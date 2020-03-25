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 Группа украинских туристов в Индии ждет возвращения на Родину: еды нет, все закрыто, "Друг" не помогает

В аэропорту индийского города Дели украинцы ожидают самолет для возвращения домой.

Об этом в эфире "24 канала" рассказал украинский турист Александр Савченко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы из Гоа добрались в Дели – это был очень сложный перелет, один из рейсов 8 раз переносили, мы успели на последний самолет, благодаря компании "Индиго". Мы прибыли ночью 24 марта в аэропорт, переночевали, но начала заканчиваться еда, на следующий день все начали голодать, здесь нет возможности что-то купить, потому что все вокруг закрыто", - объяснил Савченко.

Он добавил, что консул Александр Громов позже доставил им пищу – борщ и вареники, предположительно готовила его жена, что очень подняло настроение.

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По его словам, он, как и все туристы, зарегистрировался в системе "Друг", но это не помогло.

"Я не знаю, что это за система, она никак не помогает. С консулом мы связались через телеграм-группы. Мы организовались, нас где-то 415 человек в одной группе. Есть также страницы в Фейсбуке. Я рекомендую всем, кто застрял в Италии, Шри-Ланке, Мальдивах, подписаться на официальную группу посольства Украины в этих странах, и там вы найдете телеграм-группы, где есть туристы, которые попали в такую ​​же проблему. Там сможете связаться с консулом", - сказал турист.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184310
 
   
 Топ комментарии
 
А откуда у них бабки, летать как туристы, в зубожілой то стране?
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А я рекомендую всем, кто застрял в Италии, Шри-Ланке, Мальдивах - оставатся там куда поехали. Никто вас туда не посылал во время пандемии! Как туда поехали так и добирайтесь назад! ГОСУДАРСТВО вас туда не посылало! У государства и так забот куда, что бы вас тупорылых и загорелых евакуировать!
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В очередь, сукины дети ! После девочки с собачкой и после доминиканских узников за вами президентский борт прилетит ! Не раньше !
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А откуда у них бабки, летать как туристы, в зубожілой то стране?
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это хахлы поганые...они тебе плакать будут что денег нету..они устают ат вайны сидя в кабаке...
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почему бы этим несчастным не полетать ? это же не в военкомат идти и в окопах сидеть .. лучше мир посмотреть !
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это средний класс, это становой хребет государства, в отличие от безмозглой, ленивой и бесхребетной черни....
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доооо. ********* денег - и теперь средний класс?
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чмо разное,типа тебя, ни на что неспособно...
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те кто напистили - по Индиям не летают.
Индия, Египет, Шри-Ланка - это те кто работают и платят налоги. Основа государства.
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В очередь, сукины дети ! После девочки с собачкой и после доминиканских узников за вами президентский борт прилетит ! Не раньше !
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Добавьте и после заробитчан (предателей из Московии)...
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Хто вас туда **** ВАШУМАТЬ посилав...із яке бало ви ****** на гоа поперлись ???????
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415 туристов! Они тоже в ноябре улетели туда? Живите теперь там.
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чтобы жена консула их покормила борщом и варениками. В Индии! Теперь еще и привези их домой на шару. А тут бесплатно чтобы полечили и покормили.
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Я конечно все понимаю но "туристам", которые поехали в разгар пандемии отдыхать, государство ничего не должно. Здесь на месте своих проблем хватает
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скажите люди добрые, все туристы, уехавшие в момент тысяч смертей в Италии , чем вы думали ? ведь не оправдание , что билет был куплен заранее - мозги же за тур не продали?
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Ці виїхали вже в березні, треба було тоді записуватись в групи на повернення. Скільки довбнів по світу повелось на халяву.
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А я рекомендую всем, кто застрял в Италии, Шри-Ланке, Мальдивах - оставатся там куда поехали. Никто вас туда не посылал во время пандемии! Как туда поехали так и добирайтесь назад! ГОСУДАРСТВО вас туда не посылало! У государства и так забот куда, что бы вас тупорылых и загорелых евакуировать!
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сочуствия и сострадания не испытываю....
что со мной не так? Группа украинских туристов в Индии ждет возвращения на Родину: еды нет, все закрыто, "Друг" не помогает - Цензор.НЕТ 8316
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Туристы...а в стране война,между прочим.На передовую не хотите,если вас эвакуируют? нет?
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Заіпали вашу мать туристи! Їсти їм нічого-через вас скоро в Україні Голодомор -2 буде + при цій зеленій владі! Якого хрєна перлися в те Гоа-сидіть і не скавчіть !
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надо бы им сказать, что здесь их тоже ничего хорошего не ждет. Все сидят БЕЗ денег на карантине. Месяц будем сидеть. А в Индии тепло. Гуляй, не хочу. Ааа, не хотите? Так чего ж вы скулите. Скулить нужно было при взлете самолета туда, а не обратно.
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Начинайте граждане туристы по тихоньку робатёнку там подыскивать.
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А до сьогодні ви чим думали? Взяли путівки за 100 баксів і на що ви надіялись? Ті гроші, які зараз витрачають щоб забрати туристів із різних країн, краще було витратити хворим які пзбирають собі на операції по фейсбукам. То де вони побачать справедливість?
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Они же не виноваты, что границы закрыли
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глупцы, оставайтесь в Индии, там еда под ногами валяется и за отопление не нужно платить Ахметову
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Группа украинских туристов в Индии ждет возвращения...

А клоун мог-бы за свои личные средства прислать им велосипеды для возвращения домой..
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А ті туристи в Індії там з січня напевно? Чи просто ідіоти, бо адекватні люди просто б туди не поїхали.
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Вот такэ "зубажиння". Украинцы - 2-е место по количеству туристов в Египте, после Германии. Также куча туристов в Индии, Шри-Ланке, Доминикане, я уж молчу про Турцию.
Эти туристы - средний класс, который работает, платит налоги и содержит государство.
Это они - основа государства, а не социальные паразиты - пенсы или служащие на 3000 грн. в мес.
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russkiy ukrainec Сказки. Тем, кто работает, за счастье вырваться на 10 дней, в Турцию. Это те, кто зимует на Гоа, сдавая квартиру в Киеве, или Днепре. Работяг ты нашел.
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только в Египте в 2019 отдохнуло 1,5 млн. туристов из Украины.
Сказки - это "зубажиння".
Хотя после нескольких месяцев правления Зе, сказки становятся былью.
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И что ты хочешь гоашник,красиво отдохнул за тысячу километров от дома?отдыхай дальше,люди отказывают себе в продуктах,а ты хочешь за их счет полетать самолетом из прекрасного Гоа,вы приносили доход Индии и её туристическому бизнесу,пусть теперь они вас и содержат.
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ну насколько я знаю в индии можно не плохо питаться за 100 баксов целый месяц, ну конечно если исключить всякие деликатесы.
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надо просто перестать ездить в турпоездки....
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24 марта уже собирались лететь домой. Ну сколько тур на Гоа - в среднем 10 дней. Значит вылетали числа 14 марта. уже хипешь стоял во всю. но оно - живет по принципу - а за все уплачено. Теперь вопрос - а какие к кому претензии. Т.е. высылать за бедолагами чартер, за счет государства (мальчонка же педалирует тему: мы обращаемся к послу (консулу). Може стоит ему сказать - что у государства тоже ФОРС-МАЖОР. И, как он закончится (а бог его ведает как и когда) - тогда и обращайтесь, путешественники. а пока - в Индии коровы по городу ходят, жрать захочешь, подоишь. Кстати правильно написали - с такой то мордахой сколько раз он откосил от вызова в военкомат? т.е. тогда - ему было на государство, а главное на страну, НАС...ТЬ. Вот она ответочка бумерангом и прилетела. Осталось выслушать 800 рыл которые в мацкве сидят и вопят - заберите. тоже ссуки вспомнили про страну Украина и государство. А было все ок - сидели в мацквабаде и холуйничали на кацапов.
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