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Все про:Минздрав (2378) трансплантация (98) Емец Илья (26)

 В этом году можно будет проводить неродственную трансплантацию костного мозга в Украине, - Емец

Кабинет Министров Украины принял инициированное Министерством здравоохранения постановление, утверждающее порядок получения и предоставления стволовых клеток и обмена информацией об имеющихся анатомических материалах человека, предназначенных для трансплантации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Это решение правительства даст возможность искать донора костного мозга среди 37 млн доноров мирового реестра, что позволит уже в этом году начать неродственные трансплантации костного мозга в Украине", - заявил министр здравоохранения Илья Емец.

Среди прочего, порядок определяет требования:
- к подбору доноров или донорских образцов;
- к получению и предоставлению стволовых клеток;
- к обмену информацией об имеющихся анатомических материалах человека в виде стволовых клеток, предназначенных для трансплантации, с целью обеспечения прав доноров и реципиентов, защиты их здоровья и персональной информации.

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В этом году можно будет проводить неродственную трансплантацию костного мозга в Украине, - Емец 01

Источник: https://censor.net.ua/n3184270
 
 
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У зелебобиков появился шанс заиметь себе хоть какие то мозги
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А что, старый маразматик и алкаш Емец еще у власти? Не уволили за шутку?
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В 1993 г. - кардиохирург в children's Hospital (Сидней, Австралия).
1993 г. - основатель и президент первого Международного благотворительного фонда Украины «Детское сердце», который помогает украинским детям с врожденными пороками сердца.
В 1993 г. получил почетное звание "Заслуженный врач Украины.
1994 г. - штатный кардиохирург в Hospital for Sick Children (Торонто, Канада).
1996 г. - штатный кардиохирург в Royal Childrens Hospital (Мельбурн, Австралия). Продолжить?
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С возрастом мозги высыхают, да еще съедаются адкоголем. Его шуточки с инфицированием коронавирусом и препятствование в закупке срочного импорта о многом говорит.
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ну почему шуточки. Я лично тоже считаю, что политолог не может заниматься медицинскими госзакупками.
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Скромный Кролик І що з того? В міністри він не підходить.Крім того навіть Доктор Пі,добре людей різав.
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Трансплантацію моска тре вже давно зробити Офісу Презідента та уряду
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так Емец хобби отложи до лучших времён , займись страной В этом году можно будет проводить неродственную трансплантацию костного мозга в Украине, - Емец - Цензор.НЕТ 7724
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Что за люди здесь собираются? Хирурга с мировым именем обливают грязью. Да вы гордиться должны тем, что в Украине есть такой хирург и такой ученый. Сколько людей сейчас ведут нормальный образ жизни благодаря тому, что он их прооперировал в детстве.
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Скромный Кролик Він совок.В совці наприклад теж вважалося,що добрі вчені.А потім вони зробили ядерний реактор з дефектом і обкакались,по повній.
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