 Кредит от МВФ все равно будет разворован. А люди ждут не закона по "ПриватБанку", а других решений, - "слуга народа" Дубинский

Их коллега Александр Дубинский в Facebook раскритиковал это предложение, передает Цензор.НЕТ.
"25 (на момент публикации) депутата Слуги Народа решили сообщить всем, что закон по ПриватБанку - это самый важный закон для государства на внеочередной сессии парламента в условиях остановки бизнеса, транспорта и экономики. Потому что без него нам не дадут кредит МВФ, который будет разворован, как и все предыдущие", - иронизирует Дубинский и "подсказывает коллегам", что на внеочередной сессии "люди ждут немного других решений".
Он же раскрывает ожидания украинцев: компенсация потерянных доходов от карантина в виде налоговых каникул для малого бизнеса; отмена части или всего объема коммунальных платежей для наименее защищенных слоев населения; защита арендаторов квартир от выселения; увеличение выплат медицинским работникам; повышение доступности социальных продуктов; снижение НДС.
"И борьбой с коррупцией, наконец. Начиная от Нефьодова, и заканчивая Порошенко и Гонтаревой, из-за алчности которых и желания захватить 1+1 и национализировали ПриватБанк. Но соросятскими мозгами этого не понять. Потому что для этого нужно быть гражданином, а не грантососом. Вангую, что следующий закон, который попросят поддержать соросята перед внеочередной сессией - продажа земли. Ей будет очень удобно рассчитываться с МВФ после дефолта, который неизбежен при действующей тупой экономической и налоговой политике и отсутствии плана Б", - предполагает нардеп.
Напомним, нардепы от СН предлагают всеми способами избежать дефолта, в том числе, приняв законопроект о невозврате неплатежеспособных банков бывшим владельцам. Это откроет путь к кредиту МВФ.
Члены депутатской фракции "Слуга народа" ориентируются на проведение внеочередного заседания Верховной Рады в субботу, 28 марта.
Коломойский ждет дефолта, плюс 2х ярдов $ "компенсации"
Дубина ждет мзды от Бени
Люди ждут "дефолта" обоих, когда посадят и первого и второго
Зелені розкрадуть.
Да, в моносброде ожидаемый раскол.
Но закон в нормальной редакции еще нужно проголосовать..
Вот тут бенины шавки дубинские и сотоварищи на содержании и развернутся.
группа Коломойского в ВР порядка 30 чел. Когда Беня сильно "попросит" , и другие подтянутся. Так что все еще впереди. Для коломойши это самый решительный бой, на карте слишком многое, за ценой не постоит. Дубина, и не только он, легко автопарк и квартиры удвоит, если что
Но самое главное все таки то, что с принятием этого закона максимум что получит Коломойский, это тюремный срок в США.
Поэтому гнида Дубинский будет изгаляться на эту тему.
Цинизм Дубинского зашкаливает .
Давно уже пишу, что в украинской политике главное правило - никогда не оправдываться. Даже если поймали на каком-то залете - сри на всех и ничего никому не поясняй.
Лещенко пытался оправдываться за единственную жалкую квартиру, Гнап пытался оправдываться за деньги, которые лежали у него где-то не на том счету - и где они теперь? Смыло волной народного обожания.
А вот Дубинский правильно делает. Нашли 30 квартир? Да плевать! Пришел в Раду футболке "Мама любит скорость", посмеялся. Завтра случится что-то еще, и все забудут про эти квартиры. Количество подписчиков не упадет, мандат не отвалится.
Зачем израильские фонды пришли в Украину ?
Что бы при дефолте скупить Украину , и особенно землю за грошик.
Закон о продаже земли и потом дефолт , вот как проголосовали по приколу хохли
Нардеп Александр Дубинский уже в этом году успел приобрести Cadillac Escalade за 1,15 млн грн. Что характерно, уже не стал оформлять его на маму, а прямо указал, что купил.
"Хуже ни будит"))
Я не понял.. это он так прямо назвал клоуна мудаком?