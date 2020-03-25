 В Нацгвардии назвали фейком информацию о заражении своего военнослужащего COVID-19

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.
"Официально сообщаем, что информация, размещенная на отдельных пропагандистских телеграмм-каналах о якобы заражении военнослужащего Нацгвардии коронавирусом COVID-19 является фейковой", - говорится в сообщении.
В Нацгвардии призвали всех придерживаться информационной гигиены и пользоваться официальными источниками: "Не распространяйте фейки о COVID-19, мойте руки и сохраняйте спокойствие".
Да глядя на статистику смертности и заболеваний тут сразу видно фейковирус.Потому что самые заробитчанские страны типа Румынии,Польши ,Украины,Беларуси,Сербии(и вообще всех Балкан) итд...должны были первыми хватануть этот вирус и растаскать по своим странам еще в декабре,когда его только нашли в Китае))..Но у нас получается обратная статистика,в этих заробитчанских странах наименьше заразившихся и смертей ..Хотя коронавирус действует еще с декабря.
А теперь внимание в каких странах наибольшее количество зараженных?-в самых богатых странах Европы и мира:
США,Германия,Испания,Италия,Франция ,Швейцария,Великобритания...ахахах во всех флагманах капитализма где сидит эта Банковская мафия и где все госструктуры кормупированы до низу.Постановы с таким количеством трупов возможны только в таких странах как Италия где они даже соседей своих часто не знают.У итальянцев толком и друзей нет.Но невозможны в славянских странах где все друг друга знают .
С чего бы Италия пала первой жертвой китайцев?Разве в Италии саме больше китайцев в мире?