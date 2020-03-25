EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  9771  112
Материалы по теме:
Все про:банки (1677) ВР (24640) дефолт (371) МВФ (2829) Приватбанк (599) Слуга народа (749) Потураев (42) Чернев (15) Лерос Гео (24)

 Ряд нардепов от СН призвали принять банковский законопроект: Это единственный шанс получить кредит от МВФ и избежать дефолта

Нардепы от СН предлагают всеми способами избежать дефолта, в том числе, приняв законопроект о невозврате неплатежеспособных банков бывшим владельцам. Это откроет путь к кредиту МВФ.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп от СН Егор Чернев, передает Цензор.НЕТ.

Такое же обращение разместили на своих страницах в Фейсбуке и ряд других нардепов от "СН", в частности Никита Потураев, Гео Лерос, Александр Мариковский, Анна Бондар, Александр Санченко, Виталий Безгин, Дмитрий Гурин, Марина Бардина, Елизавета Ясько, Елена Шуляк, Ирина Борзова.

"Нет дефолту. 

Мы, народные депутаты Украины, члены фракции "Слуга народа", призываем коллег по фракции и парламенту поддержать законопроект №3260, что сделает невозможным отмену решения НБУ о национализации / ликвидации банков и возвращении несправедливой компенсации из государственного бюджета их предыдущим владельцам. Этот законопроект снимает риски разбалансировки финансовой системы Украины и необоснованной нагрузки на Государственный бюджет в трудный для страны период мирового экономического кризиса.

На сегодня его принятие - это единственный шанс для Украины получить кредит от МВФ и избежать дефолта.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Представитель Украины в МВФ Рашкован о последствиях дефолта: Пустые магазины, набеги на банки, протесты и мародерство. ФОТОрепортаж

К сожалению, из-за мирового экономического кризиса и форс-мажора в виде пандемии коронавируса, наша экономика не способна самостоятельно преодолеть все последствия тех проблем, с которыми она столкнулась. Нам нужна помощь и экономическое возрождение. Объявление дефолта приведет к катастрофическим последствиям для нашей государственности.

Мы перестанем быть надежными партнерами, не менее 10 последующих лет нас будут обходить все международные инвесторы, мы не сможем получить от международных финансовых институтов никаких кредитов, без которых невозможно будет стимулировать экономику и провести успешные реформы. Государственные активы будут скупаться за бесценок. Гривня упадет, инфляция будет неконтролируемой, будет расти безработица. И наша страна будет падать все ниже и ниже.

Чтобы избежать такого сценария, призываем Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики немедленно рассмотреть законопроект, чтобы как можно быстрее рассмотреть его в Верховной Раде.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин внес в Раду законопроект об усовершенствовании регулирования банковской деятельности, необходимый для новой программы с МВФ

Также обращаемся к коллегам по фракции и парламенту с призывом поддержать спасительный для нашей страны законопроект и в знак солидарности с нами разместить это заявление у себя на страницах в соцсетях.

Верим, что большинство наших коллег осознают свою ответственность за судьбу государства и понимают всю сложность ситуации, в которой оказалась Украина. Поэтому, несмотря на угрозу коронавируса, они без колебаний придут в парламент и поддержат законопроект. Все мы давали Присягу на верность народу Украины. Ни война, ни эпидемия от этой Присяги нас не освобождают. Это - цена будущего нашего государства.

Украина у нас одна. И мы не имеем права ее потерять!" - говорится взаявлении.

Ряд нардепов от СН призвали принять банковский законопроект: Это единственный шанс получить кредит от МВФ и избежать дефолта 01
Ряд нардепов от СН призвали принять банковский законопроект: Это единственный шанс получить кредит от МВФ и избежать дефолта 02

Источник: https://censor.net.ua/n3184268
 
   
 Топ комментарии
 
Это тот антиколомойский проектт, который требует МВФ?
Ну ну, посмотрик как монобольшинство единым фронттом поддержит
 показать весь комментарий
 
ага, особливо говорящая жопа каломийського дупінський Это единственный шанс получить кредит от МВФ и избежать дефолта, - "слуга народа" Чернев призвал принять банковский законопроект - Цензор.НЕТ 1100
 показать весь комментарий
 
черенв забыл упомянуть существенную деталь: "Это единственный шанс получить кредит от МВФ и избежать дефолта - до которого довели экономику Украины вова зеленский, его кумовья-барыги и турборежим "слуг народа", - "слуга народа" Чернев призвал принять банковский законопроект
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Ух ты! Значит, Коломойский не выводил средств из Приватбанка накануне его национализации?! Это что-то новенькое! И чего это в самых разных судах на Западе явно иное мнение?
 показать весь комментарий
 
 
Хотелось бы узнать в каких судах, и по каким делам.
 показать весь комментарий
 
Ба, какие же мы беспомощные. Или ваньку решили валять?
Войди в Гугл, набери "коломойский суды лондон" и узнаешь много интересного.
 показать весь комментарий
 
Вообще-то как то не демократично законом запретить обжаловать решения НБУ, даже если эта организация главный финансовый регулятор. Ошибки могут быть у всех, да и конфликт интересов никто не отменял.
 показать весь комментарий
 
В лондонский суд этот закон обращаться не запрещает - пусть Беня там себе Приват взад и отсудит.
 показать весь комментарий
 
 
Может так и получится, с огромной потерей репутации для правосудия Украины. Впрочем ему (правосудию) не привыкать.
 показать весь комментарий
 
В лондонском суде точно не получится, ибо там Коломойский уже проигрывает по всем искам, связанным с выводом средств из Приватбанка накануне его национализации. Вы, наверное, не в курсе, но на планете Земля у Коломойского осталось мало мест, где бы его не преследовало международное правосудие. Из Великобритании он вынужден был бежать, потом из Швейцарии, а потом даже из Израиля в Украину, где, о чудо!, победила его марионетка Зеленский.
 показать весь комментарий
 
 
Ну в Лондоне много разных судов, дела могут расматриваться десятилетиями с разным успехом. Да и стран очень много. Может Беня и вор, но пока это не доказано на все 100%. Так мне кажется, что великий ПАП просто сводил счёты.
 показать весь комментарий
 
Велик ты, однако. Вот только так кажется только Коломойскому и тебе.
Но пусть всё будет по справедливости, в результате честного судебного разбирательства, а ен прямо сейчас, без всякой честности, за счет дефолта Украины.
Подождем "десятилетия", хотя, конечно, меньше - в 2021 - 2023 году всё с Коломойским будет кончено.
 показать весь комментарий
 
Що депутати присягали то це факт . Тільки одні присягали народу України , а інші бєні і Путєну .
 показать весь комментарий
 
Єдиний шанс, щоб усі нардепи зібрались в одній палаті. Нехай голосують за єдиний шанс від МВФ.
 показать весь комментарий
 
Нардепы от СН предлагают всеми способами избежать дефолта, в том числе, приняв законопроект о невозврате неплатежеспособных банков бывшим владельцам. Это откроет путь к кредиту МВФ Источник: https://censor.net.ua/n3184268

ЗОЛОТІ СЛОВА Кілька нардепів від СН закликали ухвалити банківський законопроєкт: Це єдиний шанс отримати кредит від МВФ і уникнути дефолту - Цензор.НЕТ 5302
Коломойський - пішов на Х*Р .
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх