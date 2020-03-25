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 Молдавский священник заразился коронавирусом после поездки в Почаевскую лавру

У священника из молдавского города Штефан-Водэ диагностировали коронавирус. В начале марта он путешествовал в Украину для посещения Почаевского монастыря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сotidianul.

"Священник получил положительный результат на COVID-19 и помещен в больницу Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты. Насколько я знаю, жена священника получила отрицательный диагноз. Что касается детей, результат еще ожидается", - сказал руководитель Центра общественного здравоохранения в Каушанах Андрей Казацок.

Полиция сейчас устанавливает все вступавшие в контакт со священником лица, чтобы проверить их на наличие COVID-19.

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Ранее премьер-министр Молдовы Ион Кику сообщил, что после паломничества в Почаевскую Лавру коронавирусом заразились 8 молдаван.

Источник: https://censor.net.ua/n3184322
 
 
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а нехрен ездить в сатанинский гадюшник московитских попов
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Да. "Он не Тимошка, видит немножко". И соответственно реагирует
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Піп,ікони....Дивно... Скоріше парафіянок - мацкальський же,ж
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Цей гадюшник закрити а кацапню виселети на історичну родину. Їх там забагато розплодилось
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тобто гундяевские молитвы нэ працюють?
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Дивна ситуація, вже не перший молдаванин хапає цей вірус в Почаєві, а там хворих нема офіційно.
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чувствую, что через полгода в Лавре все тунели будут засеяны мощами эрпэцэ-шных попов Молдавский священник заразился коронавирусом после поездки в Почаевскую лавру - Цензор.НЕТ 5429
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то що цим молдаванам короновірусом намазано в цій лаврі...... пруть і пруть Молдавский священник заразился коронавирусом после поездки в Почаевскую лавру - Цензор.НЕТ 8752
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сейчас вообще нечего соваться на западную Украину. Туда столько заробитчан вернулось... Молдавский священник заразился коронавирусом после поездки в Почаевскую лавру - Цензор.НЕТ 7161
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Там дорогий штамм, куршавельский, у нас простіше.
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Зараз взагалі час нікуди не пхатись.
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Первые заразившиеся 4 молдавских прочанина в Почаеве были еще с месяц назад, до начала всех событий. Нужно спрашивать московских попов, где они нагрешили.
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Стремный Дролик, а то что в Киев куршавельские турЫсты вернулись, вместе с бл...ми и обслугой, тебя не волнует?
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Филарет недавно о содомии в РПЦ говорил, совпадение?
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такие случаи всегда надо умножать на 2 - т.е. уже 2 тамошних попа вычёркиваем.
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про тих я там вже писав
Молдавский священник заразился коронавирусом после поездки в Почаевскую лавру - Цензор.НЕТ 708 Fjall_Raven
исходя из опыта прошлых лет должно быть 16.
23.03.2020 13:28
ОтветитьМне нравится 1))
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А чего наши не заражаются в Почаеве? Наших просто никто не тестирует?
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Ватамана Усика срочно в Почаев отправить, - он говорит надо молиться и причащаться, - пусть причаститься, дурень ватаголовый
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