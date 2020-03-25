 Молдавский священник заразился коронавирусом после поездки в Почаевскую лавру

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сotidianul.
"Священник получил положительный результат на COVID-19 и помещен в больницу Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты. Насколько я знаю, жена священника получила отрицательный диагноз. Что касается детей, результат еще ожидается", - сказал руководитель Центра общественного здравоохранения в Каушанах Андрей Казацок.
Полиция сейчас устанавливает все вступавшие в контакт со священником лица, чтобы проверить их на наличие COVID-19.
Ранее премьер-министр Молдовы Ион Кику сообщил, что после паломничества в Почаевскую Лавру коронавирусом заразились 8 молдаван.
Fjall_Raven
исходя из опыта прошлых лет должно быть 16.
23.03.2020 13:28
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