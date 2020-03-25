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 Первый случай заражения COVID-19 зафиксирован в Виннице

В Виннице зарегистрировали первый случай инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии местному изданию "20 минут" сообщил Винницкий эпидемиолог Степан Томин.

"В Винницкой области подтвержден один случай коронавирусной инфекции. Лабораторно подтвержден. Это жительница города Винница. Ее состояние стабильно удовлетворительное. Температура невысокая", - сказал Томин.

Также он добавил, что заболевшая находится в инфекционном отделении первой городской больницы и получает симптоматическое лечение. Критического состояния у нее нет.

Кроме того, во время брифинга глава Винницкой ОГА Вячеслав Скальский сообщил: "По состоянию на 14.00 25 марта на территории области зарегистрировано 27 подозрений на заболевание коронавирусной инфекцией. 23 случая лабораторно не подтверждены. К сожалению, в одном случае диагноз подтвержден лабораторно".

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Источник: https://censor.net.ua/n3184277
 
 
 Топ комментарии
 
".... Несмотря на решение Кабмина от 20 марта, которым правительство разрешило без пошлин и НДС ввозить в страну оборудование, необходимое для борьбы с коронавирусом, таможня не пропускает аппараты искусственной вентиляции легких, закупленные Днепром.
Об этом в Facebook сообщил глава общественного совета Днепра Геннадий Корбан.
Так, по его данным, город Днепр через ProZorro приобрел аппараты ИВЛ, он они уже третий день стоят на таможне. Между тем, согласно постановлению Кабмина от 20 марта №224 и приложению к нему, этот товар обязаны растаможить как критический импорт без уплаты входного НДС.
"Аппараты немедленно должны поступить в инфекционную больницу №21 без проволочек. Однако Киевская таможня уже третий день требует уплаты НДС и какие-то справки, справки, справки. Последнее, что они потребовали - подтверждение МОЗ о том, что этот груз предназначен для потребностей в борьбе с эпидемией. Из-за идиотов и бюрократов, могут умереть люди, ожидающие экстренной помощи в Днепре", - написал Корбан.
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это и следовало ожидать, что квартальные дурачки ни на что не способны в реально жизни, кроме как записывать тупые видосики для своих тупых зрителей. по факту сейчас, заразившиеся гастербайтеры и туристы начинают "всплывать наружу", а завтра пойдет вторая волна, но уже из тех кто был в контакте с понаехвашими.
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Совет форумчанПравила форума
 
удивительно другое - что они пишут об этом как о "сенсации"))
и это при том - что моника зе!лох, желая попиарится - впустил в Украину более 78 тысяч человек из Италии и других стран.. сколько среди них - носителей? При реально НУЛЕВОМ уровне контроля на границах..
И разъехались они по ВСЕМ городам Украины...
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достаточно вспомнить хорошковского, шохова и ко..
заразившись 6-10 марта - они до 20х чисел были носителями без симптомов..
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то есть предлагаешь гражданам Украины сдохнуть за границей .Там нет роботы карантин.Вы забыли кто вас кормит-заробитчане.Иначе гривна уже бы была по 200 за евро.
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т.е. ты предлагаешь им сдохнуть в Украине, где уровень медицины ниже чем в Италии - и попутно заразить сотни тысяч украинцев? браво, лахта! Первый случай заражения COVID-19 зафиксирован в Виннице - Цензор.НЕТ 8334
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уж лучше сдохнуть от короны чем от голода.Голод что то реальное.А корона только в телевизоре.
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То-то в Италии от телевизора по 500 человек в день умирает.
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у зебила iaCOVid19 представление о "карантине в Украине": заробитчане, в окружении доХторов в костюмах высшей биологической защиты в специальном транспорте едут в специально созданные карантинные зоны, где в условиях 5* живут 2-4 недели - под строгим присмотром врачей :D

Это да - правда.. Не то что в Италии: впустили в страну, померяли температуру рукой - и отпустили.. мол, валите по домам - через всю Украину.. в обычном общественном транспорте..
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ага.. корона - в телевизоре... вообще - фейк, да? Перший випадок зараження COVID-19 зафіксовано у Вінниці - Цензор.НЕТ 5295
как и то - что цены за неделю выросли в 1.5-2 раза, на фоне грабежа мед.препаратолв и продуктов питания - госрезервов Украины - мародерами зеленского
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И вообще когда ты вспомнило о "кто кормит" сразу свинособакой завоняло, ты часом не кацап?
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А шо не великий рехворматор Хрюкман???
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".... Несмотря на решение Кабмина от 20 марта, которым правительство разрешило без пошлин и НДС ввозить в страну оборудование, необходимое для борьбы с коронавирусом, таможня не пропускает аппараты искусственной вентиляции легких, закупленные Днепром.
Об этом в Facebook сообщил глава общественного совета Днепра Геннадий Корбан.
Так, по его данным, город Днепр через ProZorro приобрел аппараты ИВЛ, он они уже третий день стоят на таможне. Между тем, согласно постановлению Кабмина от 20 марта №224 и приложению к нему, этот товар обязаны растаможить как критический импорт без уплаты входного НДС.
"Аппараты немедленно должны поступить в инфекционную больницу №21 без проволочек. Однако Киевская таможня уже третий день требует уплаты НДС и какие-то справки, справки, справки. Последнее, что они потребовали - подтверждение МОЗ о том, что этот груз предназначен для потребностей в борьбе с эпидемией. Из-за идиотов и бюрократов, могут умереть люди, ожидающие экстренной помощи в Днепре", - написал Корбан.
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это и следовало ожидать, что квартальные дурачки ни на что не способны в реально жизни, кроме как записывать тупые видосики для своих тупых зрителей. по факту сейчас, заразившиеся гастербайтеры и туристы начинают "всплывать наружу", а завтра пойдет вторая волна, но уже из тех кто был в контакте с понаехвашими.
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Дозированно начинают применять тесты и также подают информацию о заболевших. Думается в реале статистика другая. Проблема в том что ее, настоящую, и наши эпидемиологи не знают...
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Вы бл**** такие интересные. Сначала завозят тысячами короновирусных больных по всей стране а потом искренне удивляются что то там то там вылазит очередной прокаженный. Ну не дебилы?
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та не - не дебилы - просто им позарез нужна эпидемия для выполнения намеченного...
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подают как достижения - типа - у нас по плану!
а то туристов и заробитчан сотнями тысяч завозят, метро в Киеве, для обеспечения давки, отключают. А заболело всего 30 человек.

Ну ещё один - уже ближе к цели.





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чес это про первый! 1 человек заражет кучу людей! там уже зараженных море потому по логике!

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