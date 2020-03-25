 Профильный комитет Рады еще не определился с датой и временем заседания для рассмотрения банковского законопроекта

"Еще нет даты и времени", - сказал глава комитета Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Ранее Кабмин внес в Раду законопроект об усовершенствовании регулирования банковской деятельности, необходимый для новой программы с МВФ.
Сегодня ряд нардепов от СН призвали принять банковский законопроект: "Это единственный шанс получить кредит от МВФ и избежать дефолта".
Ні, я не вважаю, що клован і зебіл - стали ворогами. Але вже й не "друзями"... І в кожного з них на супротивника є компромат...
Около шести-семи месяцев, находясь в вполне комфортных финансовых условиях, Зеленский наивно надеялся обмануть\уговорить МВФ и удовлетворить Коломойского в вопросе принятия закона о запрете реприватизации банков.
Ни первое , ни второе не получилось....
Зато получилось в момент финансового кризиса фактически оставить Украину без возможностей кредитования. Теперь Шмыгаль рассказывает о борьбе за реструктуризацию внешнего долга. Первый этап фактического дефолта страны запущен.
Кабмин собирается секвестировать бюджет на 50 млрд...
Даже если падение промпроизводства не будет вообще, при максимальной мобилизации в бюджет всего что можно и нельзя дефицит бюджетных платежей за первый квартал 2020 года составит 65-70 млрд. гривен.
Новая манипуляция Зеленского. Т.н. «стабилизационный фонд», создаваемый правительством Зеленского, на самом деле есть манипуляция и обман. То что создает Зеленский и К под видом «стабилизационного фонда» есть банальный секвестр бюджета размером в 200 млрд. гривен.
Этот секвестр не связан с ситуацией эпидемии, а является результатом экономических просчетов и ошибок Зеленского и К - это однозначно. Нынешняя власть за девять месяцев привела к стагнации и упадку.
Что делать в условиях кризиса - они не знают и не понимают. Чехарда правительств и министров ничего не изменит. Попытки скрыть секвестр бюджета для поддержания своей власти - это просто агония кучки дилетантов. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html