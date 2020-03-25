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 На Пасху - молитва онлайн, - глава УГКЦ Святослав

Глава Украинской греко-католической церкви блаженнейший Святослав (Шевчук) советует связи с коронавирусом в Страстную неделю и на Пасху молиться онлайн, не целовать плащаницы, а службы проводить на улице.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт УГКЦ.

Блаженнейший Святослав считает, что верующих надо поощрять как можно больше пользоваться трансляций церковных богослужений, которые священнослужители должны обеспечить из храмов и соборов.

"Страстные и пасхальные службы в этом году во всей Католической Церкви служатся без участия верующих - ради безопасности, чтобы уменьшить контакт между людьми и не распространять вирусы", - сказано в сообщении.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Глава УГКЦ Святослав заявил о готовности передать все храмы под госпитали: Дай Бог, чтобы не наступила минута, когда врачи будут решать, кому жить, а кому умирать. ВИДЕО

Кроме того, в Великий четверг УГКЦ не будет проводить обряд омовения ног, а в Великую пятницу не станет проводить никаких процессий.

"В воскресенье Пасхи служить, по возможности, на улице. Не делать процессий - ни в храме, ни вокруг храма. Если владыки сочтут возможным, в соответствии с санитарными нормами определенной страны, служить в храме, то в нем должны находятся только священнослужители и певцы. Все остальные должны остаться на улице", — добавили в УГКЦ.

Если же карантин этого потребует, следует участвовать в богослужениях через трансляции, оставаясь дома. Пасхальные корзины в таком случае также будут освящены посредством онлайн-трансляций.

Также на Цензор.НЕТ: Церковь отделена от государства, но сейчас важно соблюдать меры, которые вела власть, - Кличко призывает церкви не проводить службы

"Примером в этом нам должен служить Папа Римский, который благословляет людей на площади Святого Петра в Ватикане, и это благословение распространяется также на тех, кто соединяется с ним при помощи радио и телевидения", - заверил Блаженнейший Святослав.

Источник: https://censor.net.ua/n3184326
 
   
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У попов сплошные убытки в этом сезоне😂
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"рука попа махать устала" (кадилом в смысле). а паралельно "не уставала рука берущая"
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Пожертвования тоже виртуальные. Молитесь сильнее за прекращение пандемии, а то не ездить вам на меседесах.
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отэць павло против и проведает каждого на кухне с личным хором...
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Це заява відповідального глави Церкви. І порівняйте її з думкою попів масковскага пріхода.
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Возможно, там не 'думка', а задача - чтобы Украину захлестнулась волна заболевших
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1. В Словакии продукты в магазинах цен не изменили .
Правительство жестко контролирует цены и наполнение магазинов . Весь ассортимент есть
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бо рабиновичи у них работают парикмахерами и часовщиками...
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Сейчас народ на Пасху ломанется пасочки святить, чтоб Бог сберёг от коронавируса,опять же таки расцеловаться нужно по-христианскому обычаю трижды.
Так что все самое 'интересное', думаю, через две недели после Пасхи начнётся.
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Оптимістично, меня здається на Великдень всі вже будуть по хатам ховатись.
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Украина поставлена на паузу... вся жизнь только онлайн...
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