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 Областная больница Тернопольщины отказалась принимать 41-летнюю медсестру с COVID-19, - родственники

Областная больница Тернопольщины отказалась перевозить 41-летнюю медсестру из больницы Монастыриска, ссылаясь на отсутствие скорых для такой транспортировки и на то, что болезнь может быть излечена на месте.

Об этом родственники инфицированной коронавирусом рассказали в комментарии ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

По их словам, женщину госпитализировали 17 марта в больницу города Монастыриска, где ей диагностировали двустороннюю пневмонию. Через пару дней состояние ухудшилось, ее перевели в реанимационное отделение и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

"До пятницы ее состояние вообще не улучшалось, и семья попросила госпитализировать в г. Тернополь или вызвать бригаду из Тернополя. Вечером приехал областной инфекционист. Он сказал, что Тернополь отказывается принимать. И после того, как ее осмотрели, сказали что такие заболевания лечатся на месте, а даже если бы Тернополь согласился принять, то у них нет настолько сильного оборудование в скорых, чтобы доставить. Состояние здоровья ее так и не улучшилось. В воскресенье мы снова попросили вызвать бригаду из Тернополя, чтобы хотя бы чем-то помочь. Приехали после обеда, повторно осмотрели, сказали, что у них нет необходимой скорой для такой транспортировки", - отмечают родственники.

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Через некоторое время родственники нашли скорую с необходимым оборудованием, однако в городе отказались принимать. Очередное прошение о переводе в Тернополь уже после официального диагноза COVID-19 также не было принято. По словам родственников, бригада врачей из Тернополя отметила, что ее болезнь может быть излечена на месте. В то же время, 25 марта состояние женщины, как отмечают родственники, улучшилось, она уже начала постепенно снимать маску и дышать самостоятельно, а также вставать с кровати и ходить.

ТСН.ua пытался дозвониться в местную больницу в городе Монастыриска, однако телефоны там не отвечают. В инфекционном отделении городской больницы скорой помощи Тернополя посоветовали за комментарием обратиться к главному врачу, который находился на совещании. В то же время врачи из самого города, которые уже знают об этой проблеме, отмечают, что важным является вопрос возможной транспортабельности пациента, и если существуют риски, что больного не смогут успешно перевезти из одной больницы в другую, то врачи почти никогда не дадут на это согласия, несмотря на просьбы родственников.

Кроме этого сам новый председатель Тернопольской ОГА Владимир Труш отметил, что больных с подозрением на заражение новым коронавирусом не будут везти в областной центр, а будут лечить в районных больницах.

Напомним, на утро 25 марта в Украине зафиксировано 29 новых случаев COVID-19, всего подтверждены 113 случаев, за сутки поступило 185 подозрений. Коронавирусная болезнь зафиксирована: Волынская область - 1 случай (выявлен за последние сутки); Запорожская область - 2 случая (обнаруженные за последние сутки); Днепропетровская область - 2 случая; Донецкая область - 1 случай; Житомирская область - 2 (1 летальный) случая; Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный) случаев; Киев - 31 случай (из них 2 обнаружены в течение последних суток); Киевская область - 22 случая (из них 7 в течение последних суток); Львовская область - 2 случая; Луганская область - 1 (выявлен за последние сутки); Одесская область - 1 (выявлен за последние сутки); Тернопольская область - 4 случая (2 из которых обнаружены за последние сутки); Черновицкая область - 38 (1 летальный) случаев, из них 13 обнаружены в течение последних суток; Черкасская область - 1 случай.

Источник: https://censor.net.ua/n3184293
 
 
 Топ комментарии
 
Перефразуючи можна говорити, що спасіння хворих на короновірус є справою самих хворих🤢
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А в чому проблема взагалі то? В новині сказано,що цивільні вказували лікарям,що їм робити і отримали відмову,хвора пішла на поправку- значить медики були праві і все робили правильно. Чи в Тернополі є ліки від короновірусу?
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у родственников истерика просто. Врачи все правильно говорили, излечилась на месте.
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Їхали,ми їхали,й нарешті Приїхали!!! Областная больница Тернопольщины отказалась принимать 41-летнюю медсестру с COVID-19, - родственники - Цензор.НЕТ 1444
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Співала, балакала, сіла та й заплакала.
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ото,ж,бо й воно

Торгували веселилися,порахували й слізьми вкрилися....
"Наш поєзд уходіт в Освєнцим, Сегодня і єжедневно...." О. Галич
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Перефразуючи можна говорити, що спасіння хворих на короновірус є справою самих хворих🤢
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А в чому проблема взагалі то? В новині сказано,що цивільні вказували лікарям,що їм робити і отримали відмову,хвора пішла на поправку- значить медики були праві і все робили правильно. Чи в Тернополі є ліки від короновірусу?
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в славному місті Тернопіль і повітря інше! Не був..але так кажуть.
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Забите містечко,крім озера нічого цікавого.
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Ліків від короновірусу нема, а пацієнт повинен мати право вибору лікарні за свої гроші. Неправильно було лише те, що при зміні лікарні треба було дати їм рахунок.
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"за свої гроші" - це ключове. Але ж бачиш, люди вимагають халяву.
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Проблема в тому, що в Україні не має нормального Генпрокурора, він би пояснив, хто, де і як має надавати мед.допомогу громадянину України.
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Це просто необхідно, бо не треба людям морочити голову.
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А еще на новых Санжарцев гнали, тут вон колеги свою колегу лечить боятся...
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Медики почали відкрито посилати медиків на той світ!!!
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я не поняла зачем ее катать хотели, она ж и так в больнице под аппаратом......и под контролем
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у родственников истерика просто. Врачи все правильно говорили, излечилась на месте.
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Тут на сайті коментатори професійні взагалі тупо заголовок читають і зразу істерику закатують.
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Ново Санжарці винні, решта інакші....
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В лікарнях немає нічого,абсолютно нічого.
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Ліки треба самому купувати, але досі там були лікарі та медсестри. Тепер і цього не буде🤢
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А вообще сегодня медики забыли клятву Гипократа, это только добровольцы в первые дни войны могли рисковать своей жизню.
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Медики забули, бо зевлада забула медиків. Скоро вам не буде кому це говорити.
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а історія ,часом, не почалася раніше? ..задовго до зевлади ?
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Так почалася при Миколі ІІ, але бубочка повинен був все змінити.
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оце інша справа! Бо геніальна та вольова людина з сильнючою командою та радниками, які задачі Сканаві рішали в ще другому класі!
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Якщо ви адвокат, то повинні знати хто зараз за все відповідає і не посилатися на папєрєдніков. Зрозуміло?
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колись був...
а так да...якщо в перший день, тиждень..ну місяць зразу не спихнув все на папердників, то маєш відповідати.
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Вірно. А вже пройшло багато часу від каденції бубочки.
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ну тут інші справа. Казали люди перед виборами, що нічо - научиться.
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Казали, але казали, що знімуть його, якщо не навчиться. От я і чекаю цього. Дарма чекаю?
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провокативная новость. Больная лежит в больнице по месту жительства, получает необходимое лечение, вдруг семье стукнуло в голову, шо ее надо везти в Тернополь! почему не в Киев, или сразу в Нью-Йорк?? сенсация! больница Нью-Йорка отказалась принимать медсестру с коронавирусом!
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Ну і? В лікарні, під апаратом ШВЛ, то нахрена її возити? Реально? Нахренна її потрібно було перевозити, наражати на небезпеку і її і купу народу, бо в родичів істерика? Думати перед тим, як таку херню від ТСН каналу Г+Г не пробували? Чи нема чим, одні зелені шмарклі?
Придурки, блін.
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З одного боку правильно, але в маленьких містечках знають хто купив диплом за гроші. Розумієте?
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Не там тицьнув. Повторю.
Пілять! А в великих? Людина отримує медичну допомогу, цього не достатньо? Чи в Тернополі ліки від тої біди є, чи лікування інакше. Та ніхрена, блін! То для чого той дурний кіпіш? І ще раз, канал Г+Г - і цим все сказано, пілять! Бо Тернопіль бо бандерівці ну і т.д.
Цікаво, статті за фейки, паніку і розпалювання ворожнечі в нас працють? Чи то не для них?
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Не достатньо. Людина має право вибору. Розумієте?
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Не демагогія. Всі розвинені країни мають це право. З часом буде і в України. Пацієнт завжди правий, якщо платить.
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Людина інтубована під апаратом ШВЛ, а це навіть дуже не проста річ. Для транспортування її потрібно від`єднувати і транспортувати в швидкій, де знову потрібно інтобувати. І це при умові, що автомобіль обладнаний таким апаратом! І хворого має супроводжувати анастезіолог. Спеціально! По приїзді її знову потрібно від`єднувати від мобільного і знову інтубувати. Питається - А НАХРЕНА? Нахрена ризикувати нею, супроводжуючими і займати спеціалістів, які потрібні іншим?
Чекаю відповіді.
Для довідки - єдиний шанс врятуватись від тої біди - жаропонижаючі і апарат ШВЛ. І ВСЕ! Крім, хіба, Божої ласки і сил власного організму.
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Це все зрозуміло, але повторюю ще в останній раз: в цьому містечку всі про всіх все знають. Ці люди просто не довіряють тому лікарю і тому хотіли перевести, хоч це дуже складно. Просто треба було надати рахунок і пояснити скільки це буде коштувати, а насильно тримати і просто відмовляти вони не мали права.
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А ще лікар НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Якби при транспортуванні хвора померла? При тому, що переїзд НІЧОГО НЕ МІНЯЄ, бо хвору рятує вже не лікар а апарат ШВЛ. Ну не той випадок, щоб такою хернею займатись.
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Звичайно, що лікар несе відповідальність, але хворий (мені теж приходилося) перед операцією чи таким транспортуванням підписує документ, де ця відповідальність знімається. Тому ще раз говорю, що то справа пацієнта вибирати лікаря.
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>>підписує документ, де ця відповідальність знімається<<
Причому такі документи мають стандартний текст. правки та приписки не допускаються.
Коли моя дружина лежала в травматології (мав оперувати фахівець екстракласу), почитали ризики та наслідки на 4-х сторінках. Після чого я підійшов до хірурга і сказав: "Якщо пункт номер сім буде зведено до абсолютного нуля, персональний гонорар буде суттєво збільшений". Лікар, в умовах тимчасового дефіциту імпортних "запчастин" (різдвяні канікули) фактично зробив дві операції за один прийом. І досяг суперового результату. "Сторони" залишилися задоволені.
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Так, текст був надрукований. Мені зробили операцію тиждень тому і я це підписував🤗
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Все нормально, майже все зажило. Бігаю як новенький!
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Али - это бред. И статья бред. У подключенного к аппарату ИВЛ никакого выбора уже нет. Любая транспортировка и изменение настроек/переключение увеличивает риск смерти. Кроме того при ОРДС реанимацию рекомендуют проводить лежа на животе. И никто не может снимать маску, дышать самостоятельно, а тем более ходить по палате! Кто эту чушь вообще придумал?
Если интересно, можешь почитать реанимацию при ОРДС для чайников. Очень рекомендую.
https://twitter.com/Nat_anest/status/1241681350349987843
Вы в реанимации были? Там часто разрешают "снимать маску и ходить"? Журнашлюх нужно убивать за бред, который они публикуют.
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Офф. Давног це було, у 70-тих роках. Мій товариш, студент 3 чи 4 курсу фізфаку, чергував на прийомі документів від абітурієнтів. К приміщенні тусувався якийсь хлопець, явно не абітурієнт універу, і уважно придивлявся до студентів-фізиків. Потім від підійшов до мого товариша і каже "ми трохи схожі. Чи не хочеш ти здати за мене вступні іспити з фізики до медінституту? Мені вистачить трійки, я із села і після армії. Я заплачУ." Мій товариш був на "мілині", погодився, склав на 5 балів. І записав прізвище майбутнього "лікаря". Десь через 10 років йому приписали якусь фізіотерапію і він побачив у кабінеті "свого абітурієнта". Фізіотерапевта, який не знав фізику навіть на трійку. Нагадав "лікарю" той епізод, а також відмову доплатити за високий результат. І пішов до іншої поліклініки.
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В Італії сьогодні від`єднують від апаратів ШВЛ старих, щоб врятувати молодих, а старіі просто вмирають. От і весь вибір... Не той випадок, блін...
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Знаю, але вони повинні законодавчо закріпити такі дії, інакше суд.
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Є таке, а якщо з багатьма негативними відомими?
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Маю сумнів щодо цього також, бо якшо в них є докази, шо то була бактеріальна пневмонія, наприклад, а це нескладно або ще шось.. Треба почекати роз'яснень, ми багато чого не знаємо.
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Роз'яснення дійсно необхідні. А як вам така ситуація, коли ваш родич попадає до лікаря з ворогуючої родини, якому ви не довіряєте та знаєте багато негативного? Містечко маленькі і всі про всіх все знають до десятого коліна? Ви будете у такого лікуватися?
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Ні, одразу би шукали іншого. Одразу. Отут як раз про вибір, який вони зробили.
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І ще, стикались, та не згодилося - самі до іншого їздили: ви можете запросити іншого лікаря чи декількох в лікарню, яким довіряєте, для консультації. А це тягання - то є брєд.
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Ті лікарі просто не пустять на свою територію іншого лікаря. Якщо йдеться про життя, то міняють лікарню і лікаря.
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Не мають права. Якшо родичі такі настирні, то мали б знати та досягли б свого. Ще й випискуз історії можна попросити.
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Не мають права, але би не пустили. А ще лікар не довіряє аналізам, якщо це робили не його люди. Так, що тільки зміна лікарні.
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Лікарі взагалі не дуже ******* після когось доліковувати, переліковувати.
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Я теж багато чого не люблю, але коли платять то роблю😄
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Переробляти чи виправляти за кимось любите? А тут мова про життя.
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Не йдеться, що хтось любить переробляти. Просто необхідно іноді це робити, світла, якщо йдеться про життя.
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Врачи "гнобят" медперсонал. Реалии Украины. А если бы в Монастырком заболел глава Тернопольской ОГА? Какая бы была реакция врачей? Угадай-ка! (детская игра для взрослых)
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думаю, що реакція була би така сама. "Авторитети" вже не діють.
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На жаль, але авторитети діють, бо лікарня залежить від влади.
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Пілять! А в великих? Людина отримує медичну допомогу, цього не достатньо? Чи в Тернополі ліки від тої біди є, чи лікування інакше. Та ніхрена, блін! То для чого той дурний кіпіш? І ще раз, канал Г+Г - і цим все сказано, пілять! Бо Тернопіль бо бандерівці ну і т.д.
Цікаво, статті за фейки, паніку і розпалювання ворожнечі в нас працють? Чи то не для них?
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Доки думали, що робити, Бог змилувався над бідною жінкою.
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Ну, перевезли б в іншу лікарню і поклали б під такий же апарат з тими ж ліками від covid 19 :глюкоза, вітаміни...
Вже не знають журнашлюхи як "жарену новину " зробити! Тим більше,лікарі відмовившись возити пацієнтку, швидше за все, врятували їй життя.
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Тож тернопільсьскі лікарі виявились правими, хворобу вдалося вилікувати в місцевый лікарні. Зрозуміла також паніка робичів хворої, я б, мабуть, теж панікував, як і усі інші. Але от відсутність умов для транспортування важких хворих - оце абсолютно неприпустимо. І тут питання якраз до уряду, а не до лікарів.
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Все зрозуміло, лікувати будуть таких, як Шахов та Хорошковський. Інші будуть помирати вдома.
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судя по всему там дыкуны живут. молятся поют гимн и готовы спалить любую больницу. Вспоминается рагуль барна . который готов сдохнуть за порошенка
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"Дьікуни живуть" на у бамбаці. А слово "рагуль" приблизно дорівнбє вашому кацапському слову "лимитА". Той, хто проліз до міста попри шлагбаум ("рогатки, рогульки, рагульки").
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