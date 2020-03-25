 Три новых случая коронавируса подтвердили в Киеве, - Кличко

В Киеве 25 марта лабораторно подтвердили три новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Все трое киевлян, у которых лабораторные исследования подтвердили диагноз - мужчины возрастом 31 год, 36 лет и 67-летний. Двое из них недавно вернулись из Израиля, один - из Объединенных Арабских Эмиратов. Все трое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы", - сообщил Кличко.
По его словам, эти данные получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины".
На данный момент в Киеве количество заболевших COVID-19 увеличилось до 34 человек.
Зато менты с масками будут, а у медиков - одна винтовка на двоих, так сказать...
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