли денег, а назад, кроме вируса, больше ничего не дождешься.
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В Європі зараз Росія на другому місці після Італії по коронавірусу. Очікується, що пік епідемії в Москві припаде на 9 травня.

Росію дуже цікавить різновид вірусу, який в Італії. Схоже, що це різні модифікації одного і того штаму. В Китаї одна, в Італії інша, найбільш агресивна.
https://www.youtube.com/watch?v=z1buLBHKYY4&feature=emb_logo
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Вроде олигархов в 14году зничтожили.
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Как там ваш усатый падишах поживает ？Уже олигарх или еще нет ？
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Зарплата поболее моей, да гособеспечение. Думаю, не бедствует.
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Там и коленька бедствовать не будет...и внуки коленьки....царь белоруской губернии паРаши в офшоры бабла достаточно отправил...
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Гомодріли ці олігархи що не кажи, мало того що для них немає ніякої незалежної України, так вони ще розуму не мають за своєю гігієной слідкувати.
Вигнати цих недоумків з Александровськоі лікарні нафіг - хай лікуються по місцям своєї прописки Коронавірус із Куршевеля: як олігархи заразили Україну - Цензор.НЕТ 1758
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Кріпосне право 1861 року ніхто не відміняв. То була "шутка" і "никтоникомунедолжен".
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А чи правда, я почув, що пан Коломонський пожертвував 666 доларів на боротьбу з вірусом?
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Кто тронет геройский Куршавель
Того холера схватит за живот
Махает саблей пулемётчик Хаим
И Мойша отправляется в поход

Азохен вей и танки наши быстры
И наши лётчики отважества полны
Громят врага бесстрашные танкисты
Вперёд за родину еврейские орлы
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Нардепсько-бізнесова скотобаза збунтувалась!

За словами медперсоналу Олександрівської лікарні міста Києва, де лікуються "віпи" з т.зв. "куршавельської групи", ординаторські переобладнують на VIP-палати, бо нардепсько-бізнесова скотобаза НЕ ХОЧЕ селитися по двоє-троє, а вимагає одиночних палат зі всіма "ніштяками".

Окрім цього, скотобазу обурює, що біля них не знаходиться медперсонал на постійній основі...

А що ви хотіли, бл.дь? Інфекціоністів та вірусологів навіть в університети не набирали останні 5 років - їх ДУЖЕ мало, і вони мають доглядати за ВСІМА пацієнтами, а не тільки за вашими "обраними" жопами. Жрітє, що посіяли.

Вітчизняна медицина на ладан дихає ВСІ роки з часів відновлення Незалежності, тому прошу тих, у кого є фаворит серед всіх Міністрів охорони здоров'я України подумати, перш ніж писати якийсь коментар. Моя дружина - вірусолог в ОХМАТДИТ, так от їх всіх, разом із завідувачкою ТРОЄ на всю лабораторію ОХМАТДИТ (!!!) замість хоча б семи! Це щоб ви розуміли реалії...

Так що ще раз - жрітє. Це ВИ наробили, ви і розхльобуйте. Я розумію, що це не "Шаріте" і не "Рудольфінерхауз", втім, це одна з найкращих ДЕРЖАВНИХ, СТОЛИЧНИХ лікарень. Скажіть "Дякую, дуже дякую!" за те, що вас там у "шанхай" не поклали, а ще в більш менш палати. В "шанхаї" ви б зрозуміли сповна, яку катастрофічну х.йню ви всі натворили...

Не подобається їм, бл.дь...
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Ці "туристи" окупували всю лікарню в Києві і вимагають від лікарів особбливих умов лікування. Хотілося б щоб вони в повній мірі відчули всю нашу медицину на собі, до розвалу якої вони теж причетні. Якщо хтось з цих мудаків виживе від коронавірусу, то їх мають добити ногами.
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Был Гаврила наш дебилом, стал Гаврила подлецом!(а может он сам в ВИП палатах подрабатывать будет вышибалой! если, вдруг, народ проснется и разбудит заразных випов!)
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Тотальна зрада...просто до сліз. Ніколи такого не було, і ось знову...
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Україна мабуть єдина в світі країна де паханів нашої мафії та злодіїв в законі задля милозвучності називають олігархами. Совкова лицеміцрна звичка до замовчування і окозамилювання тягнеться від самого верху до самого низу. От з таким підходом ми і маємо те, що маємою
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Партія ЄС передала в лікарні апарати штучної вентиляції легень. А партія "Слуга народу" передала туди своїх хворих нардепів, яких будуть лікувати цими апаратами...
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