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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Три новых случая коронавируса подтвердили в Киеве, - Кличко

Количество инфицированных COVID-19 увеличилось до 34 человек

В Киеве 25 марта лабораторно подтвердили три новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Все трое киевлян, у которых лабораторные исследования подтвердили диагноз - мужчины возрастом 31 год, 36 лет и 67-летний. Двое из них недавно вернулись из Израиля, один - из Объединенных Арабских Эмиратов. Все трое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы", - сообщил Кличко.

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По его словам, эти данные получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины".

На данный момент в Киеве количество заболевших COVID-19 увеличилось до 34 человек.

Три новых случая коронавируса подтвердили в Киеве, - Кличко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3184272
 
 
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По статистике 7-8 день критические, скоро начнется.
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Растем!
Зато менты с масками будут, а у медиков - одна винтовка на двоих, так сказать...
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Светлана Самборска
1 hr ·

Карантин до 24 апреля. Штош. Те, кто в 2019 устал от войны сидя на диване, теперь по-настоящему устанет сидеть на диване. Получите.
Врали про мародера Порошенко, при котором ЗАВОЗИЛИ необходимые детали? Получите настоящих мародеров, ВЫВЕЗШИХ на продажу маски во время эпидемии.
Врали, что Супрун Доктор Смерть? Получите настоящего Доктора Смерть.
Врали, что Порошенко алкоголик? Независимостью страны торгует обоссаный антимайданный алкоголик Сивохо. Получите и распишитесь.
Врали, что Порошенко снюхался с Медведчуком? Получите голосования в Раде от моносброда вместе с ОПЗЖ. Получите аваковского Киву во фракции Медведчука.
Врали, что Порошенко преследует патриотов? Получите адвоката Януковича во главе ДБР. Получите дело Шеремета. Получите откат реформ в армии. Получите "НАТО не на часи".
Врали, что Порошенко работает на олигархов? Теперь олигархи строят свои властные вертикали в СВОИХ регионах.

Много чего врали. Значит, много получим. На столе вопрос мовы, на столе сдача Путину, на столе снятие санкций, много чего интересно на столе. Дефолт, например. Врали же про зубожиння при растущей экономике? Врали. Ну вот.
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Тили-тили-бом, где-то вирус бродит,
притаился за углом
в нас проникнуть хочет...
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Три новых случая коронавируса подтвердили в Киеве, - Кличко, 6 из них уже лежат в реанимации
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Вчених, які в найкоротші терміни виготовили швидкий тест на коронавірус, відправили у відпустку. Неоплачувану. Шибко умниє. Нічого таким зарплату платити. Це ж не клоуни.
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это было понятно еще в феврале, что основной источник короновируса в Украине - это понаехавшие. вопрос в другом, почему зе-***** ничего не делала все это время, чтобы изолировать приезжающих, тем самым полностью исключив возможность внутренних заражений?
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