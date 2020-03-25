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Все про:грипп (487) Минздрав (2378) смерть (6553)

 За неделю от гриппа в Украине умерли 2 человека, они не были привиты, - Минздрав

За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели около 201,6 тыс. человек, из них 53,2% дети.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Интенсивный показатель заболеваемости в Украине на 10,6% превышает эпидемиологический порог.

За неделю получено сообщение о двух летальных случаях вследствие гриппа, что подтверждено методом ПЦР (с начала эпидемического сезона - 68); ни один умерший не был привит против гриппа.

В течение отчетной недели против гриппа вакцинированы 48 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 237 984 человека.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184275
 
 
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Better call Orko

@emrgnc_doc


Господи, як мене теліпає. Мама дзвонила, шо приїхала в село наша родичка, яка в Італії вже купу років. І знаєте шо? Правильно, ібала в рот любу ізоляцію і пішла по гостях до своїх родичів/сусідів. Блтьблтьблть... Добре шо то родичка далека і до мами піде в останню чергу.
В той же час моя одногрупницею з чоловіком вернулись з Єгипту, ні з ким не бачились, самоізолювались в межах поверху особняка і ВЗАГАЛІ не контактують ні з ким, доки не пройде два тижні. Бо переживає за батьків (мама теж лікар) Отакі вам два кейси про соціальну відповідальність
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І всі вони канеш прошли тестування на К-вірус. Нє?
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