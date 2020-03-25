 В Нацгвардии назвали фейком информацию о заражении своего военнослужащего COVID-19

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

"Официально сообщаем, что информация, размещенная на отдельных пропагандистских телеграмм-каналах о якобы заражении военнослужащего Нацгвардии коронавирусом COVID-19 является фейковой", - говорится в сообщении.

В Нацгвардии призвали всех придерживаться информационной гигиены и пользоваться официальными источниками: "Не распространяйте фейки о COVID-19, мойте руки и сохраняйте спокойствие".

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