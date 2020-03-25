 "Укрзализныця" заверяет, что компенсирует 100% стоимости билетов на поезда

Об этом сообщает пресс-служба УЗ, передает Цензор.НЕТ

"Укрзализныця напоминает, что пассажиры могут вернуть билеты на все поезда, которые должны были отправиться после 18 марта. При этом им будет компенсировано 100% стоимости билета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что железнодорожное пассажирское сообщение будет восстановлено после принятия соответствующего решения правительством Украины.

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