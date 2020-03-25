EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  2653  10
Материалы по теме:
Все про:карантин (1305) таможня (1610) Макаренко Анатолий (146) COVID-19 (1954) коронавирус (643)

 Таможенники должны получить разъяснение, как действовать с товарами медназначения, чтобы потом не попасть в тюрьму, - советник министра финансов Макаренко

Гостаможслужба должна совместно с Минздравом и Государственной службой по вопросам труда в ближайшие часы предоставить в таможенные органы на местах разъяснения относительно порядка оформления товаров медназначения в связи мерами, принятыми Кабмином в условиях карантина из-за коронавируса.

Об этом Цензор.НЕТ заявил советник министра финансов Анатолий Макаренко, которого мы попросили прокомментировать скандальную ситуацию с таможенным оформлением аппаратов ИВП на Киевской таможне. Как сообщало ранее издание, закупленные аппараты уже третий день стоят на таможне.

"Таможня стала заложником справедливого возмущения тех, кто хочет быстро и эффективно помочь нашей медицине и гражданам средствами защиты, аппаратами искусственной вентиляции легких и другими товарами медицинского назначения, которые сейчас будут массово ввозиться на территорию Украины, - говорит Анатолий Макаренко. – Но есть требования закона, по которым работают таможенники, они не имеют права их нарушать".

По его словам, в данном случае речь идет о трех проблемных моментах. Первое – это урегулирование вопроса уплаты НДС. Можно ли считать постановление Кабмина основанием для освобождения от уплаты этого налога? Ни налоговый кодекс, ни действие ряда Технических регламентов не распространяется на медоборудование и не дает однозначных оснований для того, чтобы освободить человека или предприятие, ввозящее медоборудование от уплаты НДС.

Второе – это процедура предоставления разрешительных документов в таможенные органы. На данный момент она осложнена. Сначала надо обратиться в Минздрав и предоставить все данные о товаре, а также объяснить, с какой целью его ввозят. Взамен в этом ведомстве предоставляют справку о том, что введение такого оборудования в оборот необходимо.

Такие же данные, включающие номер партии или серийный номер, информацию о производителе, данные о назначении оборудования, способе действия оборудования и снова же цели ввоза. Все тоже придется проделать, если вы ввозите средства защиты.

Только получив разрешительные документы от этих двух ведомств, таможня сможет провести таможенное оформление товара.

"Я прекрасно понимаю таможенников, которые должны эти документы обязательно получить, потому что не дай Бог что-то произойдет в ходе использования того или иного медицинского оборудования, которое будет ввезено в Украину. За все, что будет ввезено в незаконный способ, придется отвечать. Прокуратура в итоге выйдет на стрелочника, мы это уже проходили, когда в 2009 году в Украину ввозились во время эпидемии "скорые помощи". Два моих подчиненных таможенника пошли в тюрьму. Это люди, которые пытались адекватно ситуации выполнить свой гражданский долг, но они нарушили закон, - говорит советник министра. - Поэтому настаиваю на том, чтобы было четкое разъяснение для таможенных органов относительно их действий, чтобы таможенники не пошли в тюрьму, когда закончится пандемия".

Сейчас Киевская таможня, по информации Анатолия Макаренко, обратилась в центральный аппарат Гостаможслужбы. Гостаможслужба в свою очередь направила письма в Минздрав и Госслужбу по вопросам труда. "Думаю, в ближайшие часы все разъяснения будут, - подчеркнул он. - Эта ситуация прецедентная. С подобными проблемами столкнутся на всех таможнях. Всем госструктурам, которые отвечают за эти вопросы, необходимо срочно скоординировать свои усилия".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Таможенники на Полтавщине наладили схему "быстрого и дешевого" оформления импортных автомобилей. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3184297
 
 
 Топ комментарии
 
вот вам и турборежим... только когда надо принять что-то нужное зеленым для дерибана, и ночью соберутся
 показать весь комментарий
 
поступить как Индия ни медикаментов ни жратвы на продажу, пропустил фуру через таможню? расстрелять !
 показать весь комментарий
 
так там два пути, или СУММА или ТЮРЬМА третьего не дано.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
так там два пути, или СУММА или ТЮРЬМА третьего не дано.
 показать весь комментарий
 
 
Та яка різниця - "За это ответят другие товарищи!" (С) - з х/ф "Зеркало для героя"
 показать весь комментарий
 
..макаренко, ты какого хера там сидишь при всех царях?...не научился еще понимать, что можна, а что нельзя, за бумажки воров прятать пытаешься?.. иди уже на отдых, нацаревал, хватит, больше вытаскивать тебя с кичи никто не будет.... Таможенники должны получить четкое разъяснение, как им действовать с товарами медназначения во время пандемии, чтобы не попасть в тюрьму, - советник министра финансов Макаренко - Цензор.НЕТ 7093
 показать весь комментарий
 
 
поступить как Индия ни медикаментов ни жратвы на продажу, пропустил фуру через таможню? расстрелять !
 показать весь комментарий
 
 
вот вам и турборежим... только когда надо принять что-то нужное зеленым для дерибана, и ночью соберутся
 показать весь комментарий
 
 
поступайтє по совєсті, уму і чєсті, а нє по мотівам своєй нєуйомной жадності
 показать весь комментарий
 
 
включайтє здравий смисл - за АШВЛ вас нє осудят, йєслі ви іх пропустітє сюда даже с нарушеніямі. А за то шо ви пропустілі маскі туда - будітє прокляти, нєвзірая шо по бумашкам всьо правільно
 показать весь комментарий
 
 
В 2009-м за Opel Combo "скорые" тоже говорили что не осудят а потом пришел Янукович и затягали по тюрьмам. Так что таможенники уже учёные, пока не примут изменения в ЗАКОН (поставнова Кабмина до задницы) никто без НДС не оформит! А вы жрите теперь, не обляпайтесь !
 показать весь комментарий
 
 
Типа - какой данью обложить?
Медикаменты сейчас пользуются ОСОБЕННЫМ спросом
Вот и думают - как руки погреть
Это нужно же выдумать кучу честных способов, чтобы обойти закон!!!
 показать весь комментарий
 
Когда вывозились средства защиты, такие вопросы никто не задавал - все ок.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх