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 Профильный комитет Рады еще не определился с датой и временем заседания для рассмотрения банковского законопроекта

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики еще не определился с датой и временем проведения заседания для рассмотрения законопроекта 3260, принятие которого является одним из двух условий заключения новой программы с МВФ.

"Еще нет даты и времени", - сказал глава комитета Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ранее Кабмин внес в Раду законопроект об усовершенствовании регулирования банковской деятельности, необходимый для новой программы с МВФ.

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Сегодня ряд нардепов от СН призвали принять банковский законопроект: "Это единственный шанс получить кредит от МВФ и избежать дефолта".

Источник: https://censor.net.ua/n3184291
 
 
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Не было консультаций с Бе? Не спешите, народ потерпит....
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Ктобы сомневался . Вас же за одно место держат крепко .
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цікаво буде подивитися голосування в цьому комітеті - хто з них за беню, а хто за клована, якому вже припекло...
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Вы действительно считаете, что зеленый преЗедент и Беня по разные стороны?
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Принаймі, в питанні Привату і кредиту від МВФ - розійшлися діаметрально. Інші показники: зняття Богдана (коломойського), призначення Єрмака (касапського). А також постановка в кабиін ахметовського Шмигаля. А беня і рижа мразь - антагоністи.
Ні, я не вважаю, що клован і зебіл - стали ворогами. Але вже й не "друзями"... І в кожного з них на супротивника є компромат...
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Хроника одного Президента ... 24.03.2020 г.
Около шести-семи месяцев, находясь в вполне комфортных финансовых условиях, Зеленский наивно надеялся обмануть\уговорить МВФ и удовлетворить Коломойского в вопросе принятия закона о запрете реприватизации банков.
Ни первое , ни второе не получилось....
Зато получилось в момент финансового кризиса фактически оставить Украину без возможностей кредитования. Теперь Шмыгаль рассказывает о борьбе за реструктуризацию внешнего долга. Первый этап фактического дефолта страны запущен.
Кабмин собирается секвестировать бюджет на 50 млрд...
Даже если падение промпроизводства не будет вообще, при максимальной мобилизации в бюджет всего что можно и нельзя дефицит бюджетных платежей за первый квартал 2020 года составит 65-70 млрд. гривен.
Новая манипуляция Зеленского. Т.н. «стабилизационный фонд», создаваемый правительством Зеленского, на самом деле есть манипуляция и обман. То что создает Зеленский и К под видом «стабилизационного фонда» есть банальный секвестр бюджета размером в 200 млрд. гривен.
Этот секвестр не связан с ситуацией эпидемии, а является результатом экономических просчетов и ошибок Зеленского и К - это однозначно. Нынешняя власть за девять месяцев привела к стагнации и упадку.
Что делать в условиях кризиса - они не знают и не понимают. Чехарда правительств и министров ничего не изменит. Попытки скрыть секвестр бюджета для поддержания своей власти - это просто агония кучки дилетантов. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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