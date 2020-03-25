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 Самолет за новой партией тестов и средств индивидуальной защиты из Китая для Украины отправят 26 марта, - Офис президента

В четверг, 26 марта, Украина отправит зафрахтованный казахский самолет в Китай, который должен доставить в Киев следующую партию медицинского груза.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространению коронавируса Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  пресс-службу ОП.

"ПЦР-тесты поставляются в Украину партиями. Первым рейсом - военным самолетом - из Китая было доставлено 50 000 ПЦР-тестов. Завтра будет грузиться новый борт, на котором прибудет 100 тысяч тестов. Дополнительно из Южной Кореи в течение двух дней в Украине поступит еще 100 тысяч таких тестов. Таким образом, мы будем иметь уже 250 000 ПЦР-тестов. Планируется еще несколько таких партий из-за рубежа", - сообщил Кирилл Тимошенко.

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Кроме того, по его словам, уже началось производство отечественных тестов для проведения полимеразной цепной реакции, которые поступят в медучреждения ориентировочно через 10 дней. К этому времени Украина обеспечена запасом импортных ПЦР-тестов.

"То есть на первом этапе мы получим около миллиона тестов для полимеразной цепной реакции. Если в какой-то момент мы поймем, что динамика эпидемии начала замедляться и нам не нужно такое количество ПЦР-тестов, мы остановим закупки", - отметил заместитель руководителя Офиса Президента.

Он отметил, что сейчас все регионы Украины уже получили необходимые ПЦР-тесты и реагенты для проведения исследований образцов биоматериала.

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"По нашей информации, сегодня в каждой области должны заработать лаборатории с ПЦР-диагностикой. Мы их обеспечили необходимыми системами тестирования, оборудованием и реагентами. Это позволит увеличить количество исследований", - отметил Кирилл Тимошенко.

Кроме того, он напомнил, что в Украине первым рейсом из Китая доставлены 250 тысяч экспресс-тестов для быстрой диагностики. Они позволяют быстро понять, стоит ли человеку проходить более глубокое тестирование в лаборатории с использованием метода полимеразной цепной реакции. Экспресс-тесты уже поступили медикам и Госпогранслужбе и сегодня покрывают их потребность.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины отметил, что очередная партия медсредств из Китая прибудет в Украину в ближайшие дни.

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"Мы зафрахтовали грузовой самолет казахской компании, обойдется Украине дешевле, чем полеты большого военного Ил-76. Борт вылетит из Астаны сегодня ночью. В четверг в полдень он должен приземлиться в Китае и начать загрузку. Сейчас склад в Китае загружен на три полета", - пояснил он.

Кирилл Тимошенко сообщил, что очередным рейсом в Украине должно быть доставлено 280 тысяч респираторов, 30 тысяч защитных костюмов, а также значительное количество обычных трехслойных медицинских масок, которые вскоре поступят на аптечные склады и в сети аптек.

"Также несколько компаний в Украине уже наладили производство защитных медицинских костюмов - они будут делать минимум по две тысячи костюмов в день. С нашей стороны мы обращаемся ко всем производителям, которые могут производить медицинские средства защиты - маски, костюмы, перчатки, - с просьбой максимально быстро запускать это производство и поставлять в аптечные сети или медучреждения", - призвал заместитель руководителя Офиса Президента Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Самолет ВСУ загружается в Китае и доставит медицинский груз в Киев вечером 22 марта, - замглавы ОП Тимошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3184331
 
 
 Топ комментарии
 
Фонд зеленського урочисто передав мінестерству охорони здоров'я допомогу у вигляді 10 тон масок клоуна.
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Фонд зеленського урочисто передав мінестерству охорони здоров'я допомогу у вигляді 10 тон масок клоуна.
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Потрібно посилати Мрію, щоб взяти побільше вантажу, а то в Іл-76 багато не влазить!
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Пусть зеленый расскажет, где 750 000 тестов делось с прошлого самолета
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что-то мне подсказывает, что они ушли в РФ через Донецк
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бо всі маски від вірусу фонд зелєнського продав! Зокрема і в братній Китай! по 5 і 15 долярів за штучку..
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тепер ясно хто маски і тести китайські викрав Самолет за новой партией тестов и средств индивидуальной защиты из Китая для Украины отправят 26 марта, - Офис президента - Цензор.НЕТ 1888
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по дорозі в Китай Зе бубочку з лісапєдом забрали? Самолет за новой партией тестов и средств индивидуальной защиты из Китая для Украины отправят 26 марта, - Офис президента - Цензор.НЕТ 570
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Знову 90% вантажу в дорозі загубиться? Самолет за новой партией тестов и средств индивидуальной защиты из Китая для Украины отправят 26 марта, - Офис президента - Цензор.НЕТ 4633
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То,й,що, знов українцям,нічого недістанеться! Все розкраде Зе й його шобла,й пихне на ринок по тисячі баксів за тест
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Ті маски шо ЗЕ продав туди привезе назад?
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Украина больна. И причем конкретно. Сепаратизм и коллаборация зашкаливают аж закрай. Следующая стадия команды Ермак-Зеленский - это приглашение из Кремля врачей - вирусологов в Киев для срочного лечения всех незаболевших предательством...
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Мы можем производить свои тесты,зачем за ними лететь????Ах.да-откатов же не будет....
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Якщо возити по 250 тис, можна відправити мопед.
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Просто удивительная статистика.
закупили 10 млн тестов, самолет привез 250 000 тестов, а в Украину попало 50 000 тестов.
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Как бл... оплата в гривнах собственного государственного борта может быть больше оплаты в долларах чужого коммерческого (!!) аналогичного борта?!?! Почему одни слова, почему ни одной цифры и назовите марку казахского самолета, как он может быть меньше ИЛ-76 гно грузить больше?!?!
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Де наш стратегічний партнер США, чому Україна отримує допомогу від тоталітарного совкового Китаю?
Слава Бендері!
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Основний торговий партнер тоталітарного Китая США, слава педофілу з Кремля.
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Переклад: після продажу стратегічних запасів масок ми не можемо відновити його, а також налагодити відповідне виробництво бо всі працівники відправлені на карантин. Закупити також нема за що бо у бюджеті дира.Самолет за новой партией тестов и средств индивидуальной защиты из Китая для Украины отправят 26 марта, - Офис президента - Цензор.НЕТ 1669
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просто він в своїй голові (ну, назвем це так) вже епідемію закінчив
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Що ти мелиш, кацапсина? Ти вже попросив пробачення у Кадиркіна?
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Германия и Швейцария открыли пункты приема мазков на коронавирус Corona Drive In, сда Источник: https://censor.net.ua/p3184278
А Это КОГДА БУДЕТ ? К концу марта успеете?
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А у нас типа не делают защиту? Смешно. До карантина по всему миру отправляли, а теперь реэкспорт по завышенным ценам.
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А куда делись 10 млн. тестов (не знаю каких - то ли экспресс, то ли ПЦР), о которых говорил Зеленский? Он же президент, а не балабол, к тому же не лох. Или лох? Или нас за лохов держит.
Куда вы, зе-вонючки, 10 млн. тестов заныкали?!
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Заткнись уже, шут гороховый! Привози в Украину тесты и маски МОЛЧА! Вот привезешь- ПОТОМ ПОПИАРИШЬСЯ, какой ты "добытчик"- вывез из Украины со своим Гандочуком все маски (включая госрезервовские) по цене 10 центов в тот же Китай (и не только), а завозишь по 1 баксу (минимум)! Иначе ПЕРЕХВАТЯТ у тебя тесты и маски ДРУГИЕ СТРАНЫ (как это было в первый раз)- те, где руководители ДЕЛАЮТ, а не ПИС*ЯД!!!
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...Обращается больных много. У всех похожий нехитрый рассказ: был неделю-две назад в Франции, Испании, Швеции, Венгрии (итальянцев у меня не было), приехал здоровым, а через несколько дней началась простуда. ОК. Все боятся, это понятно. Дома родные, дети. Приезжают с просьбой сделать тест на коронавирус. И тут начинается полный бред.
Что мы делаем? Я одеваю защитный костюм. Смотрю пациента и делаю экспресс-тест на вирус. Все тесты за сутки отрицательные. У меня. Все отрицательные у моих коллег за прошлые дни. Все отрицательные у коллег из других больниц за эти дни. Везде по Киеву. А сделали мы этих тестов кучу. Странно. Иду к начмеду, оказывается, этот вопрос уже подняли все главные специалисты в комиссии по коронавирусу, вынесли решение что тесты или бракованные или вообще фальсификация. Доложили наверх. И МОЗ принимает решение закупить еще тестов сейчас на 8 млн грн! И там еще китайский миллиардер дает нам 80 млн на закупку экспресс тестов. Чувствую себя дураком… что говорить людям….
Ладно. С цитотестами понятно. Фуфло. Честно говорю пациентам, что отрицательный результат ничего не означает, надо обследоваться нормально, методом ПЦР. Для этого нужно госпитализироваться. ОК. Некоторые соглашаются. И тут я узнаю вообще жесть!
При подозрении на к-вируc согласно последнему приказу МОЗ Украины человеку сначала берется тест на грипп и другие респираторные вирусы методом ПЦР. На это уйдет около 2-х дней. Лаборатория у нас есть, делаем сами. Относительно быстро. Потом, если все будет отрицательно мы передаем материал в Лабораторию СЭС и она повторно проверяет анализ на грипп и еще 13 вирусов. За 5 дней! И заметьте, никакого анализа на к-вируc! И если все отрицательно, а пациент еще в больнице, ему сделают тест на коронавирус. И только тогда мы узнаем, заразный он или нет. На мой вопрос почему так сложно??? Зачем??? Ответ шедевральный: пцр тесты очень дорогие. Их надо беречь… На 8 миллионов закупать фуфло не дорого, а пцр анализ дорого? Дайте мне справку, что я не баран… (київський лікар-інфекціоніст, бажає зберегти анонімність)
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всё верно, пцр-тесты надо беречь. для проверки депутатской скотобазы
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в кінці місяця буде інвентиризація, може бути недостача Вам зе курвам недовго залишилось
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Сформували б декілька фокусних груп безсимптомних в різних регіонах - протестували, скільки з них мають вірус, скільки вже перехворіло та мають антитіла, як робили японці. Щоб мати реальну картину в Україні.
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После кремлевского комуно-фашистского террористического государства, Китай на втором месте, а по закрытости первое, здесь лицедей залез в глубокую жо.у, но крайний будет народ.
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а что, у Украины своих ресурсов нет делать какие то маски и халаты одноразовые, это же не самолеты, и не машины..
просто снова барыги купят втридорога, а разницу положат в себе карман.. бизнес на крови продолжается..
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Дайте Врачам возможность без политики выполнять свою работу.
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а от така ситуація в районі - Чернівецької...- напевне "середньотемпературна" по Україні...

"Для пациентов с подозрением на коронавирус выделили одну городскую больницу, которая в случае пика эпидемии может стать таким себе лепрозорием для взрослых больных коронавирусом, и детскую инфекционную. Но уже возникают вопросы, а где размещать больных с другими заболеваниями. Прямо говоря, все, что не похоже на коронавирус, стараются по максимуму лечить дома", - говорит медик.
В районах вообще все печально, по словам местных докторов. Врачи жалуются на полную незащищенность и отсутствие элементарного - масок.

"В Вижницкой районной больнице в реанимации лежат две женщины с пневмонией и температурой под 40. Медперсонал обратился к начальству, на что ответ был агрессивным и было сказано, что кому что-то не нравится, можете писать заявление на увольнение и еще пойдете под статью за то, что распространяете врачебную тайну", - такая запись была в черновицком паблике.
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а также значительное количество обычных трехслойных медицинских масок, которые на протяжение 3 месяцев успешно продавали за границу, а теперь возим самолетами, посчитайте кто нибудь себестоимость такой маски на складе у нас и завезенную из за тридевять земель.
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