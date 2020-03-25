 Нардепы Палица, Дубинский и Василевская-Смаглюк подали в Раду альтернативы банковскому законопроекту

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.
24 марта Кабинет Министров внес проект закона №3260 "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности". Принятие данного документа необходимо для новой программы с МВФ.
25 марта появились три альтернативных к нему законопроекта: Игорь Палица зарегистрировал свой вариант под №3260-1, Александр Дубинский – под №3260-2, а Ольга Василевская-Смаглюк – под №3260-3.
Сопроводительная документация к альтернативным законопроектам пока отсутствует.
Дата рассмотрения законопроектов профильным комитетом неизвестна.
Антиколомойський закон готовий. Чи буде підтримка МВФ?
смысл правки дубинского и Ко - сумму компенсации определяет не внешний независимый суд, а .. карманный Хозяйственный суд коломойского)
Тянут время - хотят дефолт.....
ну штош..., мудрый нарид их избрал - мудрому нариду и крапиву с лебедой кушать...
Логично и справедливо....
А они уедут с Украины...., потом...
Зупинка виплат по боргах держави зветься дефолтом.
Oleksandr Radchenko@radchenko_live 6 ч
Скоро в Александровской больнице будут заседания ВР проводить
Посмотрим, кто ещё в "слугах народа" да и, вообще, в Верховной Раде готов убить Украину ради Кломойского и "русского мира".
Margarita Y.@MaYa_Ukraine 4 ч
Березовець
МАУ продолжает беспрепятственно летать, несмотря на карантин.
Подписчики скинули инфу, что сегодняшний борт МАУ Киев-Нью-Йорк улетел с полной загрузкой.
На борту свыше 350 пассажиров!
Какой карантин, когда все напиханы как селедки в бочке?!
ПреЗЕдент Украины В. А. Зеленский
Дресирований пес олігарха К.,
Дресирований пес олігарха Р.,
Він сидить в кабінеті та жде дзвінка
Щоб хазяїн сказав, що робить тепер.
Срібна нить обіцянок така тонка!
Віз брехні нею тягне країни сер,
Дресирований пес олігарха К.,
Дресирований пес олігарха Р.
Із казни мільярди тягне рука
Олігарха К., та мовчить прем'єр,
Бо гризе добровольців та жде дзвінка
ПреЗЕдент-виконавець магната К.,
Дресирований пес олігарха Р.