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Все про:ВР (24640) карантин (1305) МВФ (2829) Приватбанк (599) Слуга народа (749) Дубинский (88) COVID-19 (1954) коронавирус (643)

 Кредит от МВФ все равно будет разворован. А люди ждут не закона по "ПриватБанку", а других решений, - "слуга народа" Дубинский

Более двух десятков депутатов от "Слуги народа" предложили срочно принять закон о невозврате неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Их коллега Александр Дубинский в Facebook раскритиковал это предложение, передает Цензор.НЕТ.

"25 (на момент публикации) депутата Слуги Народа решили сообщить всем, что закон по ПриватБанку - это самый важный закон для государства на внеочередной сессии парламента в условиях остановки бизнеса, транспорта и экономики. Потому что без него нам не дадут кредит МВФ, который будет разворован, как и все предыдущие", - иронизирует Дубинский и "подсказывает коллегам", что на внеочередной сессии "люди ждут немного других решений".

Он же раскрывает ожидания украинцев: компенсация потерянных доходов от карантина в виде налоговых каникул для малого бизнеса; отмена части или всего объема коммунальных платежей для наименее защищенных слоев населения; защита арендаторов квартир от выселения; увеличение выплат медицинским работникам; повышение доступности социальных продуктов; снижение НДС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН запускает глобальный план гуманитарного реагирования на коронавирус, для Донбасса предусмотрено 33 млн долл.

"И борьбой с коррупцией, наконец. Начиная от Нефьодова, и заканчивая Порошенко и Гонтаревой, из-за алчности которых и желания захватить 1+1 и национализировали ПриватБанк. Но соросятскими мозгами этого не понять. Потому что для этого нужно быть гражданином, а не грантососом. Вангую, что следующий закон, который попросят поддержать соросята перед внеочередной сессией - продажа земли. Ей будет очень удобно рассчитываться с МВФ после дефолта, который неизбежен при действующей тупой экономической и налоговой политике и отсутствии плана Б", - предполагает нардеп.

Кредит от МВФ все равно будет разворован. А люди ждут не закона по ПриватБанку, а других решений, - слуга народа Дубинский 01

Напомним, нардепы от СН предлагают всеми способами избежать дефолта, в том числе, приняв законопроект о невозврате неплатежеспособных банков бывшим владельцам. Это откроет путь к кредиту МВФ.

Члены депутатской фракции "Слуга народа" ориентируются на проведение внеочередного заседания Верховной Рады в субботу, 28 марта.

Также читайте: Нардепы Палица, Дубинский и Василевская-Смаглюк подали в Раду альтернативы банковскому законопроекту

Источник: https://censor.net.ua/n3184312
 
 
 Топ комментарии
 
Еще один покемон с рукой коломойского по локоть в заду....
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Дай угадаю. Порошенко его разворует? Кредит от МВФ все равно будет разворован. А люди ждут не закона по "ПриватБанку", а других решений, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 3018
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Люди ждут дефолта, очколиз Коломойского?
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Еще один покемон с рукой коломойского по локоть в заду....
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Как правильно сказал Филатов - это говорящая жопа Коломойского
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Хоть один "слуга" говорит правду, хотя его правда в отместку и не от чистого сердца, но все же..
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Кто чего ждет...
Коломойский ждет дефолта, плюс 2х ярдов $ "компенсации"
Дубина ждет мзды от Бени
Люди ждут "дефолта" обоих, когда посадят и первого и второго
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хіба посадити їх на проти один одного на гойдальці над прірвою
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Представители партии "Слуга народа" призывают парламентариев поддержать законопроект №3260, что сделает невозможным отмену решения НБУ о национализации или ликвидации банков и возврат несправедливой компенсации из Государственного бюджета их предыдущим владельцам. Сейчас идет сбор подписей. Обращение в Facebook опубликовали представители партии.
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Ну, головне- чесно.

Зелені розкрадуть.
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А он сам разве не ЗЕлёный?? Или он с оттенком - ЗЕлёно-голубой..
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Небритый выпердыш хозяина отозвался первый,в принципе так и ожидалось.
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Щурік, ну не можна ж так відверто Бєні дупу лизати.
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Почему же "нельзя"? Только этим и занимается. "Законное" лобби старого еврея в ВР. Вот только налоги с полученной мзды не платит.
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Судя по тому, как взвыли шлюхи Коломойского, в моносброде раскол. И Беню пошлют на йух с его хотелками.
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Торопитесь с выводами.
Да, в моносброде ожидаемый раскол.
Но закон в нормальной редакции еще нужно проголосовать..
Вот тут бенины шавки дубинские и сотоварищи на содержании и развернутся.
группа Коломойского в ВР порядка 30 чел. Когда Беня сильно "попросит" , и другие подтянутся. Так что все еще впереди. Для коломойши это самый решительный бой, на карте слишком многое, за ценой не постоит. Дубина, и не только он, легко автопарк и квартиры удвоит, если что
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Кто бы сомневался в реакции дубинского?
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Что за шизофрения!? Так не воруй тварь, убеди маму отказаться от новой квартиры и нового спорткара.
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Не тот ли это Фурса, что отчаянно топил за зекоМанду? А теперь, видите ли, они ему не нравятся!
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Да не путает. Тень на плетень - это святое для некоторых
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Не вводіть читачів в оману, Фурса намагався спам'ятати всіх хто ще мав хоч залишки розуму, не голосувати за шмарклю.
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Петушинский как ринулся хозяина защищать. Слуга Коломольского
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нєнє, от якраз такий закон потрібен в першу чергу!!
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Конечно!
Но самое главное все таки то, что с принятием этого закона максимум что получит Коломойский, это тюремный срок в США.
Поэтому гнида Дубинский будет изгаляться на эту тему.
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Т.е. он обвиняет зеленых в будущем раскрадании денег МВФ? Значит он намекает что деньги и сейчас воруются...Одновременно оправдывает воровство денег с Привата и обязательный дефолт! И не скрывает продажу земли за бесцень! Кто то среагирует на это: оппозиция, спецслужбы, МВФ, СБУ, МВД, ОП, КМ, КВАРТАЛ 95?
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Україну врятує від пандемії тільки повернення Привата Бені.
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Дубинский оказался сволочью и просто ху...сосом .
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ОКАЗАЛСЯ?!!!! А что? у кого то были сомнения по этому поводу?
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Оказался?! Да Вы в своем уме? Он всегда им был, и Зеля всегда им был. Проблемы с восприятием реальности?
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люди добрі!!! кого чи що ви привели до влади???
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"добрі"? говноеды рашисткой пропоганды - вот что это за 73-процентные!
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😂😂😂😂😂
Цинизм Дубинского зашкаливает .
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Денис Казанский
Давно уже пишу, что в украинской политике главное правило - никогда не оправдываться. Даже если поймали на каком-то залете - сри на всех и ничего никому не поясняй.

Лещенко пытался оправдываться за единственную жалкую квартиру, Гнап пытался оправдываться за деньги, которые лежали у него где-то не на том счету - и где они теперь? Смыло волной народного обожания.

А вот Дубинский правильно делает. Нашли 30 квартир? Да плевать! Пришел в Раду футболке "Мама любит скорость", посмеялся. Завтра случится что-то еще, и все забудут про эти квартиры. Количество подписчиков не упадет, мандат не отвалится.
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Так эпоха воровства же закончилась? Народ 73% выбрал честного президента и такую же Раду из народа. Кому воровать то?
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С каждым часом, приближающимся к принятию закона по Привет банке истерический визг говорящей жопы Коломойского все увеличивается и увеличивается. Видимо, очко репит у Дипинского, что Беня з/п перестанет платить.
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Нет, дубина. Народу нужен приватбанк, а тебе беня. Конечно, тебе после принятия закона о привате, придется поменять внешность и побриться. И сделать это нужно будет в турборежиме. Но опыт есть, авось успеешь. Иначе за твою бороду не дадут и ломаного гроша. Так что готовь план С, на всякий случай.
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Люди ждут, чтобы Бородатая бабушка, укравшая 5 млрд. была наказана. Эпоха ведь воров закончилась или нет?
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Причем он и будет разворовывать, в том числе.
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Вміє перевзуватися в вірному напрямі...
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Це цуцванг. Але "Дубінський і Ко" можуть помститися і заблокувати прийняття Закону про продаж землі.
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чего он от людей говорит нипанимаю....
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От нарида, который еще не понял, что "хуженибудит" это был такой прикол.
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дубинский должен быть нищим и дышать воздухом хайфы...с мамой вкупе.
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Цей бенін холуй ще щось гундосить,виродок.Це тільки таке лайно,як,ти, і бєня все розкрадають і живуть за рахунок держави.
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Именно решения по приват-банку (не знаю как остальные) я жду и внимательно за этим слежу ! Что выбирет Зеленский - Украину или Коломойского !
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Евреи хотят дефолта !

Зачем израильские фонды пришли в Украину ?

Что бы при дефолте скупить Украину , и особенно землю за грошик.

Закон о продаже земли и потом дефолт , вот как проголосовали по приколу хохли
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Люди в моем лице ждут когда ты мразь здохнешь
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Расскажи дубинский, как народ ждет возврата банка твоему боссу. А мужики-то не знают!
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вот так посмотришь на ярких представителей неких национальностей...
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Жопа Коломойского начинает отрабатывать очередную "мамину машину".
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К слову, об авто.
Нардеп Александр Дубинский уже в этом году успел приобрести Cadillac Escalade за 1,15 млн грн. Что характерно, уже не стал оформлять его на маму, а прямо указал, что купил.
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дубинский - ***** сидящий на члене коломойского ((((
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Где же есть другой такой народ хороший, кто столько вынести сможет!( Любка Шевцова не знала про соросятню)
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Мда, соросята мешают... Жаль нельзя познакомить его в Адольфом Висарионовичем...
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Путана бородатая ртом себе зарабатывает на жизнь , бабы от кого вы такое зачинаете я не знаю.
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Що ще могла висрати ця пердяча ротом бєнєзалежна пейсакувата голова сего дубінського-бужанського? Повністю і давно залежний від свого кукловода-роботодавця Бєні. Він на 1900% залежний від свого одноплемінника-єдиновірця. Яка може бути до цього поца довіра? Як на мене - ніякого. Хай здохнуть швидко, але болісно.
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Решение по этим вопросам простое, зеленых уродов на гиляки!
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Обратите внимание,что вор Дубинский уже даже не стесняется признаваться,что он и вся шобла зеленой макаки разворуют кредит от МВФ)
"Хуже ни будит"))
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Какая удивительная гнида!!! Там весь г+г такой!!!!!
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..що т другие сявки из Бениной псарни поутихли....пан-атаман Грыциан Задунайский затихарился напрочь, и пальцы веером уже не раскладывает, еще там десяток посаженцев бениных шо т поприсели на 5-е точки..... Кредит от МВФ все равно будет разворован. А люди ждут не закона по "ПриватБанку", а других решений, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 2036..чем договорняк вот сегодня закончился в минске, шо т тоже молчок и през припух, молчит.. Кредит от МВФ все равно будет разворован. А люди ждут не закона по "ПриватБанку", а других решений, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 9552
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Т.е. когда "разворовывал Порох" то денег хватало, не было дыры в бюджете, был профицит и накапливались ЗВР!!! Росла экономика, заключались сделки и так далее. А сейчас, вдург, при самой честной власти в мире - разворуют, КТО? Опять Порошенко???? Эта помойка коломойского уже неприкрыто показывает кто его хозяин а дауны продолжают молиться на него и на свою бубочку.
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я вот жду, что эта гнида будет подвешена за яйца на майдане.
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...при действующей тупой экономической и налоговой политике ..
Я не понял.. это он так прямо назвал клоуна мудаком?
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"отмена части или всего объема коммунальных платежей для наименее защищенных слоев населения; защита арендаторов квартир от выселения" - это мне нравится.
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дефолт который неизбежен при действующей тупой экономической и налоговой политике и отсутствии плана Б", - предполагает нардеп. план Б - план бабломойского и 180 лярдов баксов от рашиста..но есть еще один план "П" =списание МВФ долгов Украины ,как в Польще .которые не учитывают два первых плана
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В последние дни - дофига много новостей от имени любителя мамочки...
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По кассовым аппаратам и стукачеству тоже никто не ждал,но ты проголосовал как послушный щеночек,голосуй и теперь житрожопая крыса.
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