 Профильный комитет Рады еще не определился с датой и временем заседания для рассмотрения банковского законопроекта

"Еще нет даты и времени", - сказал глава комитета Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ранее Кабмин внес в Раду законопроект об усовершенствовании регулирования банковской деятельности, необходимый для новой программы с МВФ.

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Сегодня ряд нардепов от СН призвали принять банковский законопроект: "Это единственный шанс получить кредит от МВФ и избежать дефолта".