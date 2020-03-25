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 В Нацгвардии назвали фейком информацию о заражении своего военнослужащего COVID-19

В Национальной гвардии Украины заявляют, что информация о якобы заражении военнослужащего НГУ коронавирусом не соответствует действительности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

"Официально сообщаем, что информация, размещенная на отдельных пропагандистских телеграмм-каналах о якобы заражении военнослужащего Нацгвардии коронавирусом COVID-19 является фейковой", - говорится в сообщении.

В Нацгвардии призвали всех придерживаться информационной гигиены и пользоваться официальными источниками: "Не распространяйте фейки о COVID-19, мойте руки и сохраняйте спокойствие".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Самолеты Нацгвардии доставили тесты на коронавирус в восточные, южные и западные регионы страны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3184279
 
 
 Топ комментарии
 
А почему вас россиян это так беспокоит?Мы можем себе позволить и не работать,пока все пройдет.А ваш пукин перенес голосование. Тоже американсуий фейк поддерживает?
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В Нацгвардии назвали фейком информацию о заражение своего военнослужащего COVID-19 - Цензор.НЕТ 3116
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Блин тут такой цирк по украинским каналам рассказывают ,мол в Японии мало умерших от коронафейка потому что они не здороваются за руки и придерживаются дистанции.Но говноеды это сожрут .Но как тогда обьяснить что у японцев 43 смерти а у румынов 2 смерти(румыны вторые по числености в Италии заробитчане ,третьи украинцы))?
Да глядя на статистику смертности и заболеваний тут сразу видно фейковирус.Потому что самые заробитчанские страны типа Румынии,Польши ,Украины,Беларуси,Сербии(и вообще всех Балкан) итд...должны были первыми хватануть этот вирус и растаскать по своим странам еще в декабре,когда его только нашли в Китае))..Но у нас получается обратная статистика,в этих заробитчанских странах наименьше заразившихся и смертей ..Хотя коронавирус действует еще с декабря.
А теперь внимание в каких странах наибольшее количество зараженных?-в самых богатых странах Европы и мира:
США,Германия,Испания,Италия,Франция ,Швейцария,Великобритания...ахахах во всех флагманах капитализма где сидит эта Банковская мафия и где все госструктуры кормупированы до низу.Постановы с таким количеством трупов возможны только в таких странах как Италия где они даже соседей своих часто не знают.У итальянцев толком и друзей нет.Но невозможны в славянских странах где все друг друга знают .
С чего бы Италия пала первой жертвой китайцев?Разве в Италии саме больше китайцев в мире?

В Нацгвардии назвали фейком информацию о заражение своего военнослужащего COVID-19 - Цензор.НЕТ 9101
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горщика з вчорашньою сечею під ніс тнули
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все кто поддерживает этот коронавирусный флешмоб либо тупицы либо реально желают что бы украинцы передохли с голода в результате краха экономики.Уже даже США с жирком побольше,призвал выйти на роботу.
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А почему вас россиян это так беспокоит?Мы можем себе позволить и не работать,пока все пройдет.А ваш пукин перенес голосование. Тоже американсуий фейк поддерживает?
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это вас жидов сильно беспокоит ,а я не россиянин
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да да...а в Лондон не хотели ездить или в Париж))
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Ой, методики подсчета у всех отличаются. Например, погиб в дтп - тест на короновирус - умер от коронавируса. В Германии считают по-другому и т.д. Потом посмотрим по смертности в общем и сравним, уже сейчас сравнивают, в Италии умирают как и всегда )
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Сьогодні фейк. Завтра дійсність....Некажи гоп,доки нескочиш....
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