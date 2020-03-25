 Еще 32 украинца вернулись из Ливана, судьба украинских граждан в Сирии остается неопределенной, - посол Осташ

Об этом сообщил посол Украины в этой стране Игорь Осташ, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Посольством Украины в тесном взаимодействии с авиакомпанией BravoAirways организован уже второй рейс из Бейрута для возвращения на родину 32 украинских граждан. (24 марта. - Ред.). Среди них несколько семей, а также украинцы, которые работали по контракту. Отдельное внимание было уделено украинскому туристу, прилетевший несколько дней назад в Ливан из Сомали. На момент его прилета Ливан был единственной страной, которая еще принимала рейсы из Сомали. Усилиями посольства он также уже дома", - сообщил посол.

Среди трудностей в организации эвакуации украинцев из-за рубежа посол назвал то, что в Ливане полностью закрыт аэропорт в Бейруте, все авиационные, сухопутные и морские пути. До сих пор неопределенной остается судьба украинцев в Сирии, добавил посол.

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Напомним, 16 марта из Ливана в Украину вернулись 74 человека.