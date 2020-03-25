 В представительстве президента в АРК призвали крымчан сообщать о незаконной экспроприации их имущества

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Представительства президента в АРК.

"Российская оккупационная власть во временно оккупированном Крыму не только продолжает незаконные преследования граждан Украины, но и внедряет новые масштабные притеснения имущественных прав крымчан", - говорится в сообщении.

Речь идет об указе президента РФ, согласно которому почти на всей территории оккупированного полуострова вводится запрет владения земельными участками для "иностранцев, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц".

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"Это означает, что граждане, которые не имеют оккупационного принудительного гражданства РФ, и на законных основаниях до оккупации получили в собственность земельные участки на побережье полуострова, теперь должны их или продать в течение года, или получить российский паспорт или переписать участок на фирму с российской регистрацией. Такая политика Российской Федерации уже длительное время приводит к нарушениям прав человека и военным преступлениям", - подчеркивают в Представительстве.

Там призывают граждан Украины в случае незаконной экспроприации их имущества оккупационными властями полуострова обратиться в прокуратуру АРК, представительство президента Украины или региональный центр прав человека "для документирования, расследования и совместного противодействия незаконной политике оккупационных властей".

Напомним, президент РФ Владимир Путин внес практически всю территорию оккупированного Крыма в перечень территорий, на которых землей не могут владеть лица без российского гражданства. В перечень вошли земельные участки таких районов: Бахчисарайского; Джанкойского; Кировского; Красноперекопского; Ленинского; Нижнегорского; Раздольненского; Сакского; Симферопольского; Советского; Черноморского. А также пограничные земельные участки городских округов Алушты, Армянска, Евпатории, Керчи, Сак, Судака, Феодосии и Ялты.

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