 Это единственный шанс получить кредит от МВФ и избежать дефолта, - ряд нардепов от СН призвали принять банковский законопроект

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп от СН Егор Чернев, передает Цензор.НЕТ.

Такое же обращение разместили на своих страницах в Фейсбуке и ряд других нардепов от "СН", в частности Никита Потураев, Гео Лерос, Александр Мариковский, Анна Бондар, Александр Санченко, Виталий Безгин, Дмитрий Гурин, Марина Бардина, Елизавета Ясько, Елена Шуляк, Ирина Борзова.

"Нет дефолту.

Мы, народные депутаты Украины, члены фракции "Слуга народа", призываем коллег по фракции и парламенту поддержать законопроект №3260, что сделает невозможным отмену решения НБУ о национализации / ликвидации банков и возвращении несправедливой компенсации из государственного бюджета их предыдущим владельцам. Этот законопроект снимает риски разбалансировки финансовой системы Украины и необоснованной нагрузки на Государственный бюджет в трудный для страны период мирового экономического кризиса.

На сегодня его принятие - это единственный шанс для Украины получить кредит от МВФ и избежать дефолта.

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К сожалению, из-за мирового экономического кризиса и форс-мажора в виде пандемии коронавируса, наша экономика не способна самостоятельно преодолеть все последствия тех проблем, с которыми она столкнулась. Нам нужна помощь и экономическое возрождение. Объявление дефолта приведет к катастрофическим последствиям для нашей государственности.

Мы перестанем быть надежными партнерами, не менее 10 последующих лет нас будут обходить все международные инвесторы, мы не сможем получить от международных финансовых институтов никаких кредитов, без которых невозможно будет стимулировать экономику и провести успешные реформы. Государственные активы будут скупаться за бесценок. Гривня упадет, инфляция будет неконтролируемой, будет расти безработица. И наша страна будет падать все ниже и ниже.

Чтобы избежать такого сценария, призываем Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики немедленно рассмотреть законопроект, чтобы как можно быстрее рассмотреть его в Верховной Раде.

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Также обращаемся к коллегам по фракции и парламенту с призывом поддержать спасительный для нашей страны законопроект и в знак солидарности с нами разместить это заявление у себя на страницах в соцсетях.

Верим, что большинство наших коллег осознают свою ответственность за судьбу государства и понимают всю сложность ситуации, в которой оказалась Украина. Поэтому, несмотря на угрозу коронавируса, они без колебаний придут в парламент и поддержат законопроект. Все мы давали Присягу на верность народу Украины. Ни война, ни эпидемия от этой Присяги нас не освобождают. Это - цена будущего нашего государства.

Украина у нас одна. И мы не имеем права ее потерять!" - говорится взаявлении.



