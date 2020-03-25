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Все про:лекарства (878) Дарница (20)

 "Дарница" поставит в аптеки миллион упаковок парацетамола

Фармацевтическая компания "Дарница" до конца марта поставит в аптеки 1 млн упаковок парацетамола.

 Как сообщает пресс-служба компании, "Дарница" изменила планы производства для первоочередного обеспечения населения противовирусными и жаропонижающими средствами.

В компании напомнили, что парацетамол входит в перечень лекарственных средств, применяемых для оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией. 

По словам председателя совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива, "Дарница" в последующие месяцы готова обеспечить спрос украинцев на это лекарство.

"Пандемия – это вызов и противостоять ему можно только действуя на опережение. Именно так делает "Дарница". Мы изменили наши приоритеты в пользу производства противовирусных, а также жаропонижающих средств. До конца марта будет выпущено 1 млн упаковок "Парацетамола-Дарница". В последующие месяцы "Дарница" готова обеспечить спрос на этот препарат. Мы продолжаем работать, чтобы украинцы были уверены в том, что имеют доступ к эффективным и безопасным препаратам", - подчеркнул Шимкив.

В компании также добавили, что участок, на котором производится лекарственное средство "Парацетамол-Дарница", соответствует международным стандартам надлежащей производственной практики (good manufacturing practice, GMP). Фармацевтическая компания "Дарница" осуществляет поэтапный контроль всего, что влияет на качество лекарственного средства "Парацетамол-Дарница" – сырья, полупродукта для приготовления таблеток, готового продукта и материалов, используемых в качестве упаковки.

"Парацетамол-Дарница", выпускается в форме таблеток, дозировкой 200 мг и 500 мг, регистрационные удостоверения UA 4369/01/01 и 4369/01/03. Средство обладает жаропонижающим и умеренным обезболивающим действием.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Доля "Дарницы" в 2019 году составила 13,76%. Продуктовый портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. Стратегические направления развития портфеля – кардиология, неврология и решения проблем боли. Бенефициары компании - семья Загорий.

Источник: https://censor.net.ua/n3184266
 
 
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Продам туалетную бумагу.
Куплю парацетамол.
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Нашли "лекарство" от коронавируса - парацетамол.))
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U nas kotorije zarazilis koronavirusom imeno pro paracetamol i govorit sto im dajut
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раз в день вистачить і залежить від дозування в стікері. парацетамол збиває і нормальну температуру до низу.
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...або 80 тисяч упаковок парацетамолу-Дарниця

"Дарница" поставит в аптеки миллион упаковок парацетамола - Цензор.НЕТ 6210
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Посмотрите на эту рожу -

он среди прочих ЗЕ-кэрманычив будет виновен в неподготовленности страны к коронавирусу и смертях украинцев
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А я соли дви тоны купыв ..Зараз на член соби насыплю...
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Та подумаєш.. зелєнський наприклад "поставив"вьому світу десятки мільйонів масок і распіраторів-і скромно мовчить собі..
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Андрій Андрійчук@Doctor_Andriy
ВООЗ не дає з цього приводу жодних рекомендації.
Ібупрофен можна застосовувати
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Для успешного прохождения температурного теста заболевшими.
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Я не врач , но понимаю , что это не лечит , а оттягивает время и маскирует симптомы . Заболевший вовремя не обратится за медицинской помощью .
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Итальянские медики советуют сбивать высокую температуру только парацетамолом, други вроде менее безопасны
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Когда сообщают такие новости, то понимаешь, что дешевый парацетамол, как и дешевые маски могут оказаться в очередной Испании.
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Тобто на 20% киян вистачить аж по одній упаковці.
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А что, Нурофен уже все? Где пруфы, что именно Парацитамол лучше?
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Итальянские медики не советуют его применять при коронавирусе.
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В ютубе есть канал медсестры работающей в Италии, она четко переводит рекомендации итальянского МЗ.
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Не чув я за той парацитамол , що воно таке...
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Парацетамол - жаропонижающее
А ЧТО В АПТЕКАХ ЕСТЬ ПРОТИВОВИРУСНОЕ ?
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Неужели трудно выпускать противовирусное?
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Против видосов нет лекарства, только вакцина и стимуляторы иммунитета.
Вирус это инструкция в оболочке, когда эта инструкция попадает в ядро клетки и начинает выполнятся, то она блокирует остальные инструкции и начинает себя клонировать до упора.
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