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Все про:Рябошапка Руслан (355) Венедиктова (83)

 Венедиктова - не лучший выбор, - Рябошапка раскритиковал свою преемницу

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает, назначенная на эту должность после его увольнения Ирина Венедиктова — "не самый лучший выбор".

Об этом Рябошапка заявил в интервью Алесе Бацман, информирует Цензор.НЕТ.

"Думаю, что в первую очередь она (Венедиктова. – Ред.) своя, сама для себя. Но насколько она будет независимой, мы увидим в ближайшие несколько дней и по первым ее решениям", — сказал Рябошапка.

"Кто ее лоббировал? Кто ее привел в команду Владимира Зеленского? Это Руслан Стефанчук, с которым они достаточно близко и давно знакомы. А кто лоббировал? Мне сложно сказать, почему президент принял именно такое решение и почему назначили ее. Я думаю, что это далеко не лучший выбор", — добавил он.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Подозрение Порошенко - юридический трэш. Уважающий себя юрист не подписал бы его. Венедиктова может - она, не исключено, его готовила, - Рябошапка. ВИДЕО

Рябошапка считает, что в вопросе его увольнения "совпали интересы многих людей": и тех, кто хотел занять его должность, и тех, кто занял должность Андрея Богдана, а также людей, ранее делегировавших в органы прокуратуры своих протеже, которых в ОГП начали увольнять за недобросовестность и непрофессионализм.

Также, по его словам, олигархи "почувствовали, что когда Офис Генпрокурора вместе с НАБУ могут работать эффективно, то могут представлять угрозу".

Рябошапка отметил и "фактор политический, когда надо было кого-то принести в жертву ради рейтинга".

Также на Цензор.НЕТ: "Есть такое понятие, как перегруппировка во время боя", - замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук об отставке Рябошапки

Напомним, 5 марта на своем внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада проголосовала за проект постановления №3154 о выражении недоверия Генеральному прокурору, что автоматически влечет его отставку.

17 марта Верховная Рада дала согласие на назначение генеральным прокурором Ирины Венедиктовой, ранее исполнявшую обязанности директора ГБР. Впервые в истории независимой Украины эту должность заняла женщина.

Источник: https://censor.net.ua/n3184313
 
 
 Топ комментарии
 
О, как обида на увольнение давить Рябошабку! Как розбрасался желчью!
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Ой, я тя умоляю, ряботряпка.
Самоизолировалось вовремя в хоромы хранцузские, сиди не высовывайся, мразото.
Ты еще за юлдашевых не ответило, чмо.
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Моніці діватися нікуди.Блять тупі 73% обрали оце..Венедиктова - не лучший выбор, - Рябошапка раскритиковал свою преемницу - Цензор.НЕТ 1259
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О, как обида на увольнение давить Рябошабку! Как розбрасался желчью!
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Лучший или не лучший выбор мы увидем со временем. По познается в сравнении!!!
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А що, може бути ще гірше?
ні, я розумію, що ви, 73/43%зебілів, дна ще не дістали...
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Порошенко так достав Х**ла, що х**лоботи досі гавкають.
Венедиктова - не лучший выбор, - Рябошапка раскритиковал свою преемницу - Цензор.НЕТ 3207
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Наверное, хотят ему в Дыре медальку вручить. За беспрепятственный пропуск Гиркина с террами и техникой в Донецк. Медаль "За взятие Донецка"! Венедиктова - не лучший выбор, - Рябошапка раскритиковал свою преемницу - Цензор.НЕТ 9742
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Беспрепятственный? Он всю технику в Славянске бросил, а входили в Донецк с ним дружковские и константиновские, которые тоже предпочли драпануть, вместе с техникой.
Отдаленные блоки боевиков даже не в курсе были, что отступление.

Не говоря уже о том, что в Донецке к тому времени и без него были тысячи боевиков Оплота и Востока с танками и парой "Стрел".
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Ну тебе из Швеции, конечно же, виднее, как было у нас в Украине "на самом деле". Венедіктова - не найкращий вибір, - Рябошапка розкритикував свою наступницю - Цензор.НЕТ 4582 А вот я прекрасно помню о сводках, что терры покинули Славянск и идут с техникой на Донецк. И видосики прекрасно помню. А также помню, как все возмущались- ПОЧЕМУ их не мочат??? Видимо, Пеця и Пуцей так "договорились". Вначале про расстрельный "зеленый" коридор для наших защитников. И про коридор для терров- РЕАЛЬНО зеленый.
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Ой, я тя умоляю, ряботряпка.
Самоизолировалось вовремя в хоромы хранцузские, сиди не высовывайся, мразото.
Ты еще за юлдашевых не ответило, чмо.
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Моніці діватися нікуди.***** тупі 73% обрали оце..Венедиктова - не лучший выбор, - Рябошапка раскритиковал свою преемницу - Цензор.НЕТ 1259
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Соросу не нравится Зеленский? Значит, я за Зеленского.
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У вас з Соросом щось особисте, чи вплив ростб?
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Чисто зовнішне чи начитались страшилок?
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я просто вижу, что он создает людям проблемы по всему миру. как бы издевается над человечеством.
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ти, для початку, дочекайся відео з зельонскім.... ну, так, щоб потім соромно не було Венедиктова - не лучший выбор, - Рябошапка раскритиковал свою преемницу - Цензор.НЕТ 4625
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Ну нет у клоуна никого нормального... Ни один порядочный человек с клоуном работать не будет.. одни отбросы...
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Вангую. Сьогодні виникне знову якась резонансне та дивовижна новина, яку запустять продюсери нашого найвеличнішого сцикла з кремля. Бо сьогодні новий мінск, і людям треба переключити увагу. Мандєль в хаалатику вже була, сивоха падала. Щось буде ще, треба переключити увагу людей
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"Не лучший выбор" рассуждает о не лучшем выборе...
Рябошапка, не лучший выбор сделал ты, когда заместо того, чтобы подписать- подписсывал...
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Венектиктова- это вообще НИКАКОЙ выбор. Лучший выбор- Сакварелидзе. Но заленая сопля с народом не считается. Она служит служит олигархам. Венедиктова - не лучший выбор, - Рябошапка раскритиковал свою преемницу - Цензор.НЕТ 8637
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ну чого ж Сакварелідзе? в Грузії ще багато юристів, можна конкурс влаштувати для громадян Грузії - там же сільнєйша ж юридична школа!
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Всем суперпатриотам мерещится капитуляция .Монополизировали право на патриотизм.
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сліпі ніколи не прозріють.... так, як тупі, ніколи не зрозуміють.....
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А лоханулся таки Рябошапка с французской недвижимостью.
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Треба було зараз купляти, ціни впали.
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а може, зараз ще вигідно продати....поки є кому Венедиктова - не лучший выбор, - Рябошапка раскритиковал свою преемницу - Цензор.НЕТ 7261
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рябошапка так и не понял своего позорного увольнения, его просто пнули коленом из-за некчемности.
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Его пнули за то, что даже он не хотел портить свою потрёпанную репутацию, подписывая тот юридический бред, что они накатали на Пороха.
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Стефанчуки - були чи не найголовнішими і найзлющими ригами в Хмельницькому в 2004-му. Особливо в третьому турі.
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Порохоботы в начале рябошапкиной карьеры в роли генпрокурора уж как его не обзывали. И тут внезапно такие трансформации, уже рябошапка -герой. Странно, да?
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якщо порівняти з тією ригівською тупою курвою бєнядіктовою, то Рябошапка абсолютно прийнятний варіант.... Тетяна, все пізнається в порівнянні..... точно так і Порох vs Зєльцман
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він не герой. Просто вони подружилися! Безкорисно та по любові!
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не чув такого, що він кусається.
Зараз він нападає на Венедіктову. наступним буде Президент Зеленський.
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1. сначала Ермак легитимизирует ОРДЛО и вводит их "представителей" в украинский сегмент 2. эти "представители" выдвигают обвинения
Венедіктова - не найкращий вибір, - Рябошапка розкритикував свою наступницю - Цензор.НЕТ 6121 3. за дело берутся Портнов и его шестерка Венедиктова.
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