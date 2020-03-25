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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 33 человека с начала года умерли от пневмонии в Донецкой области

В Донецкой области с начала 2020 года заболели пневмонией 3 266 человек, из которых 33 - умерли.

Об этом на пресс-брифинге в Донецкой ОГА заявил заместитель начальника управления - начальник отдела стратегического развития здравоохранения и обеспечения лекарственными средствами управления организации и развития медицинской помощи населению Александр Педенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Заболеваемость пневмонией. Данные составлены на 17 марта: в Донецкой области подтвержден диагноз пневмония у 3 266 человек, из которых 33 человека умерли", - сказал Педенко.

Позднее в ОГА уточнили, что данные о заболевании пневмонией предоставлены с начала 2020 года, то есть, с 1 января по 17 марта.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 случаев коронавирусной болезни Covid-19, из них 4 летальные, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. Одним из осложнений Covid-19 является пневмония.

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По данным Worldometers, в мире зарегистрировано 439 940 случаев заражения коронавирусом, в частности 19 744 летальные, 111 942 человека выздоровели.

Источник: https://censor.net.ua/n3184298
 
 
 Топ комментарии
 
Що далі, якщо медики не потрібні, а треба слуги народу? Нехай тепер лікують слуги народу!
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Я вже прибрав цей пост. Добре що колеги по форуму вчасно вказали на помилку. 33 человека с начала года умерли от пневмонии в Донецкой области - Цензор.НЕТ 3353
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Не лякайте людей, хтось не перерахує і вжахнеться.
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Я вже прибрав цей пост. Добре що колеги по форуму вчасно вказали на помилку. 33 человека с начала года умерли от пневмонии в Донецкой области - Цензор.НЕТ 3353
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і я про це - у київській понад 64...- аналогічно і в чернівецькій
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Що далі, якщо медики не потрібні, а треба слуги народу? Нехай тепер лікують слуги народу!
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Не всі медики це обрали😒 При цьому платити будуть усі.
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Та вы что... А чего ЧС не ввели ещё в феврале? Цифры то в сравнении с короной поболее будут.
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статистика в среднем примерно в 2 раза лучше, чем смертность от пневмонии в мире...не так уж плохо
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