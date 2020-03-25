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 Маски, комбинезоны, экспресс-тесты: Киевщина получила первую партию средств борьбы с коронавирусом

Киевская область получила первую партию экспресс-тестов на коронавирус и средств защиты для медиков.

Об этом заявил на брифинге исполняющий обязанности руководителя Киевской областной государственной администрации Василий Володин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сообщаю, что вчера Киевщина получила первую партию средств индивидуальной защиты для медиков: это одноразовые комбинезоны и маски высокого уровня защиты. Их количество закрывает все первоочередные потребности области", - сказал Володин в среду на брифинге.

По словам и.о. руководителя Киевской ОГА, область получила 350 единиц одноразовых комбинезонов, 3360 масок высокого уровня защиты, 5,9 тыс. экспресс-тестов. Володин также отметил, что лабораторный центр Киевской области получил тесты полимеразной цепной реакции.

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"Все комбинезоны и маски уже переданы экстренной медицине: в городские, районные инфекционные отделения учреждений здравоохранения. Это только первая партия груза, который мы ожидаем из Китая. Дополнительные поставки должны произойти до конца этой недели", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3184318
 
 
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Это на какой-же день эпидемии получила первую партию? Зеленые организаторы, твою дивизию....
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Зачетный стеб, хотя пирамида ОГВЗ имени Уманского ничем не лучше пирамиды "b2b Jewelry"
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5,9 экспресс тестов ? Высокоточных? Из 10 млн ?
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часом нэ родыч мокшанского володина?
розплодылысь,блин.
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Свое все вывезли и продали,все разворовали,а теперь "из Китая".... зелёные,мародерные воры-макаки
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зато теперь героически "борятся" с кризисом!! который сами же, зебараны, и организовали
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маски, каски, коктейли, шины б/у - все для борьбы с "вирусом"...
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350 единиц одноразовых комбинезонов

Если постирать пару раз, то на сколько дней часов хватит?
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Нужно насыщать рынок своими накидками и халатами санэпидемиологов 70-80х годов,многоразовыми.Их могут шить швеи- надомники и они многоразового пользования через прачечную и автоклавы.Нужны санпропускники ,какие при совке были в общественных банях.
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Не,ну вовремя подготовились, молодцы.
Непрошло и три года.
ЗЕбобики.
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