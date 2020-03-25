 Из дому люди работают в среднем на 2 часа дольше, чем из офиса, - исследование

Рост продолжительности рабочего дня показало исследование американской компании NordVPN, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Самый большой прирост продолжительности работы наблюдается в США. Там сотрудники работают в среднем на 3 часа дольше, таким образом увеличив продолжительность рабочего дня на 40%.

В Великобритании, Франции, Испании и Канаде рабочий день на "удаленке" длится в среднем на 2 часа дольше, чем в офисе. При этом итальянцы продемонстрировали рост лишь на 10%.

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Тенденцию можно объяснить тем, что людям не нужно тратить время на дорогу на работу.

"Данные также показали, что сотрудники начинают работать раньше, но заканчивают работать одновременно", - объясняет Даниэль Маркусон, эксперт по цифровой конфиденциальности в NordVPN. "Возможно, это можно объяснить тем, что люди не ездят на работу, и вместо того, чтобы терять время в пробках, они предпочитают работать".

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Также Маркусон считает, что после окончания карантина многие компании станут лояльнее к работе из дома.