 В этом году можно будет проводить неродственную трансплантацию костного мозга в Украине, - Емец

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Это решение правительства даст возможность искать донора костного мозга среди 37 млн доноров мирового реестра, что позволит уже в этом году начать неродственные трансплантации костного мозга в Украине", - заявил министр здравоохранения Илья Емец.

Среди прочего, порядок определяет требования:

- к подбору доноров или донорских образцов;

- к получению и предоставлению стволовых клеток;

- к обмену информацией об имеющихся анатомических материалах человека в виде стволовых клеток, предназначенных для трансплантации, с целью обеспечения прав доноров и реципиентов, защиты их здоровья и персональной информации.

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