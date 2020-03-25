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 Мэрия Тернополя просит жителей анонимно сообщать о гражданах, прибывших из-за рубежа и избегающих мер самоизоляции

Власти г. Тернополь просят местных жителей информировать их о случаях, когда граждане, прибывшие из стран, в которых распространен COVID-19, пренебрегают правилами самоизоляции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"Если вам известны случаи, когда граждане, которые вернулись из других стран или другого населенного пункта, где наблюдается распространение COVID-19 и умышленно избегают соответствующие меры самоизоляции просим сообщить", - говорится в сообщении.

Также информировать о нарушении карантина предлагают на "горячую линию" городского совета.

Напомним, в Тернопольской области зафиксированы 4 случая коронавирусной инфекции.

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Мэрия Тернополя просит жителей анонимно сообщать о гражданах, прибывших из-за рубежа и избегающих мер самоизоляции 01

Источник: https://censor.net.ua/n3184295
 
 
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видайте їм зброю - вони самі вирішать проблему Віруса
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Светлые идеи ГУЛАГа живут и побеждают! А сообщать о тех, кто плохо говорил о величайшем политике современности выдающемся писюанисте зе скоро призовём? А о великом вирусологе ляшко? Мэрия Тернополя просит жителей анонимно сообщать о гражданах, прибывших из-за рубежа и избегающих мер самоизоляции - Цензор.НЕТ 5910
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Ну і? В лікарні, під апаратом ШВЛ, то нахрена її возити? Реально? Нахренна її потрібно було перевозити, наражати на небезпеку купу народу, бо в родичів істерика? Думати перед тим, як таку херню постити не пробував? Чи нема чим, одні зелені шмарклі?
До речі, новина то від ТСН, канал Г+Г.
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Страна плавно переходит в режим аля-37. Плюс масштабный деребан.
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Конечно, ну как не заговорить о стукачах, совке и о 37-м!
А быдло, которое считает что для них законы не писаны, поэтому можно нарушать карантинный режим, это типа борцы против системы?
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это просто писец. вчера 9 заробитчан приехало и блукают по селу - в магазин з пойлом, девки...
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любишь совок - люби. но не надо это преподносить как признак здоровой психики и адекватности.
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Я не люблю провокаторов, вроде тебя.
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ты любишь совок. я знаю. а ещё ты любишь подменять тезисы и работать в паре с другим коллегой из лахты. держи 11.80
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Совок это как раз ты - скрывать преступления. В Европе, к которой ты так стремишься свалить из совка, тебя бы уже выпотрошили и высушили. Есть требование - исполняй. Почему ваше быдло по европейским дорогам бухое не ездит, а здесь воля?
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Все кацапы отписались про стучать? В том числе и на чистом украинском языке. Это не стучать, господа дегенераты, это соблюдать закон, беспокоиться о здоровье окружающих и о своем здоровье. Если вы не понимаете этого, надеюсь вас постигнет "суровая кара" в 17000 гривен штрафа и горячий котел со смолой на том свете.
Общался с соседом. Говорит у нас с села каждый день народ ездит в Киев, и довольно много людей. Кроме того, вчера приехало 9 заробитчан...карантин говорите? Шалаются по поселку будто так и надо. Писец сознательность...Правда менты приехали, что-то в поселке им понадобилось, надеюсь будут проверять и шлепать карантинщиков... Но факт - если хоть один из них разносчик, то всему селу писец.
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чистый кацап-стайл с повышенными хамством и истеричностью... а по сути есть, что сказать? Мэрия Тернополя просит жителей анонимно сообщать о гражданах, прибывших из-за рубежа и избегающих мер самоизоляции - Цензор.НЕТ 275
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Чего тебе лахтинец? Водки нет, иди с миром.
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какая прелесть: Все, кто не согласен со мной, лахтинцы. держи уже свои 11.80, кацапа. Мэрия Тернополя просит жителей анонимно сообщать о гражданах, прибывших из-за рубежа и избегающих мер самоизоляции - Цензор.НЕТ 9745
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По сути, лахта, есть что возразить? Расскажи, почему такое быдло как ты, в европе законы соблюдает, а сюда возвращается и все по-хрену? Свой народ не заслужил, чтобы ты их не заражал? Чихни на своих родителей, *******
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держи добавку... по сути всё очень просто: ты подменил тезис и мечешь фекалии. со сливными бачками в полемику не вступают.
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Вот потому мне с таким болваном как ты говорить не о чем. Пшел вон.
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моя ты бубочка: держи 11.80. в качестве премии за идеальный кацапизм.
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что ж тебя хозяин так плохо кормит-то! Мерія Тернополя просить жителів анонімно повідомляти про громадян, які прибули з-за кордону і які уникають заходів самоізоляції - Цензор.НЕТ 4231разорим твою ФСБ гонораром тЭбЭ Мерія Тернополя просить жителів анонімно повідомляти про громадян, які прибули з-за кордону і які уникають заходів самоізоляції - Цензор.НЕТ 4231
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брысь кацап. как тебя еще послать? ты их в дверь, а они в окно...вот уж натура тупорылая.
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нямкай, бомжа урюпинская. Мерія Тернополя просить жителів анонімно повідомляти про громадян, які прибули з-за кордону і які уникають заходів самоізоляції - Цензор.НЕТ 4150 и с напарником делиться не забудь.
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как переведёшь на украинский "опыт", а хохол фейковый?
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Как говорится можно вывести девушку из села, но вот село из девушки практически невозможно. Это я к чему. К тому что понятие ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН (причем независимо от социального статуса) с чувством гражданской ответственности у нас еще не скоро появится. А потом спрашиваем почему мы так хреново живем.
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так эти уроды в европе чтут законы, и бухими не ездят. А возвращаются и как подменяет...вот как!
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ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН может появиться только тогда, когда сама ВЛАСТЬ будет соблюдать законы. Иначе это бессмысленно.
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власть - что это за сферический конь в вакууме? Это инопланетяне или такие же граждане этого курятника, только взлетевшие повыше?
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Власть - это граждане наделенные властью (полиция, чиновники и пр.) Какой смысл требовать от простого гражданина соблюдать законы, если он видит как власть сама эти законы нарушает?
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Еще раз спрашиваю - что такое власть, кто эти люди и откуда они взялись? Это же элементарно...подумай кубышкой. Это может быть и твой родственник, который пошел работать например депутатом сельсовета, или сосед мент...они что, с другой планеты? А завтра ты станешь властью и что? Можно бухать за рулем, не соблюдать законы...потому что ты стал властью? Никогда не оправдывай себя тем, что кто-то нарушает. Зато твоя совесть будет чиста.
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Так не выбирайте во власть кого попало. Сначала пусть власть покажет как она соблюдает законы, потом уже и граждане, глядя на них, тоже будут законопослушные.
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Вы невнимательно читали. Я же уточнил в своем посте - цитирую ...(причем независимо от социального статуса)...
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Так во власть надо выбирать уже ЗАКОНОПОСЛУШНЫХ ГРАЖДАН, потому как сам он не станет к этому стремиться.
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Я юлек, и свои грязные намеки можешь полить соевым шоколадом
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зеленая шмаркля под соевым соусом это ты. Я всегда был за ЮВТ, и в свои 50 лет не меняю принципов в угоду коньюнктуре, как ты. Пшел вон.
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Это твои домыслы, с очередного сливного бачка слизал?
Пшел вон.
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я так и знал что ты облизываешь сливные бачки, даже не понимая вкуса дерьма, которое тебе попадает.
Брысь чучело
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твою мать юльку ти назвав "слівнив бачком", браво!
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...а какой выход?..другое дело, что кому они нужны будут, если тестов и масок до сих пор нет..нет..нет...и х.з. когда будут...привязать их к кроватям и пусть лежат без наблюдения?..толку то...блинн попал народ..
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Надо как в 30-х годах. Настучал о нелояльности соседа - забрал его квартиру.
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Это не стукачество, это борьба с биологическими террористами (биологические террористы - те, кто прибыл из-за границы и не соблюдает самоизоляцию) Мэрия Тернополя просит жителей анонимно сообщать о гражданах, прибывших из-за рубежа и избегающих мер самоизоляции - Цензор.НЕТ 4214
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мне кажется о стукачестве пишут боты или нелюди, но если страх из-за стукачей заставит побольше идиотов сидеть дома и слушать новости, скольких вернувшихся домой настигла коронка, мож и самовопитаются
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есть еще способ - лупить их расправляясь с несознательными - это лучше?
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та наверно ближе к разгару эпидемии так и будет. Чихнул в общественном месте - на кладбище с пулей в голове.
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Сеанс массового временного корона-психоза и умопомешательства. Уникальный случай в мировой медицине.
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стучать-то можно, а выхлоп какой ?? придут менты и пожурят?
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Менты стукачей возьмут "на крючок" и заставят работать на себя. Иначе "сольют" тем на кого настучали. И вот идейный стукачек стал уже пожизненный СекСот.
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ну да -ну да, а это всего лишь вирус иностранный , который может скосить бабушку через дорогу, чью-то маму
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таким как это быбло и свою маму не жалко, а чужую бабушку так и подавно
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А чого тут дивуватися? Якщо в нас бидло не є свідомим, приїхало із закордону, написало згоду на самоізоляцію дома, а потім вештається по місту, то як з таким боротися? Правильно мерія робить! Хватить державі бути толерантною і бавитися з тим несвідомим піплом в демократію, коли вони хочуть більш жорстких мір для себе!!! Якщо їм фіолетово на своє здоров'я, що нам по...й, то інші чого мають страждати через таких довбнів?
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Влада всіх звезла з епіцентрів епідемій! Без всякого плану дій розпустила по всій країні!
Тепер доносьте що той був! А якщо він сусідам сказав що був в Польщі, а сам шабаював десь ... то як буде доказувати що не був у польщі? Думаєте нші менти будутьпереівіряти? Та по їх даним скоро янукович окажеться постійно проживавшим під Києвом!
Блогер Луганський - в ДНР страшен не сам по себе русский мир, а стукачество!
От вам бабуня і совок вертається!
Зробили всі передумови для стукачества, паніка, істерія, страх і тепер сцар харош, народ говно!
Мерія Тернополя просить жителів анонімно повідомляти про громадян, які прибули з-за кордону і які уникають заходів самоізоляції - Цензор.НЕТ 542



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В досуг жителей Тернополя возвратилась за без малого 30 годочков подзабытая игра - КГБ-вэдэйка
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