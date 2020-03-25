 ООН запускает глобальный план гуманитарного реагирования на коронавирус, для Донбасса предусмотрено 33 млн долл.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Глобальный план, о котором сегодня заявил Генсек ООН, имеет пакет помощи для Украины. Сначала речь шла о выделении $20 млн на борьбу с коронавирусом, но по итогам переговоров с представителями соответствующих структур ООН, сумма пособия была увеличена до $33 млн", - отметил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

По его словам, эти средства пойдут для организации гуманитарного реагирования именно на востоке Украины по обе стороны разграничения. План предусматривает поддержку учреждений здравоохранения; обеспечение продовольственной безопасности и товаров первой необходимости; поддержку пожилых людей и людей с инвалидностью в условиях самоизоляции; помощь в организации дистанционного школьного образования.

"Нужно позаботиться о том, чтобы наиболее незащищенные категории украинцев имели средства для лечения и минимизации негативного влияния коронавируса", - подчеркнул постоянный представитель Украины при ООН.

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В общем, Глобальный план ООН гуманитарного реагирования на Covid-19 предусматривает привлечение $2 млрд с целью прекращения неконтролируемого распространения коронавируса по всей Южной Америке, Африке, Ближнем Востоке и Азии. Он обеспечивает, в частности, доставку необходимого лабораторного оборудования и медикаментов; установление дополнительных станций для личной гигиены проведение информационных кампаний о том, как защитить себя и других от вируса. Кроме того, в регионах Африки, Азии и Латинской Америки будут организовываться авиамосты и хабы для перемещения гуманитарных работников и обеспечение поставок.

Как сообщилКислица, параллельно украинская сторона проработала с ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН другой пакет помощи на $38 млн для Украины. Он включает поддержку в закупке лекарств и оборудования, усиление координации на местах и ​​обеспечение профессионального анализа ситуации в стране.

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