 Это не просто замораживание достижений последних лет, а откат в 90-е, - обращение руководителей культурных институтов из-за возможного урезания финансирования

Как сообщает Цензор.НЕТ, в письме сказано, что в связи с эпидемией и введением карантина культурная сера окащалась под угрозой.
"Прежде всего, позвольте заверить, что мы как опытные управленцы понимаем и поддерживаем целесообразность ограничений, которые позволят предотвратить коллапс медицинской системы и сохранить здоровье максимального числа граждан.
В то же время, институты и продуценты культуры относятся к первым пострадавших из-за невозможности проводить публичную деятельность. Отказ от публичных событий - выставок, концертов, кинопоказов, спектаклей и т.д. - мгновенно приводит к стремительному падению доходов всех, кто инвестировал время, усилия и средства в то, чтобы культура в Украине была доступной, качественной, а ее проекты хорошо организованными. Украинские культурные институты и независимые производители уже сейчас оказываются без ресурсов, которые позволили бы выплачивать зарплаты, финансировать первоочередные противоаварийные или реставрационные работы и даже столь насущные потребности как охрану государственной части украинского музейного фонда. Это грозит не просто остановкой развития или замораживанием достижений последних лет, ведь это обычная угроза, в отношении которой сфера культуры имеет опыт если не преодоления, то противодействия. Сейчас возникает угроза значительно серьезнее: распад институциональной системы и потеря целого поколения талантливых создателей и менеджеров культуры. Это ситуация, типологически похожа на положение дел в Украине на протяжении 1990-х годов", - говорится в обращении.
Директора культурный институтов обращаются с просьбой серьезно проанализировать эти риски и вместе с культурным сообществом, Комитетом по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады Украины сделать все возможное для их минимизаци. В часности, необхомимо правильно использовать предусмотренные средства:
"Прежде всего, считаем необходимым перенаправить расходы развития, предусмотренные на культуру или другие цели в пределах бюджетов главных распорядителей, управляющих институтами культуры, на текущую институциональную поддержку. Необходимо сохранить рабочие места и надлежащее по безопасности состояние институтов. Для этого очень важно отказаться от потенциального сокращения расходов на оплату труда. Принципиально важно воспользоваться всеми возможностями, кторые имеют Украинский культурный фонд и Украинский институт книги, на решение проблем, которые возникают с нынешним кризисом. Это очень важные институты, от которых сейчас ждут поддержки как никогда раньше.
Просим прислушаться к предложениям самых УКФ и УИК по переформатированию их программ из-за вызовов, связанных с эпидемией коронавируса. Следовательно, сохранить финансирование проектов Украинской культурным фондом, бюджет которого направлен в первую очередь на поддержку самых продуцентов культуры, и таким образом помочь им преодолеть кризис. Важно сохранить и способствовать программам УИК по поддержке украинской книгоиздательской отрасли, которая достигла значительных успехов в течение последнего десятилетия. То же касается и производства кино: успех последних лет был возможным благодаря устойчивости поддержки через механизмы Госкино, поскольку создание фильма - это многолетний процесс. Резкое прекращение поддержки обесценит уже сделанные инвестиции (в частности, софинансирование от международных партнеров), спровоцирует деквалификацию и потерю кадров".
Подписанты письма выразили уверенность, что проанализировав все риски и сделав решительные, но взвешенные шаги, которые в первую очередь будут иметь целью защиту украинцев от эпидемии, но и позволят избежать сокрушительных последствий для украинской культуры, "мы преодолеем и этот вызов вместе".
Обращение к премьер-министру подписали: исполнительный директор Украинского культурного фонда Юлия Федив, директор НКХ "Мыстецкий арсенал" Олеся Островская-Люта, директор Украинского института книги Алекандра Коваль, гендиректор Национального центра Александра Довженко Иван Козленко, гендиректор Украинского института Владимир Шейко.
Напомним, ранее глава профильного парламентского комитета Александр Ткаченко сообщил, что Министерство финансов намерено значительно урезать финансирование отрасли, в следствие чего фактичсеки будут ликвидированы целые структуры, в частности Госкино, Украинский институт книги, Украинский культурный фонд и другие программы креативной индустрии.
Согласно заявлению, сегодня Министерство финансов внесет изменения в государственный бюджет, урезав финансирование всех направлений деятельности Министерства культуры, молодежи и спорт и оставив только расходы на содержание, то есть, на зарплаты.
Согласно заявлению, финансирование хотят лишить Институт книги - 150 млн грн, Украинский культурный фонд - 500 млн грн, а также Госкино - 750 млн грн и туризм - 240 млн грн.
Кроме того, хотят урезать расходы на программу "сшивания страны", реставрационные работы по защите историко-культурного наследия, программу информполитики - на сумму свыше 500 млн. грн. Урежут ли финансирование спорта, пока неизвестно.
https://www.youtube.com/watch?v=0Dv9WoArHt8
Антиколомойський закон готовий. Чи буде підтримка МВФ?
смысл правки дубинского и Ко - сумму компенсации определяет не внешний независимый суд, а .. карманный Хозяйственный суд коломойского)
- А где же затраты на культуру?
- Так война же идёт, какая культура?!
- Если нет культуры, так зачем мы тогда воюем? - удивился Черчилль.
https://petrimazepa.com/beskulturnaa_nacia_cast_1
Взагалі - нема бабла в дежавній казні. Ні на що. Не лише на культуру.
Було, було - і зникло. Ще в минуломо році - було. Під кінець - зникло...
73/43%зебілів, ви це забезпечили всі разом
Бюджет трещит по швам, голодные олигархи хотят жрать, так что бюджет будут урезать
тем более что 73 процентному быдлу культура не нужна
стучите в 95-ый квартал,мож почують.
вся жизнь отдана стране-державе..
но как понимаю там про какой то очередной пипец, уже с культурой...
да и хрен с ней....
Нам простому и мудрому нариду насрать на энту культуру...., - все равно лучше Квартала 95, и Слуги Народа уже ничего не придумать...
чем смотреть Квартал по интернету!
Гип-гоп, уря...
Отака от культура.
Во времена Второй Мировой в софке деятели культуры ездили с концертами на фронт- для поддержания бойцов и их духа. И никто не смел требовать "финансирования". Так что лучшее, что вы сейчас можете сделать- взять бандуры и на фронт с концертами. А лучше всего онлайн, из-за карантина.
хуже ня будет!