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 ООН запускает глобальный план гуманитарного реагирования на коронавирус, для Донбасса предусмотрено 33 млн долл.

Генеральный секретарь ООН в среду объявил о запуске Глобального плана гуманитарного реагирования на коронавирус с общим бюджетом $ 2 млрд, который предусматривает выделение более $ 30 млн на борьбу с Covid-19 на востоке Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Глобальный план, о котором сегодня заявил Генсек ООН, имеет пакет помощи для Украины. Сначала речь шла о выделении $20 млн на борьбу с коронавирусом, но по итогам переговоров с представителями соответствующих структур ООН, сумма пособия была увеличена до $33 млн", - отметил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

По его словам, эти средства пойдут для организации гуманитарного реагирования именно на востоке Украины по обе стороны разграничения. План предусматривает поддержку учреждений здравоохранения; обеспечение продовольственной безопасности и товаров первой необходимости; поддержку пожилых людей и людей с инвалидностью в условиях самоизоляции; помощь в организации дистанционного школьного образования.

"Нужно позаботиться о том, чтобы наиболее незащищенные категории украинцев имели средства для лечения и минимизации негативного влияния коронавируса", - подчеркнул постоянный представитель Украины при ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек ООН Гутерреш призвал снять санкции с России и других преступных режимов

В общем, Глобальный план ООН гуманитарного реагирования на Covid-19 предусматривает привлечение $2 млрд с целью прекращения неконтролируемого распространения коронавируса по всей Южной Америке, Африке, Ближнем Востоке и Азии. Он обеспечивает, в частности, доставку необходимого лабораторного оборудования и медикаментов; установление дополнительных станций для личной гигиены проведение информационных кампаний о том, как защитить себя и других от вируса. Кроме того, в регионах Африки, Азии и Латинской Америки будут организовываться авиамосты и хабы для перемещения гуманитарных работников и обеспечение поставок.

Как сообщилКислица, параллельно украинская сторона проработала с ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН другой пакет помощи на $38 млн для Украины. Он включает поддержку в закупке лекарств и оборудования, усиление координации на местах и ​​обеспечение профессионального анализа ситуации в стране.

Также читайте: ООН и ВОЗ разрабатывают для Украины два плана помощи в борьбе с COVID-19 с бюджетом около $58 млн, - Кислица

Источник: https://censor.net.ua/n3184301
 
 
 Топ комментарии
 
Идите нахрен со своим дамбасом, изза зелёных тварей по всей Украине нет масок и лекарств!
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На Донбассе - украинцы? А мы тогда кто?
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Значить таки правда - про фото з масками від блазня для Домбасу... ООН запускает глобальный план гуманитарного реагирования на коронавирус, для Донбасса предусмотрено 33 млн долл. - Цензор.НЕТ 5577
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Найьивніге, що коронавірусу там нема. Там лише пневмонія, як вони самі кажуть. А щодо допомпюоги, то її розграбують ілевову частку - обдроченці.
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На Донбассе - украинцы? А мы тогда кто?
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судя по результатам выборов ... трудно сказать ...
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На оккупированном бамбасе все бабосы пойдут в карман террористов
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иди домой, там террористы положат в карман всё
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Идите нахрен со своим дамбасом, изза зелёных тварей по всей Украине нет масок и лекарств!
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кацапским боевикам нужнее .. эти все лекарства они нам и загонят ...
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шекели давать только после закрытия границы с мокшанией...
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теперь чечены с бурятами на это деньги месяц гулять будут ..
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Як вводити миротворців - то зась, а як відкупитися від терористів, то будь ласка - 33 млн доларів.
А для всієї України - лише 38 млн $, і то від купи міжнародних організацій... ООН запускает глобальный план гуманитарного реагирования на коронавирус, для Донбасса предусмотрено 33 млн долл. - Цензор.НЕТ 4447
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Он тебе предусмотрен, длину толщину сам выбери
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стрелочник хуже ...пид... так что выберай
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Там пенсионеры по две пенсии получают и ещё гуманитарку регулярно дают, причём всем, детям, взрослым, дают хорошие наборы продуктов. Теперь гуманитарки будет ещё больше, и средства защиты раздадут, я так понимаю???? Не хило устроились. И нахрена им "войну" заканчивать? Это же можно остаться без всего, с одной мизерной пенсией и без халявы. И кто то думает что они захотят назад в Украину?
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Вот кого точно не надо спасать ООН так это тех сепаратистов на Донбассе от короновируса!!!!
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"накуплю себе сухих штанов" (внештатный советник)
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А що ви хотіли? ООН у своєму репертуарі.
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Ну да, одним увеличивают халяву, а другим только кредит дают, да и то при условии что те свою землю продадут за бесценок целыми областями, оптом. О така у...ня, малята.
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ООН імпотентна організація. Що вони можуть запустити, тим більше глобального.
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