 "Самые сложные проблемы в самом простом", - Зеленский провел селекторное совещание с регионами по вопросам противодействия коронавирусу. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Участники обсудили вопросы решения проблем по нераспространению и борьбе с COVID-19, которые были озвучены регионами после первого селекторного совещания 22 марта.
"Большинство вопросов - к Министерству здравоохранения. Самые сложные проблемы в самом простом - достаточном количестве средств индивидуальной защиты, дезинфекторов, аппаратов искусственной вентиляции легких ", - сказал Зеленский.
Заместитель руководителя Офиса Президента и секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко подробно рассказал о том, как произошло разделение масок, комбинезонов, тестов, аппаратов ИВЛ, которые прибыли в Украину самолетом из Китая в ночь на 23 марта.
"Вчера мы выкупили нужны реагенты, и сегодня в 10 утра они были доставлены в региональные лаборатории. Наши вирусологи консультируют лаборатории по использованию предоставленных средств напрямую - в телефонном режиме или онлайн ", - сообщил он.
На совещании также затронули вопросы функционирования продовольственных рынков.
Зеленский отметил, что только на местах можно определить, насколько опасны и нужны одновременно эти рынки в населенном пункте, отметив, что во время распространения инфекции коронавируса такие торговые площадки представляют опасность, особенно для людей старшего возраста, которые там чаще всего и покупают продукты.
"Большие рынки надо закрывать сразу. Но вдруг в маленьких городках нет магазинов, и эти базарчики является основным источником пищевых продуктов, надо думать, как выйти из такой ситуации. У рынков могут быть патрули, которые, например, будут ограничивать количество людей. Прошу регионы отнестись к этому вопросу ответственно", - подчеркнул Президент.
Отдельно с премьер-министром был обсужден социальную поддержку медицинских работников и социально незащищенных слоев населения, поставки лекарств, которые необходимы регулярно, а также возможность усиленной ответственности для лиц, нарушающих самоизоляцию, приехав из-за границы.
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И ни слова от него про то как надо беречь и не продавать маски. Странно.
Просто ще один гімняний штрих до копро-портрету.
1. Повернув заробітчан.
2. Держава існує лише у смартфоні.
(с)
Карлика почти не видно...
мені цікава сама мотивація... на що воно (оте все стадо) сподівалося???
зараз тільки заторкни цю тему наживо: очі круглі, ротом повітря хапає - наче всреться!!
ну так известно на что. Они ж это не стесняясь в фисбучиках всяких писали. Что то, что они по уши в говне - это не они виноваты, а Порошенко. Щас у него и других олигархов деньги заберут и им, болезным, отдадут. Кому в виде субсидий и пособий, а кому и просто так. И вот приедет добрый Зеля на велике, из говна их вытянет, отмоет, денег даст. И все заживут счастливо.
(третя стадія вже настала в турборежимі)
*****@*****74783320 1 ч
На работе только что дали заполнить листок.
На случай пандемии и моей эвакуации собщить кому из родных.
Телефон, имя, майл.
А так же мои данные на случай закрытия завода что бы я не приезжал.
Все очень сурьезно.
Это законы военного времени..
Чую я вся эта байда надолго..
Ну можна від ни охиріти від тих зейоббіків! А ЯКИЙ БЮДЖЕТ ВИДІЛЕНО НА ОХОРОНУ ЗДОРОВЯ??
ЧОМУ МЕНШИЙ, НІЖ НА СЕБЕ, РІДНИХ?