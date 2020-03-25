 На Тернопольщине 8 лабораторно подтвержденных случаев Сovid-19

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом.

"По состоянию на 18 часов 25 марта, в Тернопольской области лабораторно подтвердили 8 случаев COVID-19. Заболело еще двое жителей Монастыриського района, житель села Швейкив, которому 62 года, и житель Монастыриська, которому 63 года", - говорится в сообщении.

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