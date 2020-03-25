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Все про:безработица (310) выплаты (261)

 Правительство должно немедленно решить проблему выплат безработным, - Нестор

Правительство должно немедленно отреагировать на проблему остановки выплат безработным и предусмотреть возможность их дистанционного учета.

Об этом на своей странице в Facebook заявил глава киевской "Батькивщины" Виталий Нестор, передают Українські новини.
Он сообщил о массовых жалобах киевлян на остановку выплат по безработице, связанных с невозможностью посещать центры занятости из-за введенного карантина.

"Люди жалуются, что из-за карантина не имеют возможности планово посещать центры занятости, как того требует действующее законодательство. Это становится причиной для неначисления выплат", - отметил Нестор.

Кроме того, он обратил внимание на невозможность стать на учет по безработице людям, которые теряют работу в период карантина.


"Они не могут оперативно стать на учет и, фактически, остаются без какой-либо финансовой поддержки", - подчеркнул руководитель столичной "Батькивщины".

По словам Виталия Нестора, правительство должно немедленно решить данную проблему и предусмотреть возможность начислять выплаты и становиться на учет по безработице без физического посещения центров занятости.

"Необходимо срочно вносить изменения в Порядок регистрации, перерегистрации безработных и ведения учета лиц, ищущих работу, утвержденный Постановлением Кабмина №792 от 19 сентября 2018 года. Медлить нельзя - люди, которые в это непростое время потеряли работу, не могут себе позволить ждать", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3184308
 
   
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Зеленский должен запилить ролик для безработных....
Призвать их к ответственности....
Пандемия сейчас - они должны это понимать и не клянчить денег как дикуны с Средневековья...
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Срочно всем зебилам выдать зарплату линейками, пусть меряют ... от правительства Правительство должно немедленно решить проблему выплат безработным, - Нестор - Цензор.НЕТ 360
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Выдать ВСЕМ украинцам по 100 000 долларов немедленно !!!
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Срочно всем зебилам выдать зарплату линейками, пусть меряют ... от правительства Правительство должно немедленно решить проблему выплат безработным, - Нестор - Цензор.НЕТ 360
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нємєдлєнно прєкратіть скігліті і браті лапаті!*********..
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Лопаты тоже распродали из госрезерва, им нужно языком, языком
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Зеленский должен запилить ролик для безработных....
Призвать их к ответственности....
Пандемия сейчас - они должны это понимать и не клянчить денег как дикуны с Средневековья...
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А ще обіцяли разово виплатити 1000 грн пенсіонерам, яких не дали. Тепер зевлада і зебрехло синонім.
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правительство должно немедленно решить данную проблему и предусмотреть возможность начислять выплаты и становиться на учет по безработице без физического посещения центров занятостиИсточник: https://censor.net.ua/n3184308

От тут і попре, кількість безробітних буде рости як і кількість інфікованих після появи тестів.
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Правильно,тем более их сейчас добавилось,те которые с заработков теперь станут на учёт,за месяц ещё пару миллионов вернётся.
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