 На Тернопольщине 8 лабораторно подтвержденных случаев Сovid-19

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом.
"По состоянию на 18 часов 25 марта, в Тернопольской области лабораторно подтвердили 8 случаев COVID-19. Заболело еще двое жителей Монастыриського района, житель села Швейкив, которому 62 года, и житель Монастыриська, которому 63 года", - говорится в сообщении.
Большое спасибо нашему спасителю Шмыгалю!
Так вот показатель заболевших пневмонии у нас пока не увеличился, об этом говорят пока ещё пустые больницы (дай бог, чтобы так и осталось). Ну а ты в своём восполненном воображении можешь рисовать число 100500 раз!
В определенном Департаментом списке - 17 медицинских учреждений, среди которых Александровская больница, Детская клиническая больница №7 и Киевский городской центр детской нейрохирургии.
Среди главных требований - отдельные, изолированные от других помещений, палаты площадями не менее 13 квадратных метров с затененными окнами. Палаты должны иметь удобные коммуникации с операционным, диагностическим блоками, а также с другими отделениями. Также предусмотрено наличие отдельного резерва лекарственных средств и развертывание отдельных сестринских круглосуточных постов в вышеуказанных палатах или возле них. Еще заведениям приказали зарезервировать отдельные операционные и обеспечить их необходимыми лекарствами, медицинскими средствами и оборудованием.
Специальные требования Департамент прописал и к профессиональному составу бригад медицинской помощи для VIP-пациентов. В них должно быть по четыре человека - врач, двое фельдшеров и водитель. Все они должны иметь опыт работы в заведениях экстренной медицинской помощи не менее 5 лет. Если таковых не найдется, то бригады должны формироваться из «наиболее квалифицированных медицинских работников».
Круг людей, которые будут пользоваться VIP-режимом, в приказе определен как «лица, в отношении которых осуществляется государственная охрана». Государственная охрана по закону предоставляется целому ряду должностных лиц, в частности - президенту, премьер-министру, генпрокурору, председателю Конституционного суда, министру иностранных дел и тому подобное.
Однако нередко президенты персональными распоряжениями выделяют госохрану и лицам, не включенным в определенный законом перечень. Соответственно, в список «особых» больных, согласно приказу, может попасть широкий круг людей. Так, например, госохраной пользуются бывший глава Службы безопасности и его первый заместитель - Василий Грицак и Виталий Маликов, экс-начальник Офиса президента Андрей Богдан и экс-премьер Арсений Яценюк. Всего по состоянию на конец 2019 таких лиц было около двух десятков. Однако сегодня этот перечень скорее существенно расширился после кадровых изменений в Офисе генпрокурора и Кабмине.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/367945-vip_medbrigady_i_otdeljnye_palaty_kievskim_boljnitsam_prikazali_gotovitj_uslovija_dlja_priema_osobyh_patsientov
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