 Самолет за новой партией тестов и средств индивидуальной защиты из Китая для Украины отправят 26 марта, - Офис президента

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространению коронавируса Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу ОП.

"ПЦР-тесты поставляются в Украину партиями. Первым рейсом - военным самолетом - из Китая было доставлено 50 000 ПЦР-тестов. Завтра будет грузиться новый борт, на котором прибудет 100 тысяч тестов. Дополнительно из Южной Кореи в течение двух дней в Украине поступит еще 100 тысяч таких тестов. Таким образом, мы будем иметь уже 250 000 ПЦР-тестов. Планируется еще несколько таких партий из-за рубежа", - сообщил Кирилл Тимошенко.

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Кроме того, по его словам, уже началось производство отечественных тестов для проведения полимеразной цепной реакции, которые поступят в медучреждения ориентировочно через 10 дней. К этому времени Украина обеспечена запасом импортных ПЦР-тестов.

"То есть на первом этапе мы получим около миллиона тестов для полимеразной цепной реакции. Если в какой-то момент мы поймем, что динамика эпидемии начала замедляться и нам не нужно такое количество ПЦР-тестов, мы остановим закупки", - отметил заместитель руководителя Офиса Президента.

Он отметил, что сейчас все регионы Украины уже получили необходимые ПЦР-тесты и реагенты для проведения исследований образцов биоматериала.

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"По нашей информации, сегодня в каждой области должны заработать лаборатории с ПЦР-диагностикой. Мы их обеспечили необходимыми системами тестирования, оборудованием и реагентами. Это позволит увеличить количество исследований", - отметил Кирилл Тимошенко.

Кроме того, он напомнил, что в Украине первым рейсом из Китая доставлены 250 тысяч экспресс-тестов для быстрой диагностики. Они позволяют быстро понять, стоит ли человеку проходить более глубокое тестирование в лаборатории с использованием метода полимеразной цепной реакции. Экспресс-тесты уже поступили медикам и Госпогранслужбе и сегодня покрывают их потребность.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины отметил, что очередная партия медсредств из Китая прибудет в Украину в ближайшие дни.

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"Мы зафрахтовали грузовой самолет казахской компании, обойдется Украине дешевле, чем полеты большого военного Ил-76. Борт вылетит из Астаны сегодня ночью. В четверг в полдень он должен приземлиться в Китае и начать загрузку. Сейчас склад в Китае загружен на три полета", - пояснил он.

Кирилл Тимошенко сообщил, что очередным рейсом в Украине должно быть доставлено 280 тысяч респираторов, 30 тысяч защитных костюмов, а также значительное количество обычных трехслойных медицинских масок, которые вскоре поступят на аптечные склады и в сети аптек.

"Также несколько компаний в Украине уже наладили производство защитных медицинских костюмов - они будут делать минимум по две тысячи костюмов в день. С нашей стороны мы обращаемся ко всем производителям, которые могут производить медицинские средства защиты - маски, костюмы, перчатки, - с просьбой максимально быстро запускать это производство и поставлять в аптечные сети или медучреждения", - призвал заместитель руководителя Офиса Президента Украины.

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