 Мэрия Тернополя просит жителей анонимно сообщать о гражданах, прибывших из-за рубежа и избегающих мер самоизоляции

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.
"Если вам известны случаи, когда граждане, которые вернулись из других стран или другого населенного пункта, где наблюдается распространение COVID-19 и умышленно избегают соответствующие меры самоизоляции просим сообщить", - говорится в сообщении.
Также информировать о нарушении карантина предлагают на "горячую линию" городского совета.
Напомним, в Тернопольской области зафиксированы 4 случая коронавирусной инфекции.
До речі, новина то від ТСН, канал Г+Г.
А быдло, которое считает что для них законы не писаны, поэтому можно нарушать карантинный режим, это типа борцы против системы?
Общался с соседом. Говорит у нас с села каждый день народ ездит в Киев, и довольно много людей. Кроме того, вчера приехало 9 заробитчан...карантин говорите? Шалаются по поселку будто так и надо. Писец сознательность...Правда менты приехали, что-то в поселке им понадобилось, надеюсь будут проверять и шлепать карантинщиков... Но факт - если хоть один из них разносчик, то всему селу писец.
Пшел вон.
Брысь чучело
Тепер доносьте що той був! А якщо він сусідам сказав що був в Польщі, а сам шабаював десь ... то як буде доказувати що не був у польщі? Думаєте нші менти будутьпереівіряти? Та по їх даним скоро янукович окажеться постійно проживавшим під Києвом!
Блогер Луганський - в ДНР страшен не сам по себе русский мир, а стукачество!
От вам бабуня і совок вертається!
Зробили всі передумови для стукачества, паніка, істерія, страх і тепер сцар харош, народ говно!