 Это единственный шанс получить кредит от МВФ и избежать дефолта, - ряд нардепов от СН призвали принять банковский законопроект

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп от СН Егор Чернев, передает Цензор.НЕТ.
Такое же обращение разместили на своих страницах в Фейсбуке и ряд других нардепов от "СН", в частности Никита Потураев, Гео Лерос, Александр Мариковский, Анна Бондар, Александр Санченко, Виталий Безгин, Дмитрий Гурин, Марина Бардина, Елизавета Ясько, Елена Шуляк, Ирина Борзова.
"Нет дефолту.
Мы, народные депутаты Украины, члены фракции "Слуга народа", призываем коллег по фракции и парламенту поддержать законопроект №3260, что сделает невозможным отмену решения НБУ о национализации / ликвидации банков и возвращении несправедливой компенсации из государственного бюджета их предыдущим владельцам. Этот законопроект снимает риски разбалансировки финансовой системы Украины и необоснованной нагрузки на Государственный бюджет в трудный для страны период мирового экономического кризиса.
На сегодня его принятие - это единственный шанс для Украины получить кредит от МВФ и избежать дефолта.
К сожалению, из-за мирового экономического кризиса и форс-мажора в виде пандемии коронавируса, наша экономика не способна самостоятельно преодолеть все последствия тех проблем, с которыми она столкнулась. Нам нужна помощь и экономическое возрождение. Объявление дефолта приведет к катастрофическим последствиям для нашей государственности.
Мы перестанем быть надежными партнерами, не менее 10 последующих лет нас будут обходить все международные инвесторы, мы не сможем получить от международных финансовых институтов никаких кредитов, без которых невозможно будет стимулировать экономику и провести успешные реформы. Государственные активы будут скупаться за бесценок. Гривня упадет, инфляция будет неконтролируемой, будет расти безработица. И наша страна будет падать все ниже и ниже.
Чтобы избежать такого сценария, призываем Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики немедленно рассмотреть законопроект, чтобы как можно быстрее рассмотреть его в Верховной Раде.
Также обращаемся к коллегам по фракции и парламенту с призывом поддержать спасительный для нашей страны законопроект и в знак солидарности с нами разместить это заявление у себя на страницах в соцсетях.
Верим, что большинство наших коллег осознают свою ответственность за судьбу государства и понимают всю сложность ситуации, в которой оказалась Украина. Поэтому, несмотря на угрозу коронавируса, они без колебаний придут в парламент и поддержат законопроект. Все мы давали Присягу на верность народу Украины. Ни война, ни эпидемия от этой Присяги нас не освобождают. Это - цена будущего нашего государства.
Украина у нас одна. И мы не имеем права ее потерять!" - говорится взаявлении.
Ну ну, посмотрик как монобольшинство единым фронттом поддержит
Вот незадача. А где в это время был Зебил?
Кого же послать Беню или народ Украины?
Кого же выберет Вошьдь.
И в том и том случае памперсы необходимы.
Определитесь уже там.
vAnilla Love t@5AllanLeVito
Перевод: Коломойский зарегестрировал законопроект, альтернативный «антиколомойскому»
Интерфакс-Украина@interfaxua
Депутаты Дубинский и Палица зарегистрировали альтернативные "антиколомойскому" законопроекты про банки #законопроект #палица #дубинский #банки #приватбанк
А лікарі захворіти не бояться?! А працівники продовольчих магазинів і аптек? А водії? А військові?
Нагадаю, що в четвер депутати мали проголосувати "антиколомойський" законопроект, щоб отримати гроші МВФ.
Без цих грошей цієї кризи країна може і не пережити. А депутатам, бачите, страшно 🤮.
Страшно? Здали мандати - звалили назад корпоративи проводити/фотографувати. Чи Коломойський грошима й сором присипав? Якщо позоритися, то вже хоч з вигодою?
Нормальних депутатів, я б попросив зафіксувати готовність йти на засідання і голосувати. Щоб ми могли поіменно ідентифікувати зрадників і боягузів.
Це голосування чітко зафіксує, хто керую і фракцією Слуг, і країною.
Суддя Печерського районного суду Києва В'ячеслав Підпалий ухвалою зобов'язав державний ПриватБанк виплатити понад $200 млн на користь шести офшорних компаній братів Суркісів, повідомило видання "НВ" із посиланням на судовий реєстр.
Хлопаки й "дівчатка" -в.о. та інша мерзота - прийшов час платити за рахунками.
До речі Європа -рейси не приймає...
То кудою ?
А чтож случилось? В какими такими проблемами вдруг столкнулась экономика?
И почему при Петре и активной фазе войны экономика "не столкнулась" а после выборов клована - "столкнулась"?
Верховная Рада перенесла (свое) внеочередное заседание. Формально - Кабмин не успел (с антиколомойским законом). Реальная причина - (сам) Коломойский. На днях состоялся бурный разговор между Зеленским и Коломойским. Очень бурный…
КМ внес в ВР законопроект №3260 "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності". Для понимания - антиколомойский. При этом он отозвал законопроект №2571 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи" (проколомойский). После этого депутаты Дубинский и Палица от себя внесли точную копию законопроекта №3260 в качестве альтернативного №2571
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Капець. Скажіть про це навесні 2019 то вам би пальцем у скроні покрутили.
А зараз серйозно обговорюють.
Суддя Печерського районного суду Києва В'ячеслав Підпалий ухвалою зобов'язав державний ПриватБанк виплатити понад $200 млн на користь шести офшорних компаній братів Суркісів, повідомило видання "НВ" із посиланням на судовий реєстр.