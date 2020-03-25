 600 граждан прибыли в Украину из Польши поездом "Перемышль-Киев", - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Пограничники вместе с представителями санитарно-карантинного подразделения провели комплекс проверочных мероприятий, направленных на выявление среди пассажиров признаков заболевания Covid-19. В результате проверки в этом поезде не обнаружили ни одного пассажира с повышенной температурой, жалоб на самочувствие также не поступало", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это десятый эвакуационный поезд, прибывший из-за границы, в частности из Польши и Литвы. В общем, поездами были эвакуированы более 6 тыс. граждан Украины и 14 иностранцев.

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Все пассажиры поездов подписали добровольные согласия на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий (собственную двухнедельную самоизоляцию) и получили памятки с информационными материалами и алгоритмом действий в случае выявления симптомов заболевания коронавирусом, за ними будет установлен медико-санитарный надзор.

Еще один поезд из Польши с украинцами должен прибыть в среду вечером.

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