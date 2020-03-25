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 Политика Украины
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 Это единственный шанс получить кредит от МВФ и избежать дефолта, - "слуга народа" Чернев призвал принять банковский законопроект

Нардепы от СН предлагают всеми способами избежать дефолта, в том числе, приняв законопроект о невозврате неплатежеспособных банков бывшим владельцам. Это откроет путь к кредиту МВФ.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп от СН Егор Чернев, передает Цензор.НЕТ.

Такое же обращение разместили на своих страницах в Фейсбуке и ряд других нардепов от "СН", в частности Никита Потураев, Гео Лерос.

"Нет дефолту. 

Мы, народные депутаты Украины, члены фракции "Слуга народа", призываем коллег по фракции и парламенту поддержать законопроект №3260, что сделает невозможным отмену решения НБУ о национализации / ликвидации банков и возвращении несправедливой компенсации из государственного бюджета их предыдущим владельцам. Этот законопроект снимает риски разбалансировки финансовой системы Украины и необоснованной нагрузки на Государственный бюджет в трудный для страны период мирового экономического кризиса.

На сегодня его принятие - это единственный шанс для Украины получить кредит от МВФ и избежать дефолта.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Представитель Украины в МВФ Рашкован о последствиях дефолта: Пустые магазины, набеги на банки, протесты и мародерство. ФОТОрепортаж

К сожалению, из-за мирового экономического кризиса и форс-мажора в виде пандемии коронавируса, наша экономика не способна самостоятельно преодолеть все последствия тех проблем, с которыми она столкнулась. Нам нужна помощь и экономическое возрождение. Объявление дефолта приведет к катастрофическим последствиям для нашей государственности.

Мы перестанем быть надежными партнерами, не менее 10 последующих лет нас будут обходить все международные инвесторы, мы не сможем получить от международных финансовых институтов никаких кредитов, без которых невозможно будет стимулировать экономику и провести успешные реформы. Государственные активы будут скупаться за бесценок. Гривня упадет, инфляция будет неконтролируемой, будет расти безработица. И наша страна будет падать все ниже и ниже.

Чтобы избежать такого сценария, призываем Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики немедленно рассмотреть законопроект, чтобы как можно быстрее рассмотреть его в Верховной Раде.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин внес в Раду законопроект об усовершенствовании регулирования банковской деятельности, необходимый для новой программы с МВФ

Также обращаемся к коллегам по фракции и парламенту с призывом поддержать спасительный для нашей страны законопроект и в знак солидарности с нами разместить это заявление у себя на страницах в соцсетях.

Верим, что большинство наших коллег осознают свою ответственность за судьбу государства и понимают всю сложность ситуации, в которой оказалась Украина. Поэтому, несмотря на угрозу коронавируса, они без колебаний придут в парламент и поддержат законопроект. Все мы давали Присягу на верность народу Украины. Ни война, ни эпидемия от этой Присяги нас не освобождают. Это - цена будущего нашего государства.

Украина у нас одна. И мы не имеем права ее потерять!" - говорится взаявлении.

Это единственный шанс получить кредит от МВФ и избежать дефолта, - слуга народа Чернев призвал принять банковский законопроект 01
Это единственный шанс получить кредит от МВФ и избежать дефолта, - слуга народа Чернев призвал принять банковский законопроект 02

Источник: https://censor.net.ua/n3184268
 
 
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Это тот антиколомойский проектт, который требует МВФ?
Ну ну, посмотрик как монобольшинство единым фронттом поддержит
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ага, особливо говорящая жопа каломийського дупінський
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черенв забыл упомянуть существенную деталь: "Это единственный шанс получить кредит от МВФ и избежать дефолта - до которого довели экономику Украины вова зеленский, его кумовья-барыги и турборежим "слуг народа", - "слуга народа" Чернев призвал принять банковский законопроект
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Ни хера себе заявочки!!! Как у бени с ладони жрать, так первые, а как сделать папе хорошо, так в кусты ????????!!!!!!!!
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Не беспокойся. Папе хорошо так и так будет. Отдадут наличкой прямо с кредита МВФ
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Погоди! Еще ниче не приняли и ломаются 8й месяц!
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Избежать дефолта вам, зеленые черти, не удастся. Может быть оттянуть. У вас за 8 мес. черная дыра в бюджете и почти остановка промышленности и экономики. А через год будет вообще катастрофа.
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Лаптеногие в 2014 году кричали что все развалится и мы все умрем. Я смотрю в 2020 году порохоботы сошлись с ними во мнениях.
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Зато зебилы сошлись с лаптеногими в открывании дел на Пороха. Поразительное единодушие.
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Угу вышыванку натянул, крикнул "Слава Украине" и чист как младенец.
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Коломойский - порохобот, оказывается Это единственный шанс получить кредит от МВФ и избежать дефолта, - "слуга народа" Чернев призвал принять банковский законопроект - Цензор.НЕТ 8912
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дефолт - це буде непоправна втрата для всієї України.....нехай приймають законопроект і, за рахунок нового кредиту, закриють планові платежі по попередніх кредитах..... залишимось на плаву
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Вы оптимист однако. С зелеными клоунами и на плаву? Фантастика. Но дай Бог.
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вот он-крайний виновник всего! расстрелять и дело с концом! а зелеский тут ни при чем!! руки прочь от вавы!!Это единственный шанс получить кредит от МВФ и избежать дефолта, - "слуга народа" Чернев призвал принять банковский законопроект - Цензор.НЕТ 2602
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А это уже момент истины... Будем посмотреть... Это единственный шанс получить кредит от МВФ и избежать дефолта, - "слуга народа" Чернев призвал принять банковский законопроект - Цензор.НЕТ 4543
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Вопрос перед Зеленским
Кого же послать Беню или народ Украины?
Кого же выберет Вошьдь.
И в том и том случае памперсы необходимы.
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З цим слугою,буде проведена профілактична бесіда. Это единственный шанс получить кредит от МВФ и избежать дефолта, - "слуга народа" Чернев призвал принять банковский законопроект - Цензор.НЕТ 432
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Зачем принимать ещё один закон, если постоянно говорилось, что банк забрали законно?
Определитесь уже там.
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Оп оп, а что ж это вы слуги урода докерувалыся так, до дефолта
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И чтобы полностью сбалансировать економику страны, выдайте Беню американскому правосудию...
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а что ж так упираться то? ну профукал ты свой банк, не важно случайно, специально или умышленно помогли тебе его профукать так за что тебе его возвращать после того как государство ему не даст исчезнуть? дайте угадаю такая бородатая, ************** жыдовская морда не дает принять этот проект?
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...а кто то против?...киевляне им помогут, если что, адресно.. Это единственный шанс получить кредит от МВФ и избежать дефолта, - "слуга народа" Чернев призвал принять банковский законопроект - Цензор.НЕТ 8389..на поименное голосование пусть ставит Розумок, посмотрим, кто рисковый посан такой.. Это единственный шанс получить кредит от МВФ и избежать дефолта, - "слуга народа" Чернев призвал принять банковский законопроект - Цензор.НЕТ 8389
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vAnilla Love t@5AllanLeVito





Перевод: Коломойский зарегестрировал законопроект, альтернативный «антиколомойскому»



Интерфакс-Украина@interfaxua





Депутаты Дубинский и Палица зарегистрировали альтернативные "антиколомойскому" законопроекты про банки #законопроект #палица #дубинский #банки #приватбанк
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Вовочка, где твои заявления по этому поводу? А ну-ка топни ножкой и выдай уже что-то Это единственный шанс получить кредит от МВФ и избежать дефолта, - "слуга народа" Чернев призвал принять банковский законопроект - Цензор.НЕТ 8665
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приСлуги каломойши так спешат принять антиколомойский закон, что уже вторую неделю переносят голосование по этому закону.
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что вы здесь горбатого лепите - бЭня сказал открытым текстом - нах мне уже тот "Приват" - не трогайте Активы, не вспоминайте об украденых 5 500 000 000 зЭлени, и не мешайте дальше грабить ...- и он всем лохам все простит... Это единственный шанс получить кредит от МВФ и избежать дефолта, - "слуга народа" Чернев призвал принять банковский законопроект - Цензор.НЕТ 7456
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Починає до деяких доходити... А де Шмаркля оманська? Де його гучні заяви? Чи його з під шконки Ігор Валерійович не випускає? Пора вже цього недопрезидента в шию гнати...
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"Верим, что большинство наших коллег осознают свою ответственность за судьбу государства" - э нет, ребята, ответственность только ваша, не надо на всех сваливать!
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Заплановане на четвер засідання ВРУ переноситься, через страх депутатів захворіти.

А лікарі захворіти не бояться?! А працівники продовольчих магазинів і аптек? А водії? А військові?

Нагадаю, що в четвер депутати мали проголосувати "антиколомойський" законопроект, щоб отримати гроші МВФ.

Без цих грошей цієї кризи країна може і не пережити. А депутатам, бачите, страшно 🤮.

Страшно? Здали мандати - звалили назад корпоративи проводити/фотографувати. Чи Коломойський грошима й сором присипав? Якщо позоритися, то вже хоч з вигодою?

Нормальних депутатів, я б попросив зафіксувати готовність йти на засідання і голосувати. Щоб ми могли поіменно ідентифікувати зрадників і боягузів.
Це голосування чітко зафіксує, хто керую і фракцією Слуг, і країною.
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И до этих гондорасов только теперь дошло??????????
Хлопаки й "дівчатка" -в.о. та інша мерзота - прийшов час платити за рахунками.
До речі Європа -рейси не приймає...
То кудою ?
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Доруководились клоуны до дефолта. Это вам не в квартале кривляться.
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у зебілів голосів вистачає для позитовного голосування за погоджений з МВФ проект Закону?
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