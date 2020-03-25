 Группа украинских туристов в Индии ждет возвращения на Родину: еды нет, все закрыто, "Друг" не помогает

Об этом в эфире "24 канала" рассказал украинский турист Александр Савченко, передает Цензор.НЕТ.
"Мы из Гоа добрались в Дели – это был очень сложный перелет, один из рейсов 8 раз переносили, мы успели на последний самолет, благодаря компании "Индиго". Мы прибыли ночью 24 марта в аэропорт, переночевали, но начала заканчиваться еда, на следующий день все начали голодать, здесь нет возможности что-то купить, потому что все вокруг закрыто", - объяснил Савченко.
Он добавил, что консул Александр Громов позже доставил им пищу – борщ и вареники, предположительно готовила его жена, что очень подняло настроение.
По его словам, он, как и все туристы, зарегистрировался в системе "Друг", но это не помогло.
"Я не знаю, что это за система, она никак не помогает. С консулом мы связались через телеграм-группы. Мы организовались, нас где-то 415 человек в одной группе. Есть также страницы в Фейсбуке. Я рекомендую всем, кто застрял в Италии, Шри-Ланке, Мальдивах, подписаться на официальную группу посольства Украины в этих странах, и там вы найдете телеграм-группы, где есть туристы, которые попали в такую же проблему. Там сможете связаться с консулом", - сказал турист.
Индия, Египет, Шри-Ланка - это те кто работают и платят налоги. Основа государства.
что со мной не так?
А клоун мог-бы за свои личные средства прислать им велосипеды для возвращения домой..
Эти туристы - средний класс, который работает, платит налоги и содержит государство.
Это они - основа государства, а не социальные паразиты - пенсы или служащие на 3000 грн. в мес.
Сказки - это "зубажиння".
Хотя после нескольких месяцев правления Зе, сказки становятся былью.