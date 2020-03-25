 33 человека с начала года умерли от пневмонии в Донецкой области

Об этом на пресс-брифинге в Донецкой ОГА заявил заместитель начальника управления - начальник отдела стратегического развития здравоохранения и обеспечения лекарственными средствами управления организации и развития медицинской помощи населению Александр Педенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Заболеваемость пневмонией. Данные составлены на 17 марта: в Донецкой области подтвержден диагноз пневмония у 3 266 человек, из которых 33 человека умерли", - сказал Педенко.

Позднее в ОГА уточнили, что данные о заболевании пневмонией предоставлены с начала 2020 года, то есть, с 1 января по 17 марта.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 случаев коронавирусной болезни Covid-19, из них 4 летальные, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. Одним из осложнений Covid-19 является пневмония.

Читайте также: В Нацгвардии назвали фейком информацию о заражении своего военнослужащего COVID-19

По данным Worldometers, в мире зарегистрировано 439 940 случаев заражения коронавирусом, в частности 19 744 летальные, 111 942 человека выздоровели.