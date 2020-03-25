 Каток в Мадриде будут использовать как морг

Об этом телекомпании CNN рассказали власти Мадрида, информирует Цензор.НЕТ.
Власти подчеркнули, что это "временная и экстраординарная мера", которая должна "уменьшить боль семей умерших и облегчить ситуацию, сложившуюся в больницах Мадрида". В испанской столице многие больницы настолько переполнены, что пациентов кладут на пол в коридорах.
Испания — четвертая в мире по количеству заразившихся коронавирусом после Китая, Италии и США. В Испании заболели 39 763 человека и умерли 2696.
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В то же время руководство похоронного сервиса Мадрида сообщило, что организация временно прекращает сбор тел умерших из-за недостатка защитных костюмов. Сервис управляет 14 кладбищами, двумя похоронными домами и двумя крематориями.
Похоронная служба заявила, что кремации, захоронения и другие услуги для жертв коронавируса будут предоставляться в обычном режиме, но тела должны доставляться другими ритуальными службами в закрытом гробу.
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ненене, это просто обычный грип, которого на самом деле нет
1 ч. ·
А от і більш-менш вичерпна хроніка Великої Китайської Брехні про те, як Китай "перемагав" епідемію(((, - сподіваюсь, знайдуться в Україні ЗМІ, які це перекладуть.
Справжня ж Велика Інформаційна Війна, з "зачисткою" свідків цілими реґіонами і т.п. страхіттями, що досі були виключною доменою фентезі, у нас усіх ще попереду (як, власне, й сама епідемія) - на Си Цзіньпіна зараз пухне багатомільярдний позов, в міру того, як світова економіка летить у прірву (бо це вам не мільйони українців виморити голодом, а потім безкарно ржати з "голодоморцев", тут серйозні дядьки попадають на серйозні бабки, а вони цього страх не *******!), тож Китай, можна не сумніватись, упаде на свою версію "Голодоморанєбило" всіма своїми інформресурсами, а вони в нього кууууди крутіші навіть од рашинських, і тому в найближчі роки нас чекає невтомно динамічне шоу, не перемикайтесь, хто виживе, шов маст ґоу он...
(Так, це й є ті "війни тонкого плану", про які я писала в передмові до "І ЗНОВ Я ВЛІЗАЮ В ТАНК...", - що й дає мені право на весь цей скорбний гумор, бо писати то я писала, але що воно помогло, і кого зупинило?..)) - https://www.nationalreview.com/the-morning-jolt/chinas-devastating-lies/
куда вообще ету штуку суют - в рот или в аквариум (((
"Какая жизнь - такие песни"