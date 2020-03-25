 "Дарница" поставит в аптеки миллион упаковок парацетамола

Как сообщает пресс-служба компании, "Дарница" изменила планы производства для первоочередного обеспечения населения противовирусными и жаропонижающими средствами.

В компании напомнили, что парацетамол входит в перечень лекарственных средств, применяемых для оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией.

По словам председателя совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива, "Дарница" в последующие месяцы готова обеспечить спрос украинцев на это лекарство.

"Пандемия – это вызов и противостоять ему можно только действуя на опережение. Именно так делает "Дарница". Мы изменили наши приоритеты в пользу производства противовирусных, а также жаропонижающих средств. До конца марта будет выпущено 1 млн упаковок "Парацетамола-Дарница". В последующие месяцы "Дарница" готова обеспечить спрос на этот препарат. Мы продолжаем работать, чтобы украинцы были уверены в том, что имеют доступ к эффективным и безопасным препаратам", - подчеркнул Шимкив.

В компании также добавили, что участок, на котором производится лекарственное средство "Парацетамол-Дарница", соответствует международным стандартам надлежащей производственной практики (good manufacturing practice, GMP). Фармацевтическая компания "Дарница" осуществляет поэтапный контроль всего, что влияет на качество лекарственного средства "Парацетамол-Дарница" – сырья, полупродукта для приготовления таблеток, готового продукта и материалов, используемых в качестве упаковки.

"Парацетамол-Дарница", выпускается в форме таблеток, дозировкой 200 мг и 500 мг, регистрационные удостоверения UA 4369/01/01 и 4369/01/03. Средство обладает жаропонижающим и умеренным обезболивающим действием.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Доля "Дарницы" в 2019 году составила 13,76%. Продуктовый портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. Стратегические направления развития портфеля – кардиология, неврология и решения проблем боли. Бенефициары компании - семья Загорий.