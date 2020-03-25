 Мэрия Тернополя просит жителей анонимно сообщать о гражданах, прибывших из-за рубежа и избегающих мер самоизоляции

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"Если вам известны случаи, когда граждане, которые вернулись из других стран или другого населенного пункта, где наблюдается распространение COVID-19 и умышленно избегают соответствующие меры самоизоляции просим сообщить", - говорится в сообщении.

Также информировать о нарушении карантина предлагают на "горячую линию" городского совета.

Напомним, в Тернопольской области зафиксированы 4 случая коронавирусной инфекции.

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