 На Пасху - молитва онлайн, - глава УГКЦ Святослав

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт УГКЦ.

Блаженнейший Святослав считает, что верующих надо поощрять как можно больше пользоваться трансляций церковных богослужений, которые священнослужители должны обеспечить из храмов и соборов.

"Страстные и пасхальные службы в этом году во всей Католической Церкви служатся без участия верующих - ради безопасности, чтобы уменьшить контакт между людьми и не распространять вирусы", - сказано в сообщении.

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Кроме того, в Великий четверг УГКЦ не будет проводить обряд омовения ног, а в Великую пятницу не станет проводить никаких процессий.

"В воскресенье Пасхи служить, по возможности, на улице. Не делать процессий - ни в храме, ни вокруг храма. Если владыки сочтут возможным, в соответствии с санитарными нормами определенной страны, служить в храме, то в нем должны находятся только священнослужители и певцы. Все остальные должны остаться на улице", — добавили в УГКЦ.

Если же карантин этого потребует, следует участвовать в богослужениях через трансляции, оставаясь дома. Пасхальные корзины в таком случае также будут освящены посредством онлайн-трансляций.

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"Примером в этом нам должен служить Папа Римский, который благословляет людей на площади Святого Петра в Ватикане, и это благословение распространяется также на тех, кто соединяется с ним при помощи радио и телевидения", - заверил Блаженнейший Святослав.