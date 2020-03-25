 За неделю от гриппа в Украине умерли 2 человека, они не были привиты, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Интенсивный показатель заболеваемости в Украине на 10,6% превышает эпидемиологический порог.

За неделю получено сообщение о двух летальных случаях вследствие гриппа, что подтверждено методом ПЦР (с начала эпидемического сезона - 68); ни один умерший не был привит против гриппа.

В течение отчетной недели против гриппа вакцинированы 48 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 237 984 человека.

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