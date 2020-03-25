 За неделю от гриппа в Украине умерли 2 человека, они не были привиты, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Интенсивный показатель заболеваемости в Украине на 10,6% превышает эпидемиологический порог.
За неделю получено сообщение о двух летальных случаях вследствие гриппа, что подтверждено методом ПЦР (с начала эпидемического сезона - 68); ни один умерший не был привит против гриппа.
В течение отчетной недели против гриппа вакцинированы 48 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 237 984 человека.
Better call Orko
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Господи, як мене теліпає. Мама дзвонила, шо приїхала в село наша родичка, яка в Італії вже купу років. І знаєте шо? Правильно, ібала в рот любу ізоляцію і пішла по гостях до своїх родичів/сусідів. Блтьблтьблть... Добре шо то родичка далека і до мами піде в останню чергу.
В той же час моя одногрупницею з чоловіком вернулись з Єгипту, ні з ким не бачились, самоізолювались в межах поверху особняка і ВЗАГАЛІ не контактують ні з ким, доки не пройде два тижні. Бо переживає за батьків (мама теж лікар) Отакі вам два кейси про соціальну відповідальність