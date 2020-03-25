 Первый случай заражения COVID-19 зафиксирован в Виннице

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии местному изданию "20 минут" сообщил Винницкий эпидемиолог Степан Томин.

"В Винницкой области подтвержден один случай коронавирусной инфекции. Лабораторно подтвержден. Это жительница города Винница. Ее состояние стабильно удовлетворительное. Температура невысокая", - сказал Томин.

Также он добавил, что заболевшая находится в инфекционном отделении первой городской больницы и получает симптоматическое лечение. Критического состояния у нее нет.

Кроме того, во время брифинга глава Винницкой ОГА Вячеслав Скальский сообщил: "По состоянию на 14.00 25 марта на территории области зарегистрировано 27 подозрений на заболевание коронавирусной инфекцией. 23 случая лабораторно не подтверждены. К сожалению, в одном случае диагноз подтвержден лабораторно".

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