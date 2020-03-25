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 Заболевший коронавирусом житель Луганщины контактировал с народным депутатом, у которого ранее обнаружили COVID-19, - председатель ОГА Гайдай

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что больной с Луганщины, у которого сегодня подтвердили заболевания коронавирусом, мог заразится от народного депутата.

Об этом Гайдай сообщил на брифинге 25 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Человек контактировал с народным депутатом, который ранее заболел коронавирусом", - заявил Гайдай.

У ближайшего окружения больного, по словам Гайдая, симптомов пока нет.

"Думаю, он станет первым человеком (на Луганщине - ред.), который вскоре выздоровеет после болезни. Пик болезни уже прошел, врачи говорят о положительной динамике. Уже более-менее стабилизировалась температура - уже нет температуры 38-39, уже 37 с копейками. Но динамика положительная", - рассказал председатель ОГА.

По данным hromadske, говорится об Александре Романовском - общественном деятеле и бизнесмене из Рубежного, который является также председателем Луганского областного отделения партии "Батькивщина".

Вероятно, речь идет о народном депутате из депутатской группы "Доверие" Сергее Шахове, у которого, подтвердили коронавирус. Он был избран в Раду от 114 округа, что на Луганщине.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184320
 
 
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