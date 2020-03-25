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 Из дому люди работают в среднем на 2 часа дольше, чем из офиса, - исследование

Отправленные на удаленную работу сотрудники заканчивают рабочий день в привычное время, а вот начинают его на несколько часов раньше, так как не тратят время на дорогу.

Рост продолжительности рабочего дня показало исследование американской компании NordVPN, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Самый большой прирост продолжительности работы наблюдается в США. Там сотрудники работают в среднем на 3 часа дольше, таким образом увеличив продолжительность рабочего дня на 40%.

В Великобритании, Франции, Испании и Канаде рабочий день на "удаленке" длится в среднем на 2 часа дольше, чем в офисе. При этом итальянцы продемонстрировали рост лишь на 10%.

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Тенденцию можно объяснить тем, что людям не нужно тратить время на дорогу на работу.

"Данные также показали, что сотрудники начинают работать раньше, но заканчивают работать одновременно", - объясняет Даниэль Маркусон, эксперт по цифровой конфиденциальности в NordVPN. "Возможно, это можно объяснить тем, что люди не ездят на работу, и вместо того, чтобы терять время в пробках, они предпочитают работать".

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Также Маркусон считает, что после окончания карантина многие компании станут лояльнее к работе из дома.

Источник: https://censor.net.ua/n3184305
 
   
 Топ комментарии
 
правда, но в то же время смотрю по тому, шо у нас происходит, то ативность и выхлоп когда из дома - процентов 60% от того что обычно.
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Не так легко, взяти і почати спати на дві години довше.
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правда, но в то же время смотрю по тому, шо у нас происходит, то ативность и выхлоп когда из дома - процентов 60% от того что обычно.
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Залежить ще від персональної мотивації. Є чіткий task list і конкретний дід-лайно, плюс фінансова зацікавленість - тож поточні завдання в мене зараз навіть перевиконані з випередженням на день ))
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все так, те у кого есть dead lines идут, ну или стараются идти "нога в ногу" с ними, но они во первых не у всех есть, а во втортых любой вопрос который можно на работе решить за 5 мин, сейчас обычно заканчивается setup a conference call, на котором почему ето еще оказываются и люди, которые там абсолютно не нужны и вообще все ето отнимает намного больше времени...
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бубочка кайлом машет не разгибаясь 24 часа в сутки...
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А позже встать и начать работать в обычное время никому и в голову не пришло...
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Не так легко, взяти і почати спати на дві години довше.
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Никто удалённо не работает ,это чушь собачья !!! Иди *** разгрузи машину или выкопай яму или стул сделай или рыбу закопти дистанционно ... Из дому люди работают в среднем на 2 часа дольше, чем из офиса, - исследование - Цензор.НЕТ 7435
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Никто удалённо не работает, это чушь собачья

...
Дозвольте висловити припущення: ви вважаєте, що працювати - це лише копати ями та розвантажувати фури? А все, що поза межами примітивної праці - то не праця, то "интелехентьі всякие очки понацепили и дрочат по офисам, я без всяких айтишников на лелюфоне квартал смотрю!"
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Нет конечно...работа не только копать ямы и разгружать фуры...
Но дело в том...что если это не айти предприятие...где работа в офисе это вся работа предприятия...а работа в офисе производственного предприятия к примеру...то работа офисного менеджера напрямую завязана с работой рабочих...
Отгрузка продукции..заказ материалов и комплектующих...запчастей...и прочего..
И если рабочие не работают..ничего не производят...ничего не отгружается...ничего не закупается...то какая удаленная работа для менеджера есть??
Ну на неделю две найдется что делать...хвостов всегда хватает...ну отчеты напишут...ну базы упорядачат...а дальше?
Да и зарплата то от работы рабочих зависит...из воздуха не берется...
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Наверно обед теперь как положено. Не спеша, со сном.
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