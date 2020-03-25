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Все про:билеты (269) Укрзализныця (1852) возврат (49)

 "Укрзализныця" заверяет, что компенсирует 100% стоимости билетов на поезда

Акционерная компания "Укрзализныця" заверяет, что компенсируют 100% стоимости билетов на все поезда, которые должны были отправиться после 18 марта.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ, передает Цензор.НЕТ

"Укрзализныця напоминает, что пассажиры могут вернуть билеты на все поезда, которые должны были отправиться после 18 марта. При этом им будет компенсировано 100% стоимости билета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что железнодорожное пассажирское сообщение будет восстановлено после принятия соответствующего решения правительством Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184304
 
 
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Зато наши доблестные "эвакуаторы" МАУ, SkyUp, вдоволь попиарившиеся и неплохо заработавшие на карантине, сообщают купившим билеты на даты карантина: "возврат денег за билеты не предусмотрен тарифом вашего бронирования", "вам могут быть возвращены средства только за сбор аэропорта", "несмотря на то, что в Чехию/Австрию/Словакию введен запрет на прибытие граждан других стран, наша авиакомпания выполняла этот рейс и оснований для возврата вам стоимости билетов нет" и проч. А команда зеленой плесени, разумеется, не призовет этих негодяев к ответу. Кто ж обидит бабу Беню?
В Украине нет законов, нет совести, посмотрим, что скажет ЕСПЧ, европейские компании по компенсациям за отмененные рейсы.
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