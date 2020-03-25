 Самолет за новой партией тестов и средств индивидуальной защиты из Китая для Украины отправят 26 марта, - Офис президента

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространению коронавируса Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу ОП.
"ПЦР-тесты поставляются в Украину партиями. Первым рейсом - военным самолетом - из Китая было доставлено 50 000 ПЦР-тестов. Завтра будет грузиться новый борт, на котором прибудет 100 тысяч тестов. Дополнительно из Южной Кореи в течение двух дней в Украине поступит еще 100 тысяч таких тестов. Таким образом, мы будем иметь уже 250 000 ПЦР-тестов. Планируется еще несколько таких партий из-за рубежа", - сообщил Кирилл Тимошенко.
Кроме того, по его словам, уже началось производство отечественных тестов для проведения полимеразной цепной реакции, которые поступят в медучреждения ориентировочно через 10 дней. К этому времени Украина обеспечена запасом импортных ПЦР-тестов.
"То есть на первом этапе мы получим около миллиона тестов для полимеразной цепной реакции. Если в какой-то момент мы поймем, что динамика эпидемии начала замедляться и нам не нужно такое количество ПЦР-тестов, мы остановим закупки", - отметил заместитель руководителя Офиса Президента.
Он отметил, что сейчас все регионы Украины уже получили необходимые ПЦР-тесты и реагенты для проведения исследований образцов биоматериала.
"По нашей информации, сегодня в каждой области должны заработать лаборатории с ПЦР-диагностикой. Мы их обеспечили необходимыми системами тестирования, оборудованием и реагентами. Это позволит увеличить количество исследований", - отметил Кирилл Тимошенко.
Кроме того, он напомнил, что в Украине первым рейсом из Китая доставлены 250 тысяч экспресс-тестов для быстрой диагностики. Они позволяют быстро понять, стоит ли человеку проходить более глубокое тестирование в лаборатории с использованием метода полимеразной цепной реакции. Экспресс-тесты уже поступили медикам и Госпогранслужбе и сегодня покрывают их потребность.
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины отметил, что очередная партия медсредств из Китая прибудет в Украину в ближайшие дни.
"Мы зафрахтовали грузовой самолет казахской компании, обойдется Украине дешевле, чем полеты большого военного Ил-76. Борт вылетит из Астаны сегодня ночью. В четверг в полдень он должен приземлиться в Китае и начать загрузку. Сейчас склад в Китае загружен на три полета", - пояснил он.
Кирилл Тимошенко сообщил, что очередным рейсом в Украине должно быть доставлено 280 тысяч респираторов, 30 тысяч защитных костюмов, а также значительное количество обычных трехслойных медицинских масок, которые вскоре поступят на аптечные склады и в сети аптек.
"Также несколько компаний в Украине уже наладили производство защитных медицинских костюмов - они будут делать минимум по две тысячи костюмов в день. С нашей стороны мы обращаемся ко всем производителям, которые могут производить медицинские средства защиты - маски, костюмы, перчатки, - с просьбой максимально быстро запускать это производство и поставлять в аптечные сети или медучреждения", - призвал заместитель руководителя Офиса Президента Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=QZ0KHjSQZdo
закупили 10 млн тестов, самолет привез 250 000 тестов, а в Украину попало 50 000 тестов.
https://www.youtube.com/watch?v=9PmL78UaV98
Слава Бендері!
А Это КОГДА БУДЕТ ? К концу марта успеете?
Куда вы, зе-вонючки, 10 млн. тестов заныкали?!
Что мы делаем? Я одеваю защитный костюм. Смотрю пациента и делаю экспресс-тест на вирус. Все тесты за сутки отрицательные. У меня. Все отрицательные у моих коллег за прошлые дни. Все отрицательные у коллег из других больниц за эти дни. Везде по Киеву. А сделали мы этих тестов кучу. Странно. Иду к начмеду, оказывается, этот вопрос уже подняли все главные специалисты в комиссии по коронавирусу, вынесли решение что тесты или бракованные или вообще фальсификация. Доложили наверх. И МОЗ принимает решение закупить еще тестов сейчас на 8 млн грн! И там еще китайский миллиардер дает нам 80 млн на закупку экспресс тестов. Чувствую себя дураком… что говорить людям….
Ладно. С цитотестами понятно. Фуфло. Честно говорю пациентам, что отрицательный результат ничего не означает, надо обследоваться нормально, методом ПЦР. Для этого нужно госпитализироваться. ОК. Некоторые соглашаются. И тут я узнаю вообще жесть!
При подозрении на к-вируc согласно последнему приказу МОЗ Украины человеку сначала берется тест на грипп и другие респираторные вирусы методом ПЦР. На это уйдет около 2-х дней. Лаборатория у нас есть, делаем сами. Относительно быстро. Потом, если все будет отрицательно мы передаем материал в Лабораторию СЭС и она повторно проверяет анализ на грипп и еще 13 вирусов. За 5 дней! И заметьте, никакого анализа на к-вируc! И если все отрицательно, а пациент еще в больнице, ему сделают тест на коронавирус. И только тогда мы узнаем, заразный он или нет. На мой вопрос почему так сложно??? Зачем??? Ответ шедевральный: пцр тесты очень дорогие. Их надо беречь… На 8 миллионов закупать фуфло не дорого, а пцр анализ дорого? Дайте мне справку, что я не баран… (київський лікар-інфекціоніст, бажає зберегти анонімність)
просто снова барыги купят втридорога, а разницу положат в себе карман.. бизнес на крови продолжается..
"Для пациентов с подозрением на коронавирус выделили одну городскую больницу, которая в случае пика эпидемии может стать таким себе лепрозорием для взрослых больных коронавирусом, и детскую инфекционную. Но уже возникают вопросы, а где размещать больных с другими заболеваниями. Прямо говоря, все, что не похоже на коронавирус, стараются по максимуму лечить дома", - говорит медик.
В районах вообще все печально, по словам местных докторов. Врачи жалуются на полную незащищенность и отсутствие элементарного - масок.
"В Вижницкой районной больнице в реанимации лежат две женщины с пневмонией и температурой под 40. Медперсонал обратился к начальству, на что ответ был агрессивным и было сказано, что кому что-то не нравится, можете писать заявление на увольнение и еще пойдете под статью за то, что распространяете врачебную тайну", - такая запись была в черновицком паблике.