EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  897  8
Все про:вакцина (436) ЦОЗ (61)

 Карантин не отменяет плановой вакцинации, - ЦОЗ

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует прерывать плановую вакцинацию даже на короткий период, поскольку это приведет к повышению вероятности вспышек вакциноуправляемых инфекций или росту количества случаев заболеваний, которые можно предотвратить путем вакцинации.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья, передает Цензор.НЕТ.

"Это будет дополнительной нагрузкой на системы здравоохранения в странах, которые уже и так перегружены из-за пандемии Covid-19", - осообщили в ЦОЗ.

Там подчеркивают, во время карантинных мероприятий не запрещены профилактические вакцинации.

Центр призывает медучреждения информировать население о правилах вакцинации, не создавать очередь, скопление в комнатах ожидания, заранее планировать график консультационных приемов и вакцинации и разграничивать потоки пациентов (организовать отдельные входы или определить часы для рутинной вакцинации), а также выделить хорошо вентилируемые помещения и обеспечить соблюдение социальной дистанции не менее 1,5-2 м в отношении других людей (или тех, кто с детьми), которые ожидают вакцинацию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подход к лечению туберкулеза в Украине будет изменен с 1 апреля, - ЦОЗ

Источник: https://censor.net.ua/n3184264
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В период скрытого инфицирования вирусом ослабляющим иммунитет хотят вакцинировать? Это нормально? Вакцинация это нагрузка на иммунную систему, а вдруг инкубационка вируса есть?
 показать весь комментарий
 
 
та да...меркельша уже вакцинировалась у зараженного дохтура.теперь ждет решения Немезиды.
 показать весь комментарий
 
Антищепленики не вірять в коронавірус та ВІЛ, а щеплень бояться як чорт ладану.
 показать весь комментарий
 
Они что, перебухали там? Меркель вон привилась уже)
 показать весь комментарий
 
До речі, в Італії вакцинували у грудні старих від сезонного грипу та мененгіту.. Може просто так співпало,а може і ні..
 показать весь комментарий
 
 
Насколько я знаю, на время эпидемий прививки запрещены.
 показать весь комментарий
 
 
Брехня. Хотіли внучці зробити чергову вакцину, сімейний лікар сказала, що не може, бо карантин і до його завершення не будуть вакцинацію робити.
 показать весь комментарий
 
Производители вакцин не должны терять прибыль...
А то что ж - зазря планету телевизором пугать?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх