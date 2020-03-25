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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 За рубежом
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 Каток в Мадриде будут использовать как морг

Власти испанской столицы превратили крытый каток "Паласио де Хиело" в морг для умерших от коронавируса.

Об этом телекомпании CNN рассказали власти Мадрида, информирует Цензор.НЕТ.

Власти подчеркнули, что это "временная и экстраординарная мера", которая должна "уменьшить боль семей умерших и облегчить ситуацию, сложившуюся в больницах Мадрида". В испанской столице многие больницы настолько переполнены, что пациентов кладут на пол в коридорах.

Испания — четвертая в мире по количеству заразившихся коронавирусом после Китая, Италии и США. В Испании заболели 39 763 человека и умерли 2696.

Читайте на Цензор.НЕТ: Испания опередила Китай по количеству смертей от коронавируса

В то же время руководство похоронного сервиса Мадрида сообщило, что организация временно прекращает сбор тел умерших из-за недостатка защитных костюмов. Сервис управляет 14 кладбищами, двумя похоронными домами и двумя крематориями.

Похоронная служба заявила, что кремации, захоронения и другие услуги для жертв коронавируса будут предоставляться в обычном режиме, но тела должны доставляться другими ритуальными службами в закрытом гробу.

Также на Цензор.НЕТ: Как на МакДрайв: в Германии и Швейцарии можно пройти тест на коронавирус через окно машины. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3184285
 
 
 Топ комментарии
 
ого размах...

ненене, это просто обычный грип, которого на самом деле нет
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Це звичайне сезонне коливання хвороби, кожного березня в Мадриді каток використовують як трупарню.
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ого размах...

ненене, это просто обычный грип, которого на самом деле нет
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да да загрипповали малеха, тут один урод писал, шо и раньше так умирали, тоесть вируса нет, только насморк и кашель, они просто не успели попить чайку с малинкой, чайник долго закипал.
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Смаглючка й Богуцька- дві ТП-що тепер скажете,зелені шльондри!
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Смаглючка зайнята , пише законопроект для бєні . Бридка мерзота . Щось інсектоподібне .
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Зпросоння прочитав і уявив, як асфальтоукладальний каток використовують для позбавлення від трупів наче у фільмі Невзорова....
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
1 ч. ·

А от і більш-менш вичерпна хроніка Великої Китайської Брехні про те, як Китай "перемагав" епідемію(((, - сподіваюсь, знайдуться в Україні ЗМІ, які це перекладуть.
Справжня ж Велика Інформаційна Війна, з "зачисткою" свідків цілими реґіонами і т.п. страхіттями, що досі були виключною доменою фентезі, у нас усіх ще попереду (як, власне, й сама епідемія) - на Си Цзіньпіна зараз пухне багатомільярдний позов, в міру того, як світова економіка летить у прірву (бо це вам не мільйони українців виморити голодом, а потім безкарно ржати з "голодоморцев", тут серйозні дядьки попадають на серйозні бабки, а вони цього страх не *******!), тож Китай, можна не сумніватись, упаде на свою версію "Голодоморанєбило" всіма своїми інформресурсами, а вони в нього кууууди крутіші навіть од рашинських, і тому в найближчі роки нас чекає невтомно динамічне шоу, не перемикайтесь, хто виживе, шов маст ґоу он...

(Так, це й є ті "війни тонкого плану", про які я писала в передмові до "І ЗНОВ Я ВЛІЗАЮ В ТАНК...", - що й дає мені право на весь цей скорбний гумор, бо писати то я писала, але що воно помогло, і кого зупинило?..)) - https://www.nationalreview.com/the-morning-jolt/chinas-devastating-lies/
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На Китай чекають епічні судові позови, тому він йде шляхом росіян, викидаючи сотні версій.
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Та ккитайцы ж уже заявили, что им вирус подкинули из США. Так что они все иски развернут обратно. Мол вы подкинули, вы и разбирайтесь.
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Так, за последние сутки в Испании умерло еще 738 человек, увеличив общее число смертей от COVID-19 до 3434 человек.
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А що чекає нас?! Гробів не вистарчить!
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Це звичайне сезонне коливання хвороби, кожного березня в Мадриді каток використовують як трупарню.
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Просто частенько доказують, що кількість смертей не змінилась через цей вірус.
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Кстати, очень странно, шо вирус так сильно поразил Италию. И то,шо русня туда отправила военных вирусологов( читай - спецов по биологическому оружию массового поражения) добавляет странности.
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Це вже Іспанія, Макс.Ці дві країни досить відрізняються від інших.
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Видел в новостях про двух дебилов из Аризоны, которые по совету Рыжего приняли таблетки для очистки аквариумов как превенривное средство от коронавируса, не разобравшись в названиях?
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слышал, уср..ться можно. до чего только народ не додумается..
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вполне допускаю, шо они могли спутать названия, ну так инструкцию же почитай,
куда вообще ету штуку суют - в рот или в аквариум (((
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Тижий не казав приймати індустріальні хімікати. Це вже персональна авантюра.
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Звiстно, не казав. Вiн казав шось iнше,але дебiли вирiшили, шо якще назва трохи схожа, то буде добре.
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страшно предствить, что ждет Украину через две недели, с квартальными дебилами у власти.
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Поголовно. КТо-то раньше, кто-то позже. Останутся только двое - Ленин и Витя Цой.
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то вже використовуюють чи ЩЕ БУДУТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИ ? Це 2 великі різниці?
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Согласно новым данным, количество погибших в Испании 25 марта достигло 3434 человек, тогда как в Китае, где возникла эпидемия, зафиксирована смерть 3287 человек. В Италии - 6820 умерших.Источник: https://censor.net.ua/n3184223
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Не заважай людям працювать - сказали в Китаї 8 мільйонів вбили і все! А то що там вагон "не китайців" працює і тд - так їх всіх теж купили / розстріляли Що ти їй богу - поки я бачу тільки одне кванькання кацапів і їх ********** що їм треба санкції знять, ну що ж якщо знімуть - то я вітаю кацапію з успішною інформаційною війною! Браво!
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А у нас Банковую используют как цирк-шапито.
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Каток в Мадриде будут использовать как морг
"Какая жизнь - такие песни"
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Італія попросила 50 лярдів євро в ЄС, цікаво скільки попросить Іспанія
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самое адекватное от руководства ЕС - это предложить им ларек покрасить.. возможно тогда и как-то все пойдет иначе
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Я дивлюся, що спалах пневмонії прийшовся саме на теплий режим зими та початку весни. Може самі винні в тому, що загнали себе в болячку, котрий трохи мутувалась незначно. Але ж пневмонія теж не менш безпечна, коли не вчасно звернутись за допомогою.
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Ужас!!!! Как же там потом кататься и соревнования проводить, вручая под аплодисменты медали и цветы? Ужас!!
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