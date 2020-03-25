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 Россия должна проверить на коронавирус украинских заключенных и обеспечить им надлежащую медпомощь, - Денисова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой относительно обследования и тестирования на коронавирус украинских политзаключенных в РФ и оккупированном Крыму.

Об этом украинский омбудсмен сообщила на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Вопреки взятым на себя Российской Федерацией международным обязательствам, большинство из пяти тысяч граждан Украины, которые находятся в пенитенциарных учреждениях РФ и временно оккупированного Крымского полуострова, не получают надлежащей медицинской помощи, несмотря на то, что входят в группу особо не защищенных от заражения коронавирусной инфекцией", - написала она.

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Денисова отметила, что получает обращения заключенных граждан Украины. "Наши сограждане жалуются на ненадлежащие условия содержания и неоказание соответствующей медицинской помощи, что недопустимо в условиях объявленной пандемии коронавирусной инфекции Covid-19, ведь пенитенциарные учреждения считаются усилителями распространения инфекционных заболеваний и являются местами с высоким риском заражений", - подчеркнула она.

В этой связи омбудсмен обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой немедленно принять меры, с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения в условиях пандемии коронавирусной инфекции, с целью обеспечения прав заключенных граждан Украины.

"В частности, провести квалифицированное обследование с обязательным тестированием на коронавирус, по результатам которого предоставить необходимую медицинскую помощь в соответствии с диагнозами. Также требую обеспечить надлежащие условия содержания в местах несвободы, чтобы не допустить распространения и дальнейшее инфицирование удерживаемых лиц", - отметила она .

Денисова также призвала представителей международного сообщества взять на контроль ситуацию по обеспечению Российской Федерацией прав граждан Украины на жизнь и здоровье в условиях мест несвободы, "чтобы не допустить фатальных последствий для их жизни".

Россия должна проверить на коронавирус украинских заключенных и обеспечить им надлежащую медпомощь, - Денисова 01
Россия должна проверить на коронавирус украинских заключенных и обеспечить им надлежащую медпомощь, - Денисова 02

Источник: https://censor.net.ua/n3184299
 
 
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Можна було літаками прямо в Бергамо направити "допомогу", но русня прилетіла в Рим і тепер через всі Італію їде конвоєм під камери
Россия должна проверить на коронавирус украинских заключенных и обеспечить им надлежащую медпомощь, - Денисова - Цензор.НЕТ 2002 Піар
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Італійська ЛаСтампа каже, що 80% російської допомоги Італії у боротьбі з коронавірусом може бути зовсім або майже некорисною і непридатною до реальних потреб. Якщо так, то це або некомпетентність або чистий піар. Собі допомагають, а не Італії.
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Денисова, своих проверьте, а потом от кого-то требуйте. Нет, мне это нравится. Покажите пример, проверьте всех украинцев, слабо? Что за рвение и милосердие особенное к преступникам? А права на безопасное пространство, на защиту здоровья, добропорядочных граждан когда и кто начнет соблюдать и не нарушать? В аптеках нет никаких средств защиты, нет антисептиков!!! Почему Денисова не кричит об этом на всех каналах? Почему ее только зеки интересуют, причём в иностранных тюрьмах? Они находятся в изоляции, им не надо ходить в магазин, аптеку, замкнутый коллектив, у них меньше шансов заразиться, чем у любого на свободе, в сотни раз!
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