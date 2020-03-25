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 600 граждан прибыли в Украину из Польши поездом "Перемышль-Киев", - Госпогранслужба. ФОТО

Сегодня около 600 граждан прибыли в Украину из Польши поездом "Перемышль-Киев".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

600 граждан прибыли в Украину из Польши поездом Перемышль-Киев, - Госпогранслужба 01

"Пограничники вместе с представителями санитарно-карантинного подразделения провели комплекс проверочных мероприятий, направленных на выявление среди пассажиров признаков заболевания Covid-19. В результате проверки в этом поезде не обнаружили ни одного пассажира с повышенной температурой, жалоб на самочувствие также не поступало", - говорится в сообщении.

600 граждан прибыли в Украину из Польши поездом Перемышль-Киев, - Госпогранслужба 02

Отмечается, что это десятый эвакуационный поезд, прибывший из-за границы, в частности из Польши и Литвы. В общем, поездами были эвакуированы более 6 тыс. граждан Украины и 14 иностранцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Температурный скрининг на границе прошли 12,8 тыс. человек за прошедшие сутки, обнаружен один случай коронавируса, - Госпогранслужба

600 граждан прибыли в Украину из Польши поездом Перемышль-Киев, - Госпогранслужба 03

Все пассажиры поездов подписали добровольные согласия на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий (собственную двухнедельную самоизоляцию) и получили памятки с информационными материалами и алгоритмом действий в случае выявления симптомов заболевания коронавирусом, за ними будет установлен медико-санитарный надзор.

600 граждан прибыли в Украину из Польши поездом Перемышль-Киев, - Госпогранслужба 04

Еще один поезд из Польши с украинцами должен прибыть в среду вечером.

Также смотрите: Из Польши 4 поездами вернулось 2,4 тыс. граждан Украины, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3184332
 
 
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Згідно із Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" в'їзд на територію України іноземних громадян та громадян України, а також транспортних засобів з країн (місцевостей), де зареєстровано особливо небезпечні хвороби, дозволяється за наявності документів, передбачених міжнародними угодами і санітарним законодавством України.
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Ща они подпишут обязательство на карантин, и пойдут по кабакам, а все кто об этом сообщит, будут считаться стукачами
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Свиня бруд знайде. У нас в селі 9 заробітчан повернулося вчора і жоден з них не сів на карантин. Вештаються по магазинах. У мене запасів на 3 місяці, з двору ні ногою. 600 граждан прибыли в Украину из Польши поездом "Перемышль-Киев", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8198
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Для начала после подписания обязательства они поедут по домам в общественном транспорте...а уже потом по кабакам...
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Самые ответственные не пойдут, их жены и дети дома ждут.
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та хватит и одного...вон та дура старая скольких позаражала...ппц.
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Zioni i deti tak ecio nicego no jesli roditeli staryje vot ix zarozit mozno jesli k nim pojedit ,a s temi uze budet trudnej
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Шол 12 день карантина Было объявлено ЧП
Дед стоит под ж.д насыпью и к его ногам, из проходящего поезда, падает предмет женской гигиены. 40 лет война закончилась, а раненых всё везут и везут - думает дед.
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Не понял. А куда остальные 10 млн. девались?
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Kompensaciji polucajet vo vremia karantina jesli legalno tam rabotali
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Он уже вижу сидит с довольной ухмылочкой без маски - тот точно пойдет и по кабакам, и зубы лечить, и гулять с собачкой. Потом будет обвинять, как такие любят говорить - клоуна.
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А чому зуби лечить ?? Вiн же ще в кабаках не потусовався )
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До дупи та маска з тим скафандром якщо очі не захищені окулярами
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Litve kto rabotali legalno oni mogut polucit zarplati vo vremia karantina gde to 60% ot zarplati,no ne bolse 607 evro .Tut te sto rabotali nelegalno vozracajutsia ili 607 evro im malo kak kompensaciji
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Они еще год, как тараканы, будут сползаться назад????
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