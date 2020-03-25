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Все про:культура (645) финансирование (1394) Институт книги (7) Украинский институт (6) Шмыгаль Денис (150) Коваль Александра (4) УКФ (1)

 Это не просто замораживание достижений последних лет, а откат в 90-е, - обращение руководителей культурных институтов из-за возможного урезания финансирования

Руководители культурных государственных институтов обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой принять меры для сохранения отрасли во время карантина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в письме сказано, что в связи с эпидемией и введением карантина культурная сера окащалась под угрозой.

"Прежде всего, позвольте заверить, что мы как опытные управленцы понимаем и поддерживаем целесообразность ограничений, которые позволят предотвратить коллапс медицинской системы и сохранить здоровье максимального числа граждан.

В то же время, институты и продуценты культуры относятся к первым пострадавших из-за невозможности проводить публичную деятельность. Отказ от публичных событий - выставок, концертов, кинопоказов, спектаклей и т.д. - мгновенно приводит к стремительному падению доходов всех, кто инвестировал время, усилия и средства в то, чтобы культура в Украине была доступной, качественной, а ее проекты хорошо организованными. Украинские культурные институты и независимые производители уже сейчас оказываются без ресурсов, которые позволили бы выплачивать зарплаты, финансировать первоочередные противоаварийные или реставрационные работы и даже столь насущные потребности как охрану государственной части украинского музейного фонда. Это грозит не просто остановкой развития или замораживанием достижений последних лет, ведь это обычная угроза, в отношении которой сфера культуры имеет опыт если не преодоления, то противодействия. Сейчас возникает угроза значительно серьезнее: распад институциональной системы и потеря целого поколения талантливых создателей и менеджеров культуры. Это ситуация, типологически похожа на положение дел в Украине на протяжении 1990-х годов", - говорится в обращении.

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Директора культурный институтов обращаются с просьбой серьезно проанализировать эти риски и вместе с культурным сообществом, Комитетом по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады Украины сделать все возможное для их минимизаци. В часности, необхомимо правильно использовать предусмотренные средства:

"Прежде всего, считаем необходимым перенаправить расходы развития, предусмотренные на культуру или другие цели в пределах бюджетов главных распорядителей, управляющих институтами культуры, на текущую институциональную поддержку. Необходимо сохранить рабочие места и надлежащее по безопасности состояние институтов. Для этого очень важно отказаться от потенциального сокращения расходов на оплату труда. Принципиально важно воспользоваться всеми возможностями, кторые имеют Украинский культурный фонд и Украинский институт книги, на решение проблем, которые возникают с нынешним кризисом. Это очень важные институты, от которых сейчас ждут поддержки как никогда раньше.

Просим прислушаться к предложениям самых УКФ и УИК по переформатированию их программ из-за вызовов, связанных с эпидемией коронавируса. Следовательно, сохранить финансирование проектов Украинской культурным фондом, бюджет которого направлен в первую очередь на поддержку самых продуцентов культуры, и таким образом помочь им преодолеть кризис. Важно сохранить и способствовать программам УИК по поддержке украинской книгоиздательской отрасли, которая достигла значительных успехов в течение последнего десятилетия. То же касается и производства кино: успех последних лет был возможным благодаря устойчивости поддержки через механизмы Госкино, поскольку создание фильма - это многолетний процесс. Резкое прекращение поддержки обесценит уже сделанные инвестиции (в частности, софинансирование от международных партнеров), спровоцирует деквалификацию и потерю кадров".

Подписанты письма выразили уверенность, что проанализировав все риски и сделав решительные, но взвешенные шаги, которые в первую очередь будут иметь целью защиту украинцев от эпидемии, но и позволят избежать сокрушительных последствий для украинской культуры, "мы преодолеем и этот вызов вместе".

Обращение к премьер-министру подписали: исполнительный директор Украинского культурного фонда Юлия Федив, директор НКХ "Мыстецкий арсенал" Олеся Островская-Люта, директор Украинского института книги Алекандра Коваль, гендиректор Национального центра Александра Довженко Иван Козленко, гендиректор Украинского института Владимир Шейко.

Читайте также: Минфин тайно собирается урезать финансирование культуры. Фактически ликвидируются Госкино, Институт книги, УКФ, программы "сшивания страны", - Ткаченко

Напомним, ранее глава профильного парламентского комитета Александр Ткаченко сообщил, что Министерство финансов намерено значительно урезать финансирование отрасли, в следствие чего фактичсеки будут ликвидированы целые структуры, в частности Госкино, Украинский институт книги, Украинский культурный фонд и другие программы креативной индустрии.

Согласно заявлению, сегодня Министерство финансов внесет изменения в государственный бюджет, урезав финансирование всех направлений деятельности Министерства культуры, молодежи и спорт и оставив только расходы на содержание, то есть, на зарплаты.

Согласно заявлению, финансирование хотят лишить Институт книги - 150 млн грн, Украинский культурный фонд - 500 млн грн, а также Госкино - 750 млн грн и туризм - 240 млн грн.

Кроме того, хотят урезать расходы на программу "сшивания страны", реставрационные работы по защите историко-культурного наследия, программу информполитики - на сумму свыше 500 млн. грн. Урежут ли финансирование спорта, пока неизвестно.

Источник: https://censor.net.ua/n3184311
 
   
 Топ комментарии
 
это кормушка, а не культурные институты
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Нема бабла на культуру.
Взагалі - нема бабла в дежавній казні. Ні на що. Не лише на культуру.
Було, було - і зникло. Ще в минуломо році - було. Під кінець - зникло...
73/43%зебілів, ви це забезпечили всі разом
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нууу.. у них как минимум 73% голо-совало за шмарклю.. то чего сейчас они убивляются - что их голо послали?))

https://www.youtube.com/watch?v=0Dv9WoArHt8

Антиколомойський закон готовий. Чи буде підтримка МВФ?
смысл правки дубинского и Ко - сумму компенсации определяет не внешний независимый суд, а .. карманный Хозяйственный суд коломойского)
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что неумный то факт - хоть то хоть другое (яныку пара)
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Во время войны Черчиллю принесли на рассмотрение бюджет страны. Полистав документ, он спросил:
- А где же затраты на культуру?
- Так война же идёт, какая культура?!
- Если нет культуры, так зачем мы тогда воюем? - удивился Черчилль.

https://petrimazepa.com/beskulturnaa_nacia_cast_1
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Что взять с быдла, которое высмеивало Украину и украинцев перед кацапами?
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Нема бабла на культуру.
Взагалі - нема бабла в дежавній казні. Ні на що. Не лише на культуру.
Було, було - і зникло. Ще в минуломо році - було. Під кінець - зникло...
73/43%зебілів, ви це забезпечили всі разом
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Бот, сколько комментов накуячил сегодня? )
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саме ти, - бот касапський. І відповідно до тактики в твоїй методичці, на моє запитання не відповів, а перевів стрілку на іншу колію.
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73% лохов отдали страну на разграбление олигархам
Бюджет трещит по швам, голодные олигархи хотят жрать, так что бюджет будут урезать
тем более что 73 процентному быдлу культура не нужна
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руководитель главных культурных институтов теперь работает гетьманом...
стучите в 95-ый квартал,мож почують.
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вот какая доля шутовская
вся жизнь отдана стране-державе..
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КОЛИ РЕЗУЛЬТАТІВ НЕМАЄ ЦИХ ІНСТИТУТІВ, ТО І ФІНАНСУВАТИ ЇХ НЕМАЄ СЕНСУ! Тим більше в час пандемії!
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Ну кто сказал, что будет легко Это не просто замораживание достижений последних лет, а откат в 90-е, - обращение руководителей культурных институтов из-за возможного урезания финансирования - Цензор.НЕТ 5645 Хавайте ребята, хавайте Это не просто замораживание достижений последних лет, а откат в 90-е, - обращение руководителей культурных институтов из-за возможного урезания финансирования - Цензор.НЕТ 5030
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текст длинный и я его не осилил - много букф...
но как понимаю там про какой то очередной пипец, уже с культурой...
да и хрен с ней....
Нам простому и мудрому нариду насрать на энту культуру...., - все равно лучше Квартала 95, и Слуги Народа уже ничего не придумать...
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ничего на свете лучше нету
чем смотреть Квартал по интернету!
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всю эту мразоту сб оун за сутки бы построили....в чэргу за баландой...
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"...Как сообщает Цензор.НЕТ, в письме сказано, что в связи с эпидемией и введением карантина культурная сера окащалась под угрозой..." Источник: https://censor.net.ua/n3184311
Отака от культура.
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як слышиццо так и пишиццо...овощ узаконил.
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Весь смак, что все это в теме про культуру Это не просто замораживание достижений последних лет, а откат в 90-е, - обращение руководителей культурных институтов из-за возможного урезания финансирования - Цензор.НЕТ 1902
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Ребят, я, конечно, всё понимаю. Но сейчас стоит вопрос о ВЫЖИВАНИИ ГОСУДАРСТВА. О тысячах/десятках/сотнях тысяч смертей, которые нужно свести к минимуму в условиях ограбленной барыгой страной и бестолковой, неадекватной новой власти. КАКОЕ "ФИНАНСИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ИНСТИТУТОВ", ЕСЛИ У ВРАЧЕЙ НЕТ МАСОК И ДРУГИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ? НЕ ГОВОРЯ УЖЕ О ПРОСТЫХ ЛЮДЯХ! ВЫ В НЕАДЕКВАТЕ??? Не говоря уже о войне!

Во времена Второй Мировой в софке деятели культуры ездили с концертами на фронт- для поддержания бойцов и их духа. И никто не смел требовать "финансирования". Так что лучшее, что вы сейчас можете сделать- взять бандуры и на фронт с концертами. А лучше всего онлайн, из-за карантина. Это не просто замораживание достижений последних лет, а откат в 90-е, - обращение руководителей культурных институтов из-за возможного урезания финансирования - Цензор.НЕТ 4473
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питання про виживання держави Україна стояло 21.04 і 21.07 минулого року. І ви, 73/43%зебілів, вирішили його по своєму, за принципом "жрать+срать+ржать"
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***,это сколько же у нас дармоедов кормится за счет налогоплательщика,целое стадо культурных институтов,охренеть можно.
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Как достали эти МЫТЦИ! Кодло паразитов.
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какая такая культура поплавский притула 95 или эти на айситиви дурныки и весь сельский клуб.хлть бы постеснялись
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А где работа этих институтов, если в стране столько быдла?
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Культуру херити Неприпустимо.Без неї немає сенсу ніяка гуманітарна хренотєнь Это не просто замораживание достижений последних лет, а откат в 90-е, - обращение руководителей культурных институтов из-за возможного урезания финансирования - Цензор.НЕТ 4632
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И здесь разворовали зелуполикие)),в любой-то отрасли они мародерить умеют,на другое не способны,фанаты зе-намазывайте на хлеб "па приколу")))
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