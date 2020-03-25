 В этом году можно будет проводить неродственную трансплантацию костного мозга в Украине, - Емец

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Это решение правительства даст возможность искать донора костного мозга среди 37 млн доноров мирового реестра, что позволит уже в этом году начать неродственные трансплантации костного мозга в Украине", - заявил министр здравоохранения Илья Емец.
Среди прочего, порядок определяет требования:
- к подбору доноров или донорских образцов;
- к получению и предоставлению стволовых клеток;
- к обмену информацией об имеющихся анатомических материалах человека в виде стволовых клеток, предназначенных для трансплантации, с целью обеспечения прав доноров и реципиентов, защиты их здоровья и персональной информации.
1993 г. - основатель и президент первого Международного благотворительного фонда Украины «Детское сердце», который помогает украинским детям с врожденными пороками сердца.
В 1993 г. получил почетное звание "Заслуженный врач Украины.
1994 г. - штатный кардиохирург в Hospital for Sick Children (Торонто, Канада).
1996 г. - штатный кардиохирург в Royal Childrens Hospital (Мельбурн, Австралия). Продолжить?