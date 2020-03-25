 Первый случай заражения COVID-19 зафиксирован в Виннице

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии местному изданию "20 минут" сообщил Винницкий эпидемиолог Степан Томин.
"В Винницкой области подтвержден один случай коронавирусной инфекции. Лабораторно подтвержден. Это жительница города Винница. Ее состояние стабильно удовлетворительное. Температура невысокая", - сказал Томин.
Также он добавил, что заболевшая находится в инфекционном отделении первой городской больницы и получает симптоматическое лечение. Критического состояния у нее нет.
Кроме того, во время брифинга глава Винницкой ОГА Вячеслав Скальский сообщил: "По состоянию на 14.00 25 марта на территории области зарегистрировано 27 подозрений на заболевание коронавирусной инфекцией. 23 случая лабораторно не подтверждены. К сожалению, в одном случае диагноз подтвержден лабораторно".
и это при том - что моника зе!лох, желая попиарится - впустил в Украину более 78 тысяч человек из Италии и других стран.. сколько среди них - носителей? При реально НУЛЕВОМ уровне контроля на границах..
И разъехались они по ВСЕМ городам Украины...
заразившись 6-10 марта - они до 20х чисел были носителями без симптомов..
Это да - правда.. Не то что в Италии: впустили в страну, померяли температуру рукой - и отпустили.. мол, валите по домам - через всю Украину.. в обычном общественном транспорте..
как и то - что цены за неделю выросли в 1.5-2 раза, на фоне грабежа мед.препаратолв и продуктов питания - госрезервов Украины - мародерами зеленского
Об этом в Facebook сообщил глава общественного совета Днепра Геннадий Корбан.
Так, по его данным, город Днепр через ProZorro приобрел аппараты ИВЛ, он они уже третий день стоят на таможне. Между тем, согласно постановлению Кабмина от 20 марта №224 и приложению к нему, этот товар обязаны растаможить как критический импорт без уплаты входного НДС.
"Аппараты немедленно должны поступить в инфекционную больницу №21 без проволочек. Однако Киевская таможня уже третий день требует уплаты НДС и какие-то справки, справки, справки. Последнее, что они потребовали - подтверждение МОЗ о том, что этот груз предназначен для потребностей в борьбе с эпидемией. Из-за идиотов и бюрократов, могут умереть люди, ожидающие экстренной помощи в Днепре", - написал Корбан.
Уже есть заявки от медработников кого, куда и когда подвезти, жаль если их не увидят водители Это не спам и не самореклама, ребята работали, для удобства пользователей и систематизации информации.Чтобы водитель не перечитывал кучу сообщений за несколько дней, выискивая нужное. Позволяет заранее спланировать маршрут как водителю, так и медицинским работникам. Пожалуйста не удаляйте, мы старались для вас.
а то туристов и заробитчан сотнями тысяч завозят, метро в Киеве, для обеспечения давки, отключают. А заболело всего 30 человек.
Ну ещё один - уже ближе к цели.