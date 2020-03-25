 На Сумщине зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом, - мэр Конотопа Семенихин

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин, информирует Цензор.НЕТ.
"В Конотопе только что диагностировали первый случай заболевания коронавирусом. Женщина 76 лет из села Казачьего Конотопского района. На данный момент находится в реанимации ЦРБ. Принимаем все необходимые меры. Человек в сознании и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких", - написал Семенихин.
Отмечается, что женщине сделали два теста на наличие у нее COVID-19. Оба показали положительный результат. Также взяты еще дополнительные анализы и отправлены в лабораторию в г. Сумы.
если бабка жила в забитом селе и не ездила отдыхать в Испанию через Милан, то очевидно, что заразу она подхватила у себя в селе.
Это значит, шо вирус давно среди нас и все эти маски до сраки
И придет время это стадо за это ответит..
Згідно із Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" в'їзд на територію України іноземних громадян та громадян України, а також транспортних засобів з країн (місцевостей), де зареєстровано особливо небезпечні хвороби, дозволяється за наявності документів, передбачених міжнародними угодами і санітарним законодавством України.
15 лікарень і 2 заклади. Це тільки на Київ.