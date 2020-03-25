 Коронавирус из Куршавеля: как олигархи заразили Украину. ВИДЕО

Почему олигархи с разрешения президента поделили между собой области, а граждане должны приостанавливать свой бизнес? Не получится ли в конце концов так, что от карантина поумирает больше людей, чем от коронавируса? Нас постоянно пугали тем, что коронавирус принесут заробитчане, а на деле заразу привезли vip-отдыхающие, в частности - с пьяной сходки украинских и российских олигархов. Срыв посевной, отсутствие валютной выручки за зерно, смерть малого и среднего бизнеса, уничтоженная логистика - далеко не полный перечень последствий того, что украинская элита не умеет мыть руки и соблюдать личную гигиену.
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Окремі медбригади та тоновані вікна в палатах: київські лікарні готуються до VIP-пацієнтів
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переведи на общепонятный.
І чому совати пальчики до рота не можна ?
Enjoy «атеїсти».
Росію дуже цікавить різновид вірусу, який в Італії. Схоже, що це різні модифікації одного і того штаму. В Китаї одна, в Італії інша, найбільш агресивна.
https://www.youtube.com/watch?v=z1buLBHKYY4&feature=emb_logo
Вигнати цих недоумків з Александровськоі лікарні нафіг - хай лікуються по місцям своєї прописки
Того холера схватит за живот
Махает саблей пулемётчик Хаим
И Мойша отправляется в поход
Азохен вей и танки наши быстры
И наши лётчики отважества полны
Громят врага бесстрашные танкисты
Вперёд за родину еврейские орлы
За словами медперсоналу Олександрівської лікарні міста Києва, де лікуються "віпи" з т.зв. "куршавельської групи", ординаторські переобладнують на VIP-палати, бо нардепсько-бізнесова скотобаза НЕ ХОЧЕ селитися по двоє-троє, а вимагає одиночних палат зі всіма "ніштяками".
Окрім цього, скотобазу обурює, що біля них не знаходиться медперсонал на постійній основі...
А що ви хотіли, бл.дь? Інфекціоністів та вірусологів навіть в університети не набирали останні 5 років - їх ДУЖЕ мало, і вони мають доглядати за ВСІМА пацієнтами, а не тільки за вашими "обраними" жопами. Жрітє, що посіяли.
Вітчизняна медицина на ладан дихає ВСІ роки з часів відновлення Незалежності, тому прошу тих, у кого є фаворит серед всіх Міністрів охорони здоров'я України подумати, перш ніж писати якийсь коментар. Моя дружина - вірусолог в ОХМАТДИТ, так от їх всіх, разом із завідувачкою ТРОЄ на всю лабораторію ОХМАТДИТ (!!!) замість хоча б семи! Це щоб ви розуміли реалії...
Так що ще раз - жрітє. Це ВИ наробили, ви і розхльобуйте. Я розумію, що це не "Шаріте" і не "Рудольфінерхауз", втім, це одна з найкращих ДЕРЖАВНИХ, СТОЛИЧНИХ лікарень. Скажіть "Дякую, дуже дякую!" за те, що вас там у "шанхай" не поклали, а ще в більш менш палати. В "шанхаї" ви б зрозуміли сповна, яку катастрофічну х.йню ви всі натворили...
Не подобається їм, бл.дь...