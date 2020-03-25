 С начала суток 25 марта враг на Донбассе совершил 7 обстрелов, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было осуществлено пять обстрелов, а именно:
дважды рядом с Авдеевкой - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
вблизи Водяного - из минометов калибра 82 мм - 5 мин и гранатометов различных систем;
в районе населенного пункта Красногоровка - из ручного противотанкового гранатомета;
рядом с Песками - из 82-мм миномета и автоматического станкового гранатомета.
Два обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
неподалеку Орехово - из миномета калибра 120 мм - 3 мины;
рядом с Крымским - со 120-мм минометов - 20 мин.
Сегодня, 25 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ".