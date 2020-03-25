 Венедиктова - не лучший выбор, - Рябошапка раскритиковал свою преемницу

Об этом Рябошапка заявил в интервью Алесе Бацман, информирует Цензор.НЕТ.

"Думаю, что в первую очередь она (Венедиктова. – Ред.) своя, сама для себя. Но насколько она будет независимой, мы увидим в ближайшие несколько дней и по первым ее решениям", — сказал Рябошапка.

"Кто ее лоббировал? Кто ее привел в команду Владимира Зеленского? Это Руслан Стефанчук, с которым они достаточно близко и давно знакомы. А кто лоббировал? Мне сложно сказать, почему президент принял именно такое решение и почему назначили ее. Я думаю, что это далеко не лучший выбор", — добавил он.

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Рябошапка считает, что в вопросе его увольнения "совпали интересы многих людей": и тех, кто хотел занять его должность, и тех, кто занял должность Андрея Богдана, а также людей, ранее делегировавших в органы прокуратуры своих протеже, которых в ОГП начали увольнять за недобросовестность и непрофессионализм.

Также, по его словам, олигархи "почувствовали, что когда Офис Генпрокурора вместе с НАБУ могут работать эффективно, то могут представлять угрозу".

Рябошапка отметил и "фактор политический, когда надо было кого-то принести в жертву ради рейтинга".

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Напомним, 5 марта на своем внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада проголосовала за проект постановления №3154 о выражении недоверия Генеральному прокурору, что автоматически влечет его отставку.

17 марта Верховная Рада дала согласие на назначение генеральным прокурором Ирины Венедиктовой, ранее исполнявшую обязанности директора ГБР. Впервые в истории независимой Украины эту должность заняла женщина.