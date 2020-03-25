 Маски, комбинезоны, экспресс-тесты: Киевщина получила первую партию средств борьбы с коронавирусом

Об этом заявил на брифинге исполняющий обязанности руководителя Киевской областной государственной администрации Василий Володин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сообщаю, что вчера Киевщина получила первую партию средств индивидуальной защиты для медиков: это одноразовые комбинезоны и маски высокого уровня защиты. Их количество закрывает все первоочередные потребности области", - сказал Володин в среду на брифинге.

По словам и.о. руководителя Киевской ОГА, область получила 350 единиц одноразовых комбинезонов, 3360 масок высокого уровня защиты, 5,9 тыс. экспресс-тестов. Володин также отметил, что лабораторный центр Киевской области получил тесты полимеразной цепной реакции.

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"Все комбинезоны и маски уже переданы экстренной медицине: в городские, районные инфекционные отделения учреждений здравоохранения. Это только первая партия груза, который мы ожидаем из Китая. Дополнительные поставки должны произойти до конца этой недели", - добавил он.